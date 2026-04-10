A Fradi edzőjének üzentek a liverpooli klubikon búcsúposztja alatt

A skót válogatott Andy Robertson csütörtökön bejelentette, hogy kilenc év után a nyáron távozik a Liverpooltól. A klub ennek kapcsán a közösségi oldalain több bejegyzést is megosztott a 32 esztendős balhátvédről, s ezek egyikéhez Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője is kommentelt.

Az ír szakember két piros szívet tett ahhoz a videóhoz, amelyben Robertson bejelentette a döntését, és a hozzászólását már több mint 700-an lájkolták. Az egyik szurkoló a kommentre reagálva megkérdezte Keane-től, hogy a következő idénytől együtt dolgozik-e majd a skót futballistával a Celticnél, de erre (természetesen) nem kapott választ.