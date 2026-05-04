Ukrán támadás ért egy moszkvai luxusfelhőkarcolót, a Vörös tértől hét kilométerre

Az egyetemisták egy része is a frontra kerülhet Ukrajnában
Ukrajnában tovább szigorítják a mozgósítást.
A Moszfilm Torony nevű luxuslakóházat érte találat.
A Kyiv Independent orosz Telegram-csatornák információi alapján arról ír, hogy Ukrajna hétfőre virradóra dróntámadást indítottak Moszkva ellen.
Mint kiderült, a közösségi médiában megjelent felvételek alapján egy alacsonyan szálló drón közelítette meg a várost hajnali 1 óra körül, nem sokkal később a lakosok robbanásokat hallottak a Moszfilmovszkaja utcából, ahol
a Moszfilm Torony nevű luxuslakóházat érte találat:
a felső szint megsérült.
A lap szerint figyelemre méltó a csapás földrajzi elhelyezkedése: a felhőkarcoló hét kilométerre található a Vörös tértől,három kilométerre az orosz védelmi minisztérium épületétől. Hangsúlyozzák, hogy
az érintett környék Moszkva egyik elit negyede,
ahol több nagykövetség és diplomáciai rezidencia is található.
A moszkvai polgármester közlése szerint a mostani támadásnak
nem voltak áldozatai,
és az orosz légvédelem további két, a főváros felé tartó drónt is megsemmisített.
Hozzáteszik:
Moszkvát korábban is érték dróntámadások, ám a kiváló légvédelem miatt ritkán esik kár a civil infrastruktúrában.
Fontos tudni, hogy a támadás pár nappal a május 9-i győzelem napi díszszemle előtt történt, amikor az oroszok a náci Németország felett aratott győzelmet ünneplik hagyományosan nagyszabású katonai parádéval. Az idei rendezvényt korlátozott formában tartják meg, rövidebb lesz a parádé, és a katonai egységek haditechnika nélkül vonulnak fel – írják.
