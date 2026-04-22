Meglepő húzás készül: külföldön állítják, magyar játékosa lehet az Internek

Az olaszoknak Gerard Martínra fáj a foguk, ám a gránátvörös-kékek inkább Roony Bardghjitől válnának meg. Az Inter ezzel párhuzamosan a kapusposzt megerősítésében is gondolkodik, miután a svájci válogatott portás, Yann Sommer már 37 éves. Itt jön képbe az U21-es magyar labdarúgó-válogatott kapusa, Yaakobishvili, aki jelenleg kölcsönben szerepel a spanyol második vonalban szereplő FC Andorra együttesében.

Korábban arról szóltak a spanyolországi hírek, hogy a katalánok német szakvezetője, Hansi Flick a következő szezontól az első csapat keretében szán szerepet a magyar játékosnak, így nagy kérdés, valóban bevonják-e a Bastoni-féle csereüzletbe.

A transzfer alapjai tehát kezdenek körvonalazódni, de rendkívül sok még a bizonytalanság, nehéz lesz megállapodásra jutniuk a kluboknak – könnyen lehet az ügyből a labdarúgó-világbajnoksággal párhuzamosan zajló, elhúzódó nyári átigazolási saga.