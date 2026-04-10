A Fradi edzőjének üzentek a liverpooli klubikon búcsúposztja alatt

Orosz Pál kijelentésére alapoznak a skótok, de az angolok mást állítanak
A Celticnél és a Tottenhamnél továbbra is az edzőjelöltek között emlegetik Robbie Keane-t.
Andy Robertson a nyáron távozik a Liverpooltól. A klub közösségi oldalán a skót védővel kapcsolatban még Robbie Keane is kapott egy kérdést.
A skót válogatott Andy Robertson csütörtökön bejelentette, hogy kilenc év után a nyáron távozik a Liverpooltól. A klub ennek kapcsán a közösségi oldalain több bejegyzést is megosztott a 32 esztendős balhátvédről, s ezek egyikéhez Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője is kommentelt.
Az ír szakember két piros szívet tett ahhoz a videóhoz, amelyben Robertson bejelentette a döntését, és a hozzászólását már több mint 700-an lájkolták. Az egyik szurkoló a kommentre reagálva megkérdezte Keane-től, hogy a következő idénytől együtt dolgozik-e majd a skót futballistával a Celticnél, de erre (természetesen) nem kapott választ.
Az FTC trénerét az utóbbi időben többször is hírbe hozták a glasgow-i zöld-fehérekkel, akiket január eleje óta ismét a 74 éves Martin O’Neill irányít, de ő a jelenlegi szezon végén szinte biztosan feláll a kispadról. Egyelőre a skót sajtó is csak találgatja, hogy ki lesz a Celtickel eddig három bajnoki címet nyerő szakvezető utódja, s az egyik jelölt Keane, aki tavaly decemberben szerződést hosszabbított a Fradival.
Ezt is ajánljuk a témában
Ami Robertsont illeti: a hátvéd mostanáig 373 mérkőzésen szerepelt a Liverpoolban, amellyel az angol bajnokságot és a Ligakupát kétszer nyerte meg, emellett csúcsra ért a Bajnokok Ligájában, az FA-kupában, a klubvilágbajnokságon, az európai és az angol Szuperkupában is. A mostani idényben a tavaly nyáron igazolt Kerkez Milos kiszorította a kezdőcsapatból. A skót játékos szerződése az évad végén lejár, így szabadon igazolható lesz.
Ezt is ajánljuk a témában
