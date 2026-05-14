Angliába készült a magyar válogatott játékos, de most az NB II is szóba jöhet

Ádám hazatérése nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, ezért esélyes, hogy elbúcsúzik a zöld-fehérektől a korábbi gólkirály. Mint ismert, 2022-ben még azért dolgozott, hogy valóra váljon az álma és Angliába igazoljon, elsősorban a Championship vonzotta, ám a szigetország EU-ból való kilépése miatt a munkavállalási engedély megszerzése problémákba ütközött, így végül Dél-Koreába írt alá. Az Ulszan HD-nál töltött szezonok után megfordult Görögországban, majd visszatért Paksra, ám ebben a szezonban csak 12 bajnoki mérkőzésen lépett pályára. Ezeken két gólt és egy gólpasszt ért el, de közben sérülések is hátráltatták.