átigazolás Ádám Martin paks

Angliába készült a magyar válogatott játékos, de most az NB II is szóba jöhet

2026. május 14. 22:39

Bognár György ismét elveszítheti a remek fizikumú támadót. Ádám Martint a szülővárosába csábítják.

Miközben Böde Dániel meghosszabbította a szerződését Pakson, addig könnyen lehet, hogy egy másik válogatott támadó, Ádám Martin távozik a nyáron az atomvárosiaktól. Jelenleg úgy fest, elsősorban a több játéklehetőség érdekében válthat a 31 éves, 28-szoros válogatott csatár, kérőből pedig nem akad hiány.

Ádám hazatérése nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, ezért esélyes, hogy elbúcsúzik a zöld-fehérektől a korábbi gólkirály. Mint ismert, 2022-ben még azért dolgozott, hogy valóra váljon az álma és Angliába igazoljon, elsősorban a Championship vonzotta, ám a szigetország EU-ból való kilépése miatt a munkavállalási engedély megszerzése problémákba ütközött, így végül Dél-Koreába írt alá. Az Ulszan HD-nál töltött szezonok után megfordult Görögországban, majd visszatért Paksra, ám ebben a szezonban csak 12 bajnoki mérkőzésen lépett pályára. Ezeken két gólt és egy gólpasszt ért el, de közben sérülések is hátráltatták.

A paksiak marasztalnák, a támadót elsősorban az élvonal is motiválná, de a hírek szerint szülővárosában, az NB II-es szegedieknél szintén szívesen látnák.

A csakfoci információi szerint a másodosztály 9. helyén álló Szegednél tárt karokkal várnák, rutinjával sokat segíthetne az együttesnek.

