Tottenham orosz pál Robbie Keane Fradi Celtic Ferencváros FTC

Orosz Pál kijelentésére alapoznak a skótok, de az angolok mást állítanak

2026. március 25. 12:16

A Celtic az új idényre keres edzőt, a Tottenhamnél egyelőre bizonytalan a helyzet. Robbie Keane munkásságát mindkét klubnál figyelemmel követik.

A Celticnél és a Tottenhamnél továbbra is az edzőjelöltek között emlegetik a Ferencváros labdarúgócsapatát irányító Robbie Keane-t. A szakemberrel kapcsolatban Orosz Pál, az FTC vezérigazgatója nemrégiben úgy fogalmazott, igazi „keményfejű” ír, ám valódi vezér, aki nagyon tud nyerni, és motiválni a játékosait.

„Jó hatással volt a Fradira, mint látjuk. Egy igazi ír, keményfejű, ugyanakkor nagyon jó figura. Nagyon tud nyerni, motiválni, a játékosok hisznek neki, és ez a legfontosabb. Igazi vezér. Ha tényleg szóba hozták a Tottenhammel, akkor büszkék vagyunk, mert ezek szerint jól választottunk. És ő is szeretett volna idejönni, itt meg letette a névjegyét. Jó időszakot élünk, és ő, a stábja és Hajnal Tamás ennek nagy letéteményesei” – mondta a sportvezető a Braga elleni Európa-liga-kiesés után az M1-nek adott interjújában.

Orosz Pál nyilatkozatát a skót Daily Record úgy értelmezte, 

Keane ideje a végéhez közeledik a Ferencvárosnál, mondván, a magyar csapatnál már „nyomot hagyott” a munkájával.

Ez a következtetés jó alapot adott a lapnak arra, hogy ismét összeboronálja a 45 éves szakvezetőt a Celtickel, amely jelenleg Martin O’Neill vezetésével küzd a bajnoki címért, ám ő a következő idényre valószínűleg már nem vállalja el az együttes irányítását.

„Robbie Keane a hazai és a nemzetközi színtéren is kiváló munkát végez a Ferencvárosnál. Emellett korábban játszott is a Celticnél, így ez a kapcsolat logikusnak tűnik – ecsetelte Don Goodman, a West Bromwich, a Wolverhampton és a Sunderland egykori csatára, aki szerint a Motherwell menedzsere, Jens Berthel Askou a másik fő jelölt a „kelták” kispadjára. – Jelenleg mindkét opció erősnek tűnik, de meg kell várnunk, mi történik.”

Mindeközben az angol élvonalban a kiesés ellen harcoló Tottenham Hotspur egyik szurkolói oldala, a Tottenham News azt fejtegeti, hogy ha a vezetőség elbocsátja a bő egy hónappal ezelőtt kinevezett, de a csapattal a Premier League-ben még nyeretlen Igor Tudort, akkor Harry Redknapp és Tim Sherwood mellett Keane lehetne a harmadik jelölt, aki beugorhatna edzőnek a szezon végéig.

A portál az FTC trénerével kapcsolatban megjegyzi, játékos-pályafutása jelentős részét a Spursnél töltötte, így pontosan tisztában lenne az elvárásokkal, a múltja miatt pedig a szurkolók vele szemben vélhetően sokkal türelmesebbek és megértőbbek lennének, mint jelenleg Tudorral.

Nagy különbség azonban Redknapp, Sherwood és Keane összevetésében, hogy amíg előbbi két szakembernek már évek óta nincs csapata, addig utóbbi szerződésben áll a Ferencvárossal, és egy rövid távú, átmeneti munkáért aligha állna fel a zöld-fehérek kispadjáról. Arra azonban a Tottenham News reális esélyt lát, hogy a vezetőség pánikintézkedésként meneszti Tudort, és az utolsó fordulókra Sherwoodot bízza meg a csapat irányításával.

Nyitókép: fradi.hu

