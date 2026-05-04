család lmbtq ideológia gyermekvédelmi törvény LMBTQ-propaganda lmbtq-lobbi családvédelem gyermekvédelem

Bevenné a magyar parlamentet az LMBTQ-lobbi – de mi vezetett idáig?

2026. május 04. 09:04

Több mint fél évtizede indult el a woke ideológia európai terjedése, amelyet egy ideje az egyre nagyobb hatalommal rendelkező Európai Bizottság is aktívan támogat. Az LMBTQ-ideológia legújabb térnyerésével a magyar gyermekvédelmi törvény is megszűnhet.

Orbán Viktor a napokban kijelentette, Magyarország nem engedelmeskedik az Európai Unió Bírósága (EUB) által meghozott döntésnek, amely az uniós joggal ellentétesnek ítélte az LMBTQ ideológiát elutasító gyermekvédelmi törvényt. A távozó kormány egyik utolsó döntése azonban mindössze ideig-óráig védelmezheti a magyar szuverenitást a genderlobbi elleni, hiszen az unió legfelsőbb döntéshozó testületének ítélete ellen nincs lehetőség fellebbezésre. A hivatalba lépő új vezetés mozgástere a kérdésben nagyon-nagyon kicsi, mind jogi, mind politikai értelemben.  

lmbtq
LMBTQ-zászló a Budapest pride-on

Amennyiben a Magyar Péter vezetésével felálló új kormány nem semmisíti meg a gyermekvédelmi törvényt, az Európai Unió kötelezettségszegési eljárást indít Magyarországgal szemben. A kérdésben meg lehetne próbálni perújítást vagy az ítélet esetleges hibái alapján kijavítást kérni. A Tisza Párt egyik fő kampányígérete azonban az Európai Bizottság által blokkolt uniós források megszerzése volt, (ez sem lesz egyszerű), ezért meg kell felelniük az Ursula von der Leyen vezette testület által megfogalmazott követeléseknek. Az EU vezetése által megfogalmazott 27 pont között pedig ott van az LMBTQ-kérdés, azaz nehéz lenne egyszerre megfelelni és megkérdőjelezni az ügyben született döntést. 

Magyarországon „a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi LXXIX. törvény” kérdésében 2022-ben rendezett népszavazáson egyértelmű döntés született. 

Több mint 3,6 millió magyar ember támogatta a gyermekvédelmi törvényt

Épp ezért belpolitikai szempontból elég kockázatos döntést hozni az ügyben, és nem lesz egyszerű elmagyarázni a magyar választóknak a tövény megszüntetését. Az Orbán-kormány döntésének következtében a politikai felelősség azonban az övék lesz. 

Több mint 7 éve kezdte támogatni az LMBTQ-ideológia térnyerését az Európai Unió

A teljesebb megértés érdekében azonban érdemes a „nagy képet” nézni, és megvizsgálni, milyen folyamat részeként döntött az Európai Unió Bírósága története alatt először az unió alapértékeire hivatkozva (azokat gumiszabályként alkalmazva) egy tagállam saját hatáskörben meghozott törvénye ellen. Önmagában az ítélet időzítése is beszédes, hiszen 

az uniós bíróság másfél héttel a magyar választást követően döntött a gyermekvédelmi törvény megszüntetéséről.  

Az ügyben 2023-ban indult per véletlenül épp az ellenzéki győzelmet követően ért véget. 

Szinte egyidőben ezzel, kiderült, hogy Szivárvány TV néven LMBTQ témájú tv-csatorna indítását kezdeményezték Magyarországon. Az időbeli egybeesések persze véletlennek is tűnhetnek, de messzebbről nézve nagyon úgy tűnik, hogy e két történés mindössze a legújabb fejleményei az Egyesült Államokban már épp összeomlóban lévő woke ideológia évek óta zajló európai térnyerésével járó folyamatnak. De nézzük, hogy jutottunk el idáig! 

Az Európai Parlament 2018-ban állásfoglalást fogadott el amelyben elítélte az úgynevezett konverziós terápiákat. Már amennyiben léteznek ilyenek, hiszen az LMBTQ-lobbi által sulykolt vádak ellenére a valóságban inkább  konverziós/reparatív/reintegratív szemléletről beszélhetünk, amely megjelenhet egy pszichoterápiában, és segíthet bizonyos traumák feldolgozásában ezzel adott esetben  a nemi identitás meg- vagy visszaváltozását elérve. 

Az LMBTQiA+ teljes témaköréről szinte lehetetlen objektívan beszélni, mivel ezt a gender-lobbi nem engedi.

A következő nagy lépcsőfok: az Európai Bizottság 2020-ban fogadta el először az úgynevezett „LMBTQ Egyenlőség stratégia” nevű dokumentumot, amelynek címe önmagáért beszél. A stratégia elvileg nem törvény, hanem „ajánlás” a bizottság részéről, és céljai az alábbiak voltak: 

  • diszkrimináció elleni fellépés,
  • gyűlölet-bűncselekmények visszaszorítása,
  • az úgynevezett „szivárványcsaládok” jogainak erősítése (az uniós PC nyelvezet az  egynemű párok és örökbefogadott gyermekeik alkotta életközösségeket hívja így).

Időközben az LMBTQ-érdekképviselet Magyarországon sem tétlenkedett; a Magyar Pszicho­lógiai Társaság és a Magyar Pszichiátriai Társaság, kiegészülve a Magyar Szexuális Medicina Társasággal közzétett egy, a gyermekvédelmi törvénnyel kapcsolatosszakmai állásfoglalást”, amely egyébként tudományos alátámasztás nélkül, kijelenti: a szexuális orientáció és a nemi identitás nem változtatható meg sem neveléssel, sem másmilyen „környezeti hatással”, ezzel utalva az lmbtq-propaganda iskolai betiltására. 

Az állásfoglalás leszögezi: a szexuális orientáció biológiailag meghatározott tényező, a konverziós terápiák pedig veszélyesek. (Arra nem adnak magyarázatot, hogy amennyiben a nemi identitás nem megváltoztatható, a reparatív szemlélet miért veszélyes.) A dokumentum megemlíti azt is, hogy egyes csecsemők biológiai neme nem állapítható meg ránézésre.

Aztán 

2025-ben ismét elfogadtak egy uniós LMBTQ-stratégiát, amely olyan célokat fogalmazott meg, mint a gyűlöletbeszéd és online zaklatás elleni fellépés, a tudományos körökben vitatott konverziós „terápiák” elleni lépések, a szülői státusz kölcsönös elismerése és a nemzeti LMBTQ-stratégiák ösztönzése. 

A téma újabban az uniós költségvetésben is szerepel, hiszen 2025 őszén az EP a Tisza Párt képviselőinek aktív támogatásával megszavazta a 2026. évi költségvetésre vonatkozó iránymutatások III. szakaszát, amelyben többek közt az LMBTQ-jogok erősítése is megjelent. 

Most pedig 2026 májusában ott tartunk, hogy a gyermekvédelmi törvény is megsemmisülhet, amennyiben a Tisza Párt a parlamentben így dönt. Az Európai Bizottság pedig már teljesen nyíltan képviseli, hogy mit vár ezekben a kérdésekben. 

Nyitókép: Kisbenedek Attila / AFP 

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
csapláros
2026. május 04. 10:59 Szerkesztve
franciscofranco 2026. május 04. 09:13 ..."Több mint 3,6 millió magyar ember támogatta a gyermekvédelmi törvényt."... Helyesen: gyermekvédelmi törvénycsomagot. 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi (!!! sic!) igazgatásról. Ha mindegyik támogatóhoz még gyermek is tartozik, akkor az már kb. 7,2 millió a magyar lakosságból. A többinek nem volt módja véleményt nyilvánítani (tanyán, cigánytelepeken, híd alatt lakók), nincs gyermekük vagy nem érdekli őket a téma...
csapláros
2026. május 04. 10:52 Szerkesztve
..."Az LMBTQ-ideológia legújabb térnyerésével a magyar gyermekvédelmi törvény is megszűnhet."... Nincs olyan, hogy magyar gyermekvédelmi törvény. Magyar gyermekvédelmi törvényCSOMAG van, amely XXI. századi szintű azzal, hogy NEVESÍTI A LEGÚJABB, a gyermekeket érő veszélyeket és azok jogorvoslatát. A magyar gyermeknevelési-oktatási intézmények ZÁRTAK. ODA csakis azok léphetnek be, akiknek ott dolguk van. Idegenek: katona, rendőr, mezőgazdász stb., hogy felvilágosítson honvédelemről, drogokról, stb. csakis MEGHÍVÁSRA. Ha nem hívják, akkor abuziknak sincs ott semmi keresnivalója. Az LMBTQ lobbi követelései alapján kár, hogy nincs egy ellenkövetelő tábor, aki ezzel együtt a nyilvános pornót követelné a közszolgálati és egyéb csatornákon, mert ugyan a neten ehhez könnyen hozzá lehet férni, de egyrészt ennek vannak fizetős részei, másrészt nem biztonságos a rákaszkodó adathalász, vírus, malware és egyéb káros programveszélyek miatt... bruhahahaha.
madre79
2026. május 04. 10:37
Azok a falak nem a mocsoknak valók!
Vesus8244
2026. május 04. 10:28
A bolond ereje a figyelembe van. Ha nem figyelnek rájuk csökken az erejük. Nagyon nehéz ez amikor az embert nem védi a törvény a bolond ellen, sőt támogatja, de a tiltott bolond mindig érdekesebb a gyerekek számára, mint a kötelező bolond! Csak ebben bízhatunk! Most lesz igazán érdekes a prájdra hányan mennek, amikor nem az Orbán tiltja, hanem a kormány kéri. Most még biztos sokan mennek hőzöngeni, hogy na ugye nyertek, de jövőre talán már nem annyian.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!