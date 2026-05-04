Előkerültek a hangfelvételek: Zelenszkij is érintett lehet az ukrán korrupciós botrányban

A fő gyanúsított Timur Mindics, Zelenszkij közeli munkatársa és az elnök Kvartal 95 produkciós cégének társtulajdonosa, aki novemberben Izraelbe menekült.

Az ügyben kilenc gyanúsított ellen emeltek vádat. Mindics mellett a gyanúsítottak között van Olekszij Csernyshov volt miniszterelnök-helyettes és Herman Halushchenko volt igazságügyi miniszter, aki az év elején még energiaügyi miniszterként szolgált.

Ezenkívül többször is utalnak Zelenszkij volt kabinetfőnökére, Andrij Jermakra, valamint egy beszélgetésre, amelyben állítólag szerepel Rustem Umerov, a Nemzeti Biztonsági és Védelmi Tanács titkára és volt védelmi miniszter.

Az új felvételek központi eleme egy állítólagos összeesküvés, amelyben azok, akik állítólag sikkasztottak az Energoatom szerződéseiből, a pénzt a Kijevtől nem messze fekvő, előkelő Kozyn faluban található luxusházak építésének finanszírozására használták fel.

Zelenszkij részvételére utaló vádak merültek fel egy beszélgetés átiratából, amely Mindics és egy Natalia nevű, azonosítatlan nő között zajlott, és amely nyilvánvalóan a kozini építési projektre utalt.