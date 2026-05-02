Érdemes elgondolkodni a folytatáson! Az uniós bíróság döntése értelmében az állam laicitása odáig kell terjedjen, hogy jó és rossz, hasznos és haszontalan, káros vagy egészséges között sem szabad különbséget tennie. Ha felhívja a figyelmet a dohányzás, az elhízás, netalán az óvszer nélküli felhőtlen közösülés veszélyeire, azzal hátrányosan megkülönböztette a cigit az avokádótól, a zsírpárnákat a hasizomtól és a nemibeteg gondozók ápoltjait a 30 éve szeretetteljes családban élőktől. Mert az államoknak ugyan lehet az a célja, hogy a fennmaradásról gondoskodjon, hiszen egy államalkotó politikai közösség mégiscsak a már holtak, a jelenben élők és a még meg nem születettek szövetsége, az ehhez szükséges eszközök tilalmasak számára.”