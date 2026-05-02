„A brüsszeli bíróság szerint a genderpropaganda médiában és reklámokban való terjesztése nem korlátozható és a pedofil bűncselekményeket elkövetők nyilvántartása is ellentétes az uniós joggal. Nyilván nemcsak a szolgáltatások szabad áramlására hivatkoztak, hanem a hátrányos megkülönböztetés tilalmára is.

Ha nem mehetnek gyermekek közé örültek, hogy a saját örültségüket népszerűsítsék, azzal hátrányos megkülönböztetjük az őrülteket – kb. így lehet összefoglalni a bíróság roppant cizellált megállapításait.

A bíróság szerint »a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását vagy a homoszexualitást népszerűsítő vagy megjelenítő« tartalmak korlátozása nemen és szexuális irányultságon alapuló közvetlen hátrányos megkülönböztetést valósít meg – ezek már Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök mondatai a Sulyok Tamás köztársasági elnöknek írt levélből, melyben kijelenti, hogy a magyar kormány nem fogja végrehajtani az uniós bíróság döntését. Igaz, ez csak a még hivatalban lévőre vonatkozik, a következő hetire már nem biztos.