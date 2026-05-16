Tour de Hongrie: verseny közben törölték az utolsó kört, hazaértek a szökevények a királyszakaszon

Pókember, tűzoltók, gólyacsalád – a Tour de Hongrie 3. szakasza is bővelkedett látványos jelenetekben (VIDEÓK)
Mindemellett Valter Attila megszerezte a fehér trikót.
A hatalmas esőben a szervezők el akarták kerülni a baleseteket. Továbbra is Valter Attiláé a legjobb magyarnak járó fehér trikó.
Kaotikus időjárási körülmények között rendezték meg a 47. Tour de Hongrie magyar országúti kerékpáros körverseny 4. szakaszát, amelyre Mohács és Pécs között került sor. A szervezők a verseny előtt 40 kilométerrel rövidítették a szakaszt, majd miután a mezőny szinte végig zuhogó esőben tekert, és több kicsúszás is történt a pécsi körözésnél, újabb végeredményt befolyásoló döntés született.
A verseny közben egy körrel rövidítették az etapot.
Amikor a bringások számára kiderült a hír, azonnal rákapcsoltak a főmezőny tagjai, de a szökevényeket már nem maradt esélyük befogni, így a Lidl-Trek svéd versenyzője, Jakob Söderqvist magabiztosan nyert.
A mezőny Mohácsról kezdte meg az egész napra előre jelzett heves esőzés miatt 143 kilométeresre rövidített távot. A kerékpárosoknak a szakasz utolsó harmadában végül eggyel kevesebbszer, négy helyett háromszor kellett leküzdeniük a pécsi Bárány úti emelkedőt, mielőtt az Állatkertnél célba értek.
Vasárnap a Balatonalmádi és Veszprém közötti 147 kilométeres szakasszal ér véget a 47. magyar körverseny. A záróetapot is teljes egészben közvetíti az M4 Sport.
Fotó: MTI/Kacsúr Tamás