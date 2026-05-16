05. 16.
szombat
Valter Attila Fetter Erik Tour de Hongrie Dina Márton

Tour de Hongrie: verseny közben törölték az utolsó kört, hazaértek a szökevények a királyszakaszon

2026. május 16. 16:19

A hatalmas esőben a szervezők el akarták kerülni a baleseteket. Továbbra is Valter Attiláé a legjobb magyarnak járó fehér trikó.

Kaotikus időjárási körülmények között rendezték meg a 47. Tour de Hongrie magyar országúti kerékpáros körverseny 4. szakaszát, amelyre Mohács és Pécs között került sor. A szervezők a verseny előtt 40 kilométerrel rövidítették a szakaszt, majd miután a mezőny szinte végig zuhogó esőben tekert, és több kicsúszás is történt a pécsi körözésnél, újabb végeredményt befolyásoló döntés született.

A verseny közben egy körrel rövidítették az etapot.

Amikor a bringások számára kiderült a hír, azonnal rákapcsoltak a főmezőny tagjai, de a szökevényeket már nem maradt esélyük befogni, így a Lidl-Trek svéd versenyzője, Jakob Söderqvist magabiztosan nyert.

Ilyen volt a Tour de Hongrie királyszakasza!

A mezőny Mohácsról kezdte meg az egész napra előre jelzett heves esőzés miatt 143 kilométeresre rövidített távot. A kerékpárosoknak a szakasz utolsó harmadában végül eggyel kevesebbszer, négy helyett háromszor kellett leküzdeniük a pécsi Bárány úti emelkedőt, mielőtt az Állatkertnél célba értek.

Vasárnap a Balatonalmádi és Veszprém közötti 147 kilométeres szakasszal ér véget a 47. magyar körverseny. A záróetapot is teljes egészben közvetíti az M4 Sport.

Fotó: MTI/Kacsúr Tamás

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
rugbista
2026. május 16. 16:50
Jó, hogy rövidítettek. Életveszélyes volt elfelé a Mecsekről.
