Ez állati: Szarvasról indult a Tour mezőnye, majd egy őzgida okozott kis híján óriási bukást (VIDEÓ)

2026. május 14. 18:24

Izgalmakban és látványos jelenetekben nem volt hiány az idei magyar országúti kerékpáros körverseny leghosszabb szakaszán. Ez volt a Tour de Hongrie második napja.

A francia Benoit Cosnefroy győzött a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny második, csütörtöki szakaszán, sikerével pedig a sárga trikót is átvette a leghosszabb idei etap végén. Mint ismert, a viadal szerdán Gyuláról indult, majd a békéscsabai befutó után költözött a történelmi Magyarország középpontjához.

A 47. magyar körverseny második versenynapjának Szarvasról vágott neki a 110 fős mezőny. A lassú rajt során a Holt-Körös partján, az arborétum szomszédságában egy kisebb kört is megtettek a bringások, majd egy őz okozott komoly riadalmat, amely az úttesten átugorva hajszállal kerülte el az ütközést az élboly előtt.

Tour de Hongrie: ilyen volt a második szakasz

A Paksig tartó sík etap 335 méter szintemelkedést tartalmazott, a három részhajrá Kiskunfélegyházán, Kiskőrösön és Kalocsán szerepelt az útvonalban, valamint a hajrában volt az idei verseny első kategorizált emelkedője a tengelici Szőlőhegyen. Az atomerőművéről ismert befutóváros másodszor látta vendégül a magyar körversenyt, 2017-ben a harmadik szakasz rajtját rendezték Tolna vármegye legnagyobb területű városában.

A nap ötfős szökésében Tóth Márkó (United Shipping) és a magyar válogatott Varga Márk is ott volt.

A hajrához közeledve oldalszél szakította szét a mezőnyt, az emelkedős befutóban pedig a francia Cosnefroy hosszú támadása szakaszgyőzelmet ért.

Szarvason rengeteg ember látogatott ki a rajtra, a többi között dobosok, fúvószenekar és kajakosok köszöntötték az elhaladó bringásokat, később piros, fehér és zöld lufikukacokkal integető óvodások, lovasok és a velocipédjén világbajnok, Halápi Sándor is felbukkant.

Pénteken a Kaposvár és Szekszárd közötti, mezőnyhajrát ígérő 152 kilométeres táv vár a mezőnyre, amely összesen 836 kilométert teker le, amíg a vasárnapi záró szakaszon célba ér Veszprémben. Az M4 Sport valamennyi szakaszt teljes egészében élőben közvetíti.

(Mandiner/MTI)

Fotó: MTI/Rosta Tibor

wadcutter
2026. május 14. 18:34
Szarvas, őz, még jó hogy medvével nem találkoztak.
