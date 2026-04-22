Meglepő húzás készül: külföldön állítják, magyar játékosa lehet az Internek

Jó hírek érkeznek Spanyolországból – ha ez bekövetkezik, annak minden magyar örülne
Dörzsölhetik a tenyerüket Barcelonában.
Andorra után Milánóba kerülhet a magyar U21-es válogatott kapusa. Yaakobishvili Áront bevonhatják a Bastoni-féle csereüzletbe.
Arról írnak a külföldi lapok, hogy az FC Barcelona gőzerővel dolgozik az olasz Inter védője, Alessandro Bastoni leigazolásán, az üzletbe pedig a magyar kapust, Yaakobishvili Áront is bevonnák a felek. A 27 éves középhátvéd leigazolása prioritás a katalánoknál, ám a gazdasági helyzetük miatt igyekeznek cseretranzakciók keretében megállapodásokat kötni.
Bastoni szerződése 2028-ig szól, a hírek szerint viszont szívesen távozna, az Inter pedig 70 millió eurós érték alapján megkezdené a tárgyalásokat. A Barçelona jelenleg nincs abban a helyzetben, hogy ilyen magas összeget fizessen, ezért a játékosokat is bele kellene foglalni az üzletbe.
Az olaszoknak Gerard Martínra fáj a foguk, ám a gránátvörös-kékek inkább Roony Bardghjitől válnának meg. Az Inter ezzel párhuzamosan a kapusposzt megerősítésében is gondolkodik, miután a svájci válogatott portás, Yann Sommer már 37 éves. Itt jön képbe az U21-es magyar labdarúgó-válogatott kapusa, Yaakobishvili, aki jelenleg kölcsönben szerepel a spanyol második vonalban szereplő FC Andorra együttesében.
Korábban arról szóltak a spanyolországi hírek, hogy a katalánok német szakvezetője, Hansi Flick a következő szezontól az első csapat keretében szán szerepet a magyar játékosnak, így nagy kérdés, valóban bevonják-e a Bastoni-féle csereüzletbe.
A transzfer alapjai tehát kezdenek körvonalazódni, de rendkívül sok még a bizonytalanság, nehéz lesz megállapodásra jutniuk a kluboknak – könnyen lehet az ügyből a labdarúgó-világbajnoksággal párhuzamosan zajló, elhúzódó nyári átigazolási saga.
Ezt is ajánljuk a témában
Marad a spanyol bajnokságban.
Fotó: Facebook/FC Andorra