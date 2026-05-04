Elszabadult a pokol Barcelonába: 24 óra alatt öt késelés (VIDEÓ)

Újra az utcai erőszak miatt került a figyelem középpontjába Barcelonában. A katalán fővárosban 24 óra leforgása alatt 5 késes támadás történt – osztotta meg a Remix News az X-en.

A legutóbbi eset a város népszerű Plaça de Catalunya nevű terén követtek el fényes nappal.

Az áldozat egy férfi, akit több szúrt sérüléssel szállítottak kórházba, és jelenleg is kritikus állapotban van. A helyszínen készült videófelvételeken látható, ahogy a mentők és a rendőrök a Café Zurich előtt a földön fekvő áldozatot látják el, miközben kíváncsiskodók gyűlnek össze. A támadó a helyszínről elmenekült.