Kerkez nem lélegezhet fel, Szoboszlai volt csapattársát kaphatja a nyakába

A bajnoki címvédő Liverpool labdarúgócsapata a kudarcokkal kikövezett idei szezon és a tavaly nyári költekezés után ismét igyekszik aktivizálni magát az átigazolási piacon. A klub állítólag figyelemmel kíséri az RB Leipzig hátvédjét, David Raumot, akit nyáron édesgetne magához.

Mint ismert, az idény végén kilenc szezon után távozik a Vörösöktől Andy Robertson, ami azt jelenti, hogy Kerkez Milos mellé új helyettesre lesz szükség. A görög Kostas Tsimikas egy szezonnyi kölcsön után visszatér ugyan az AS Romától, de a Liverpool ennek ellenére erősítené azt a posztot.