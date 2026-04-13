Dráma Ferihegyen: azonnal visszafordították a Barcelonába induló repülőt

Madár repült a gép hajtóművébe.
Felszállás után azonnal visszafordult, majd leszállt a a Wizz Air Budapestről Barcelonába induló gépe, miután egy madár repült a gép hajtóművébe. Az utasokat várhatóan cseregéppel viszik el a katalán fővárosba, az Airbus A321Neo-t pedig a műszakiak veszik kezelésbe – írta meg a Tudásmorzsáka repülésről Facebook-oldal.
A szakértői oldal egyben figyelmeztetett, hogy
megkezdődött a tavaszi madárszezon, ami azt jelenti, hogy ebben az időszakban gyakoribbak lehetnek az ütközések a gépek és a madarak között.
Ferihegyen kiemelt figyelmet fordítanak a madarak távoltartására: van madarász, hangágyúk, élvefogó csapdák, sőt, a ragadozó madarakat vonzó rágcsálókat is kitelepítik, de ez sem jelent száz százalékos védelmet.
Mivel a repülőket úgy tervezik, hogy kibírják ezeket az ütközéseket, így a legtöbb visszafordító intézkedés inkább csak elővigyázatosságnak számít.
