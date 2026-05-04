Előkerültek a hangfelvételek: Zelenszkij is érintett lehet az ukrán korrupciós botrányban

Ukrajnában tovább szigorítják a mozgósítást.
Egy előkerült hangfelvétel alapján úgy tűnik, hogy az ukrán elnök is része volt a Energoatom körüli korrupciós ügynek.
Olyan hangfelvételek kerültek elő, amik nehéz helyzetbe hozhatják Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt. A felvételek átiratát az Ukrainska Pravda tette közzé április 28-án és május 1-jén – írja a Kyiv Independent.
A felvételek állítólag a Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) által folytatott nyomozás részét képezik, amely egy 100 millió dolláros, az állami atomenergia-monopóliumot képező Energoatom köré épülő korrupciós ügyet vizsgál.
A tavaly indított Energoatom-vizsgálat a legnagyobb korrupciós nyomozás Zelenszkij elnöksége alatt. A feltételezett bűnösök közötti beszélgetések új átiratai arra utalnak, hogy az elnök is részt vett az ügyben.
Az elemzők szerint a korrupciós botránynak politikai következményei lehetnek Zelenszij számára, ha szerepe beigazolódik.
Az ukrán állami atomenergia-ipari vállalat, az Energoatom köré épülő korrupciós ügy tavaly novemberben Ukrajna történelmének legnagyobb politikai botrányává vált, amikor a Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal nyilvánosságra hozta az első felvételeket, amelyeken magas rangú tisztviselők és ismerőseik nagyszabású kenőpénzekről tárgyaltak.
A fő gyanúsított Timur Mindics, Zelenszkij közeli munkatársa és az elnök Kvartal 95 produkciós cégének társtulajdonosa, aki novemberben Izraelbe menekült.
Az ügyben kilenc gyanúsított ellen emeltek vádat. Mindics mellett a gyanúsítottak között van Olekszij Csernyshov volt miniszterelnök-helyettes és Herman Halushchenko volt igazságügyi miniszter, aki az év elején még energiaügyi miniszterként szolgált.
Ezenkívül többször is utalnak Zelenszkij volt kabinetfőnökére, Andrij Jermakra, valamint egy beszélgetésre, amelyben állítólag szerepel Rustem Umerov, a Nemzeti Biztonsági és Védelmi Tanács titkára és volt védelmi miniszter.
Az új felvételek központi eleme egy állítólagos összeesküvés, amelyben azok, akik állítólag sikkasztottak az Energoatom szerződéseiből, a pénzt a Kijevtől nem messze fekvő, előkelő Kozyn faluban található luxusházak építésének finanszírozására használták fel.
Zelenszkij részvételére utaló vádak merültek fel egy beszélgetés átiratából, amely Mindics és egy Natalia nevű, azonosítatlan nő között zajlott, és amely nyilvánvalóan a kozini építési projektre utalt.
Konkrétan Mindics azt mondja Natáliának, hogy várhatóan megérkezik Max Donets, akit az újságírók Zelenszkij személyi biztonsági vezetőjeként azonosítottak. Natália azt is említi, hogy kerítést építenek Mindics háza és „Vova” háza között – a Volodimir név rövidítése, amelyet sokan Zelenszkijre utalóként értelmeztek.
Ha Zelenszkij részvétele beigazolódik, a leleplezéseknek jelentős jogi és politikai következményei lehetnek.
Az ukrán bűnüldöző szervek nem indíthatnak nyomozást hivatalban lévő elnök ellen, de jogsértés bizonyítéka alapján eljárást indíthatnak ellene. Egy volt elnök ellen viszont nyomozást indíthatnak és vádat emelhetnek.
Nyitókép: MTI/AP/Pétrosz Karadzsiasz
