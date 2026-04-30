Tovább dagad a korrupciós botrány Ukrajnában: újabb hangfelvételek kerültek nyilvánosságra

Képviselőket fizethettek le a szavazatukért Zelenszkij emberei.
Újabb hangfelvételeket hoztak nyilvánosságra Ukrajna legnagyobb korrupciós botrányával kapcsolatban, amelyben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök belső köre is érintett – írja a Berliner Zeitung.
A felvételek az információk szerint Zelenszkij egyik legszorosabb támogatójának, Timur Mindicsnek a lakásán készültek. Mindicset, akit korrupcióval gyanúsítanak, jelenleg Izraelben tartózkodik.
A felvételeken állítólag szerepel Zelenszkij egykori tanácsadója és üzlettársa, Szerhij Sefir, egy Natalia nevű nő, aki feltehetően a „Dinasztia” szövetkezet építési projektjeit felügyeli, valamint a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (NSDC) jelenlegi titkára, Rusztem Umerov.
A felvételek szerint Mindics többek között arról beszélt, honnan származhatna az óvadék az egykori miniszterelnök-helyettes, Olekszij Csernisev számára, akit hivatali visszaélés és vesztegetés gyanújával vádolnak. Mindics szerint Csernisev „6 vagy 26” lakást „lopott el”. Sefir állítólag említést tett Jurij Kisel és Olekszandr Szova parlamenti képviselőkről, akiknek szerinte a bevételük felét át kellene adniuk.
A jelentés szerint a képviselők Jurij Kisel és Olekszandr Szova. Tavaly decemberben Kiselt azzal gyanúsították, hogy tagja volt egy bűnözői csoportnak, amely parlamenti képviselőket fizetett le a szavazatukért.
Egy másik beszélgetés állítólag a korábbi védelmi miniszterrel, a jelenlegi Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkárával, Rusztem Umerovval zajlott. Ebben személyi változásokról volt szó: Umerov lehetne az Egyesült Államokba akkreditált nagykövet, miközben Denisz Smihal venné át a védelmi minisztériumot.
Nyitókép forrása: Genya SAVILOV / AFP
