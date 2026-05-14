Ez állati: Szarvasról indult a Tour mezőnye, majd egy őzgida okozott kis híján óriási bukást (VIDEÓ)

A francia Benoit Cosnefroy győzött a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny második, csütörtöki szakaszán, sikerével pedig a sárga trikót is átvette a leghosszabb idei etap végén. Mint ismert, a viadal szerdán Gyuláról indult, majd a békéscsabai befutó után költözött a történelmi Magyarország középpontjához.

A 47. magyar körverseny második versenynapjának Szarvasról vágott neki a 110 fős mezőny. A lassú rajt során a Holt-Körös partján, az arborétum szomszédságában egy kisebb kört is megtettek a bringások, majd egy őz okozott komoly riadalmat, amely az úttesten átugorva hajszállal kerülte el az ütközést az élboly előtt.