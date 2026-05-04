Bevenné a magyar parlamentet az LMBTQ-lobbi – de mi vezetett idáig?

Orbán Viktor a napokban kijelentette, Magyarország nem engedelmeskedik az Európai Unió Bírósága (EUB) által meghozott döntésnek, amely az uniós joggal ellentétesnek ítélte az LMBTQ ideológiát elutasító gyermekvédelmi törvényt. A távozó kormány egyik utolsó döntése azonban mindössze ideig-óráig védelmezheti a magyar szuverenitást a genderlobbi elleni, hiszen az unió legfelsőbb döntéshozó testületének ítélete ellen nincs lehetőség fellebbezésre. A hivatalba lépő új vezetés mozgástere a kérdésben nagyon-nagyon kicsi, mind jogi, mind politikai értelemben.

LMBTQ-zászló a Budapest pride-on

Amennyiben a Magyar Péter vezetésével felálló új kormány nem semmisíti meg a gyermekvédelmi törvényt, az Európai Unió kötelezettségszegési eljárást indít Magyarországgal szemben. A kérdésben meg lehetne próbálni perújítást vagy az ítélet esetleges hibái alapján kijavítást kérni. A Tisza Párt egyik fő kampányígérete azonban az Európai Bizottság által blokkolt uniós források megszerzése volt, (ez sem lesz egyszerű), ezért meg kell felelniük az Ursula von der Leyen vezette testület által megfogalmazott követeléseknek. Az EU vezetése által megfogalmazott 27 pont között pedig ott van az LMBTQ-kérdés, azaz nehéz lenne egyszerre megfelelni és megkérdőjelezni az ügyben született döntést.