moszkva moszfilm torony dróntámadás orosz-ukrán háború ukrajna

Ukrán támadás ért egy moszkvai luxusfelhőkarcolót, a Vörös tértől hét kilométerre

2026. május 04. 08:53

A Moszfilm Torony nevű luxuslakóházat érte találat.

2026. május 04. 08:53
null

A Kyiv Independent orosz Telegram-csatornák információi alapján arról ír, hogy Ukrajna hétfőre virradóra dróntámadást indítottak Moszkva ellen.

Mint kiderült, a közösségi médiában megjelent felvételek alapján egy alacsonyan szálló drón közelítette meg a várost hajnali 1 óra körül, nem sokkal később a lakosok robbanásokat hallottak a Moszfilmovszkaja utcából, ahol 

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

a Moszfilm Torony nevű luxuslakóházat érte találat:

 a felső szint megsérült.

A lap szerint figyelemre méltó a csapás földrajzi elhelyezkedése: a felhőkarcoló hét kilométerre található a Vörös tértől,három kilométerre az orosz védelmi minisztérium épületétől. Hangsúlyozzák, hogy 

az érintett környék Moszkva egyik elit negyede,

 ahol több nagykövetség és diplomáciai rezidencia is található.

A moszkvai polgármester közlése szerint a mostani támadásnak 

nem voltak áldozatai,

 és az orosz légvédelem további két, a főváros felé tartó drónt is megsemmisített.

Hozzáteszik: 

Moszkvát korábban is érték dróntámadások, ám a kiváló légvédelem miatt ritkán esik kár a civil infrastruktúrában.

Fontos tudni, hogy a támadás pár nappal a május 9-i győzelem napi díszszemle előtt történt, amikor az oroszok a náci Németország felett aratott győzelmet ünneplik hagyományosan nagyszabású katonai parádéval. Az idei rendezvényt korlátozott formában tartják meg, rövidebb lesz a parádé, és a katonai egységek haditechnika nélkül vonulnak fel – írják. 

Nyitókép: X

 

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
zozo1971
2026. május 04. 11:03
Addig szórakoznak mig az oroszok le nem dobnak egy keményebb bombát az ukikra majd lesz nagy csodálkozás de ennyi Senki nem fog ellencsapást mérni csak höbörgés lesz
madre79
2026. május 04. 11:03
Hát így nem nagyon lesz vége a háborúnak!
ThunderDan
2026. május 04. 10:48
Atom? Tényleg nincs SZEMERNYI félelemérzet sem az európai vezetőkben?
Fostos_bohoc_nem_az_en_miniszterelnokom_2026
2026. május 04. 10:44
Kijevben megszólalnak a szirénák.
