Bevenné a magyar parlamentet az LMBTQ-lobbi – de mi vezetett idáig?

A liberális föderalizáció eszköze: így működik az Európai Unió Bírósága
Hogyan működik a gyermekvédelmi törvény elkaszáló Európai Unió Bírósága, kik a tagjai, milyen alapelvek mentén ítélkezik? Cikkünk az Európai Unió Bíróságának valóságáról.
Több mint fél évtizede indult el a woke ideológia európai terjedése, amelyet egy ideje az egyre nagyobb hatalommal rendelkező Európai Bizottság is aktívan támogat. Az LMBTQ-ideológia legújabb térnyerésével a magyar gyermekvédelmi törvény is megszűnhet.
Orbán Viktor a napokban kijelentette, Magyarország nem engedelmeskedik az Európai Unió Bírósága (EUB) által meghozott döntésnek, amely az uniós joggal ellentétesnek ítélte az LMBTQ ideológiát elutasító gyermekvédelmi törvényt. A távozó kormány egyik utolsó döntése azonban mindössze ideig-óráig védelmezheti a magyar szuverenitást a genderlobbi elleni, hiszen az unió legfelsőbb döntéshozó testületének ítélete ellen nincs lehetőség fellebbezésre. A hivatalba lépő új vezetés mozgástere a kérdésben nagyon-nagyon kicsi, mind jogi, mind politikai értelemben.
Amennyiben a Magyar Péter vezetésével felálló új kormány nem semmisíti meg a gyermekvédelmi törvényt, az Európai Unió kötelezettségszegési eljárást indít Magyarországgal szemben. A kérdésben meg lehetne próbálni perújítást vagy az ítélet esetleges hibái alapján kijavítást kérni. A Tisza Párt egyik fő kampányígérete azonban az Európai Bizottság által blokkolt uniós források megszerzése volt, (ez sem lesz egyszerű), ezért meg kell felelniük az Ursula von der Leyen vezette testület által megfogalmazott követeléseknek. Az EU vezetése által megfogalmazott 27 pont között pedig ott van az LMBTQ-kérdés, azaz nehéz lenne egyszerre megfelelni és megkérdőjelezni az ügyben született döntést.
Magyarországon „a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi LXXIX. törvény” kérdésében 2022-ben rendezett népszavazáson egyértelmű döntés született.
Több mint 3,6 millió magyar ember támogatta a gyermekvédelmi törvényt.
Épp ezért belpolitikai szempontból elég kockázatos döntést hozni az ügyben, és nem lesz egyszerű elmagyarázni a magyar választóknak a tövény megszüntetését. Az Orbán-kormány döntésének következtében a politikai felelősség azonban az övék lesz.
A teljesebb megértés érdekében azonban érdemes a „nagy képet” nézni, és megvizsgálni, milyen folyamat részeként döntött az Európai Unió Bírósága története alatt először az unió alapértékeire hivatkozva (azokat gumiszabályként alkalmazva) egy tagállam saját hatáskörben meghozott törvénye ellen. Önmagában az ítélet időzítése is beszédes, hiszen
az uniós bíróság másfél héttel a magyar választást követően döntött a gyermekvédelmi törvény megszüntetéséről.
Az ügyben 2023-ban indult per véletlenül épp az ellenzéki győzelmet követően ért véget.
Szinte egyidőben ezzel, kiderült, hogy Szivárvány TV néven LMBTQ témájú tv-csatorna indítását kezdeményezték Magyarországon. Az időbeli egybeesések persze véletlennek is tűnhetnek, de messzebbről nézve nagyon úgy tűnik, hogy e két történés mindössze a legújabb fejleményei az Egyesült Államokban már épp összeomlóban lévő woke ideológia évek óta zajló európai térnyerésével járó folyamatnak. De nézzük, hogy jutottunk el idáig!
Az Európai Parlament 2018-ban állásfoglalást fogadott el amelyben elítélte az úgynevezett konverziós terápiákat. Már amennyiben léteznek ilyenek, hiszen az LMBTQ-lobbi által sulykolt vádak ellenére a valóságban inkább konverziós/reparatív/reintegratív szemléletről beszélhetünk, amely megjelenhet egy pszichoterápiában, és segíthet bizonyos traumák feldolgozásában ezzel adott esetben a nemi identitás meg- vagy visszaváltozását elérve.
A következő nagy lépcsőfok: az Európai Bizottság 2020-ban fogadta el először az úgynevezett „LMBTQ Egyenlőség stratégia” nevű dokumentumot, amelynek címe önmagáért beszél. A stratégia elvileg nem törvény, hanem „ajánlás” a bizottság részéről, és céljai az alábbiak voltak:
Időközben az LMBTQ-érdekképviselet Magyarországon sem tétlenkedett; a Magyar Pszichológiai Társaság és a Magyar Pszichiátriai Társaság, kiegészülve a Magyar Szexuális Medicina Társasággal közzétett egy, a gyermekvédelmi törvénnyel kapcsolatos „szakmai állásfoglalást”, amely egyébként tudományos alátámasztás nélkül, kijelenti: a szexuális orientáció és a nemi identitás nem változtatható meg sem neveléssel, sem másmilyen „környezeti hatással”, ezzel utalva az lmbtq-propaganda iskolai betiltására.
Az állásfoglalás leszögezi: a szexuális orientáció biológiailag meghatározott tényező, a konverziós terápiák pedig veszélyesek. (Arra nem adnak magyarázatot, hogy amennyiben a nemi identitás nem megváltoztatható, a reparatív szemlélet miért veszélyes.) A dokumentum megemlíti azt is, hogy egyes csecsemők biológiai neme nem állapítható meg ránézésre.
Aztán
2025-ben ismét elfogadtak egy uniós LMBTQ-stratégiát, amely olyan célokat fogalmazott meg, mint a gyűlöletbeszéd és online zaklatás elleni fellépés, a tudományos körökben vitatott konverziós „terápiák” elleni lépések, a szülői státusz kölcsönös elismerése és a nemzeti LMBTQ-stratégiák ösztönzése.
A téma újabban az uniós költségvetésben is szerepel, hiszen 2025 őszén az EP a Tisza Párt képviselőinek aktív támogatásával megszavazta a 2026. évi költségvetésre vonatkozó iránymutatások III. szakaszát, amelyben többek közt az LMBTQ-jogok erősítése is megjelent.
Most pedig 2026 májusában ott tartunk, hogy a gyermekvédelmi törvény is megsemmisülhet, amennyiben a Tisza Párt a parlamentben így dönt. Az Európai Bizottság pedig már teljesen nyíltan képviseli, hogy mit vár ezekben a kérdésekben.
