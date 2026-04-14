Kerkez nem lélegezhet fel, Szoboszlai volt csapattársát kaphatja a nyakába

A Fradi edzőjének üzentek a liverpooli klubikon búcsúposztja alatt
Eddig nem válaszolt a kérdésre, és gyaníthatóan ezután sem fog.
Az idény végén kilenc szezon után távozik a Vörösöktől Andy Robertson, ami azt jelenti, hogy a magyar válogatott védő mellé új helyettesre lesz szükség. Liverpoolban már meg is találták a megfelelő játékost.
A bajnoki címvédő Liverpool labdarúgócsapata a kudarcokkal kikövezett idei szezon és a tavaly nyári költekezés után ismét igyekszik aktivizálni magát az átigazolási piacon. A klub állítólag figyelemmel kíséri az RB Leipzig hátvédjét, David Raumot, akit nyáron édesgetne magához.
Mint ismert, az idény végén kilenc szezon után távozik a Vörösöktől Andy Robertson, ami azt jelenti, hogy Kerkez Milos mellé új helyettesre lesz szükség. A görög Kostas Tsimikas egy szezonnyi kölcsön után visszatér ugyan az AS Romától, de a Liverpool ennek ellenére erősítené azt a posztot.
Megfigyelőik ezért utaztak Németországba, hogy mérkőzésen is megnézzék maguknak a német válogatott Raumot.
A Liverpool az elmúlt tíz évben rengeteg üzletet kötött az RB Leipziggel, a legismertebb egyértelműen Szoboszlai Dominik, aki 2023 nyarán igazolt Angliába, de idén nyáron szintén célkeresztbe kerülhet néhány kiszemelt: elég csak a 19 éves elefántcsontparti Yan Diomande mellett David Raumra gondolni, illetve a 23 éves középhátvédet, Castello Lukebát is figyelik. Utóbbit a Liverpool és az ősi rivális Manchester United is szívesen látná a soraiban.
A hírek szerint a Vörösök egy olyan játékost szeretnének, aki kellően rutinos és versenyhelyzetet teremt Kerkezzel a kezdőcsapatba kerülésért – Raum állítólag ezért vált célponttá.
A német játékos „kiemelkedő” formában van ebben a szezonban, nyolc gólpasszt adott a lipcsei csapatban, emellett tapasztalata, vezetői képessége is vonzó opcióvá tette a Liverpool számára – írta a Rousing the Kop.
Az RB Leipzig szeretné megtartani Raumot, aki 2022-ben körülbelül 23 millió fontért igazolt a Hoffenheimtől, de mivel a 27 éves játékos szerződésének utolsó 12 hónapjába érkezik idén nyáron, kezdik körülrajongani a potenciális kérők.
Fotó: MTI/AP/Jon Super