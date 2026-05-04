plaça de catalunya késelés Barcelona

Elszabadult a pokol Barcelonába: 24 óra alatt öt késelés (VIDEÓ)

2026. május 04. 10:04

A legutóbbi áldozatot kritikus állapotban szállították kórházba.

2026. május 04. 10:04
null

Újra az utcai erőszak miatt került a figyelem középpontjába Barcelonában. A katalán fővárosban 24 óra leforgása alatt 5 késes támadás történt – osztotta meg a Remix News az X-en.

A legutóbbi eset a város népszerű Plaça de Catalunya nevű terén követtek el fényes nappal.

Az áldozat egy férfi, akit több szúrt sérüléssel szállítottak kórházba, és jelenleg is kritikus állapotban van. A helyszínen készült videófelvételeken látható, ahogy a mentők és a rendőrök a Café Zurich előtt a földön fekvő áldozatot látják el, miközben kíváncsiskodók gyűlnek össze. A támadó a helyszínről elmenekült.

A hétvége legsúlyosabb támadása szombaton történt, amikor egy ázsiai tinédzserlányt késeltek halálra. A támadásban egy 58 éves férfi is megsérült, de csak könnyebben.

A rendőrség hamar őrizetbe vette a gyanúsítottat. A közösségi médiában megjelent információk szerint a szombati késelés elkövetője egy észak-afrikai migráns volt.

Nyitókép forrása: LLUIS GENE / AFP

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
azazaza
2026. május 04. 11:02
A Mandineren is gyakoriak a súlyos, vállalhatatlan helyesírási vagy nyelvhelyességi hibák. Elszabadult a pokol Barcellonában. Hol kérdésre ban/ben a rag. Hova kérdésre meg ba/be. Elemi!!!!
emesealma1
2026. május 04. 10:45
BarcelonabaN, te nem magyar!
tikkadt-szocske
•••
2026. május 04. 10:37 Szerkesztve
"a szombati késelés elkövetője egy észak-afrikai migráns volt." De nem azért késelt ő, mert egy szaros ingyenélő hódító muszlim, aki végső soron harcban áll minden más vallásúval, hanem csak úgy ni, unalmában, ahogy mindenki más.
namégmitnem
2026. május 04. 10:27
Majd poloska gondoskodik róla, hogy Budapest, Szeged, Debrecen, Győr...az egész ország Barcelona legyen.
