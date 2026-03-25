Orosz Pál kijelentésére alapoznak a skótok, de az angolok mást állítanak

A Celticnél és a Tottenhamnél továbbra is az edzőjelöltek között emlegetik a Ferencváros labdarúgócsapatát irányító Robbie Keane-t. A szakemberrel kapcsolatban Orosz Pál, az FTC vezérigazgatója nemrégiben úgy fogalmazott, igazi „keményfejű” ír, ám valódi vezér, aki nagyon tud nyerni, és motiválni a játékosait.

„Jó hatással volt a Fradira, mint látjuk. Egy igazi ír, keményfejű, ugyanakkor nagyon jó figura. Nagyon tud nyerni, motiválni, a játékosok hisznek neki, és ez a legfontosabb. Igazi vezér. Ha tényleg szóba hozták a Tottenhammel, akkor büszkék vagyunk, mert ezek szerint jól választottunk. És ő is szeretett volna idejönni, itt meg letette a névjegyét. Jó időszakot élünk, és ő, a stábja és Hajnal Tamás ennek nagy letéteményesei” – mondta a sportvezető a Braga elleni Európa-liga-kiesés után az M1-nek adott interjújában.