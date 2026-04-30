Tovább dagad a korrupciós botrány Ukrajnában: újabb hangfelvételek kerültek nyilvánosságra

A felvételeken állítólag szerepel Zelenszkij egykori tanácsadója és üzlettársa, Szerhij Sefir, egy Natalia nevű nő, aki feltehetően a „Dinasztia” szövetkezet építési projektjeit felügyeli, valamint a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (NSDC) jelenlegi titkára, Rusztem Umerov.

A felvételek szerint Mindics többek között arról beszélt, honnan származhatna az óvadék az egykori miniszterelnök-helyettes, Olekszij Csernisev számára, akit hivatali visszaélés és vesztegetés gyanújával vádolnak. Mindics szerint Csernisev „6 vagy 26” lakást „lopott el”. Sefir állítólag említést tett Jurij Kisel és Olekszandr Szova parlamenti képviselőkről, akiknek szerinte a bevételük felét át kellene adniuk.

A jelentés szerint a képviselők Jurij Kisel és Olekszandr Szova. Tavaly decemberben Kiselt azzal gyanúsították, hogy tagja volt egy bűnözői csoportnak, amely parlamenti képviselőket fizetett le a szavazatukért.