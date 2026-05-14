Ez állati: Szarvasról indult a Tour mezőnye, majd egy őzgida okozott kis híján óriási bukást (VIDEÓ)

Óriási bukás, lovaskocsik, több kiló kolbász a győztesnek – ez volt a Tour de Hongrie első napja (VIDEÓK)
És még BMX-ek is ugrattak át a mezőny felett.
Izgalmakban és látványos jelenetekben nem volt hiány az idei magyar országúti kerékpáros körverseny leghosszabb szakaszán. Ez volt a Tour de Hongrie második napja.
A francia Benoit Cosnefroy győzött a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny második, csütörtöki szakaszán, sikerével pedig a sárga trikót is átvette a leghosszabb idei etap végén. Mint ismert, a viadal szerdán Gyuláról indult, majd a békéscsabai befutó után költözött a történelmi Magyarország középpontjához.
A 47. magyar körverseny második versenynapjának Szarvasról vágott neki a 110 fős mezőny. A lassú rajt során a Holt-Körös partján, az arborétum szomszédságában egy kisebb kört is megtettek a bringások, majd egy őz okozott komoly riadalmat, amely az úttesten átugorva hajszállal kerülte el az ütközést az élboly előtt.
A Paksig tartó sík etap 335 méter szintemelkedést tartalmazott, a három részhajrá Kiskunfélegyházán, Kiskőrösön és Kalocsán szerepelt az útvonalban, valamint a hajrában volt az idei verseny első kategorizált emelkedője a tengelici Szőlőhegyen. Az atomerőművéről ismert befutóváros másodszor látta vendégül a magyar körversenyt, 2017-ben a harmadik szakasz rajtját rendezték Tolna vármegye legnagyobb területű városában.
A nap ötfős szökésében Tóth Márkó (United Shipping) és a magyar válogatott Varga Márk is ott volt.
A hajrához közeledve oldalszél szakította szét a mezőnyt, az emelkedős befutóban pedig a francia Cosnefroy hosszú támadása szakaszgyőzelmet ért.
Szarvason rengeteg ember látogatott ki a rajtra, a többi között dobosok, fúvószenekar és kajakosok köszöntötték az elhaladó bringásokat, később piros, fehér és zöld lufikukacokkal integető óvodások, lovasok és a velocipédjén világbajnok, Halápi Sándor is felbukkant.
Pénteken a Kaposvár és Szekszárd közötti, mezőnyhajrát ígérő 152 kilométeres táv vár a mezőnyre, amely összesen 836 kilométert teker le, amíg a vasárnapi záró szakaszon célba ér Veszprémben. Az M4 Sport valamennyi szakaszt teljes egészében élőben közvetíti.
(Mandiner/MTI)
Fotó: MTI/Rosta Tibor