Ft
Ft
15°C
0°C
Ft
Ft
15°C
0°C
04. 30.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 30.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
korrupció volodimir zelenszkij botrány ukrajna

Tovább dagad a korrupciós botrány Ukrajnában: újabb hangfelvételek kerültek nyilvánosságra

2026. április 30. 16:18

Képviselőket fizethettek le a szavazatukért Zelenszkij emberei.

Újabb hangfelvételeket hoztak nyilvánosságra Ukrajna legnagyobb korrupciós botrányával kapcsolatban, amelyben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök belső köre is érintett – írja a Berliner Zeitung.

A felvételek az információk szerint Zelenszkij egyik legszorosabb támogatójának, Timur Mindicsnek a lakásán készültek. Mindicset, akit korrupcióval gyanúsítanak, jelenleg Izraelben tartózkodik.

A felvételeken állítólag szerepel Zelenszkij egykori tanácsadója és üzlettársa, Szerhij Sefir, egy Natalia nevű nő, aki feltehetően a „Dinasztia” szövetkezet építési projektjeit felügyeli, valamint a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (NSDC) jelenlegi titkára, Rusztem Umerov.

A felvételek szerint Mindics többek között arról beszélt, honnan származhatna az óvadék az egykori miniszterelnök-helyettes, Olekszij Csernisev számára, akit hivatali visszaélés és vesztegetés gyanújával vádolnak. Mindics szerint Csernisev „6 vagy 26” lakást „lopott el”. Sefir állítólag említést tett Jurij Kisel és Olekszandr Szova parlamenti képviselőkről, akiknek szerinte a bevételük felét át kellene adniuk.

A jelentés szerint a képviselők Jurij Kisel és Olekszandr Szova. Tavaly decemberben Kiselt azzal gyanúsították, hogy tagja volt egy bűnözői csoportnak, amely parlamenti képviselőket fizetett le a szavazatukért.

Egy másik beszélgetés állítólag a korábbi védelmi miniszterrel, a jelenlegi Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkárával, Rusztem Umerovval zajlott. Ebben személyi változásokról volt szó: Umerov lehetne az Egyesült Államokba akkreditált nagykövet, miközben Denisz Smihal venné át a védelmi minisztériumot.

Nyitókép forrása: Genya SAVILOV / AFP

***

 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
Dragonic
2026. április 30. 17:41
Ilyen az, amikor a selyemzsinórt már megküldték, de a címzett nem akarja használatba venni?
Válasz erre
1
0
Da Vinci
2026. április 30. 17:32
Ejrópai értékek…
Válasz erre
3
0
Sróf
2026. április 30. 17:29
Még hogy annak az áldott jó embernek az emberei... Zelenszkij elnök urat és környezetét ilyesmivel meggyanúsítani... Roland Ceber szerelmére, elvárom Petro Madjar miniszterurunktól, hogy hangosan álljon ki ez ellen a gyalázat ellen!
Válasz erre
6
0
duro_dorka
2026. április 30. 17:04
Zelenszkijre taktikai atomot kellene kilőni. Csakhogy legalább 5 alteregoja van a zsidó terroristájának.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!