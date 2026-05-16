Tour de Hongrie: verseny közben törölték az utolsó kört, hazaértek a szökevények a királyszakaszon

Kaotikus időjárási körülmények között rendezték meg a 47. Tour de Hongrie magyar országúti kerékpáros körverseny 4. szakaszát, amelyre Mohács és Pécs között került sor. A szervezők a verseny előtt 40 kilométerrel rövidítették a szakaszt, majd miután a mezőny szinte végig zuhogó esőben tekert, és több kicsúszás is történt a pécsi körözésnél, újabb végeredményt befolyásoló döntés született.

A verseny közben egy körrel rövidítették az etapot.

Amikor a bringások számára kiderült a hír, azonnal rákapcsoltak a főmezőny tagjai, de a szökevényeket már nem maradt esélyük befogni, így a Lidl-Trek svéd versenyzője, Jakob Söderqvist magabiztosan nyert.