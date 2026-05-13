Kempf Zozo Valter Attila Tour de Hongrie

Óriási bukás, lovaskocsik, több kiló kolbász a győztesnek – ez volt a Tour de Hongrie első napja (VIDEÓK)

2026. május 13. 17:36

Óriási bukással kezdődött, a szakasz végén pedig a győztes több kiló kolbásszal ünnepelhetett. Ez volt a Tour de Hongrie első napja.

Tim Merlier nyerte a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny szerdai nyitóetapját. A legjobb hazai bringást illető fehér trikót a magyar válogatott Kárpáti Bálint vehette fel – számolt be róla az MTI.

Tour de Hongrie
Gyulán rajtolt el az idei Tour de Hongrie. Fotó: MTI/Lehoczky Péter

A rajtnak Gyula, azon belül az előző napi csapatbemutatónak is a helyszínéül szolgáló terület adott otthont a gótikus síkvidéki téglavár lábánál derűs, de hűvös és a Viharsarokra jellemző szeles időben. A városközpontban található Kossuth Lajos téri körforgalomnál a BMX freestyle-os Kempf Zozó és társai átugrattak keresztben a mezőny fölött, a hétköznapi, korai időpont ellenére sokan voltak kíváncsiak erre a produkcióra és a versenyre is. 

Gyula egyes részein három tömött sorban álltak az emberek, óvodások és még egy időotthonból is kilátogattak a lakók, máshol lovasfogatok kísérték a mezőnyt az út menti mezőn. 

A Békéscsabáig tartó 143 kilométeres, teljesen sík, mindössze 109 méter szintemelkedést tartalmazó távból bő tíz kilométer pergett le, amikor bukás történt, nyolc-tíz kerékpáros került földre. Közülük legrosszabbul az út menti füves árokba beeső belga Senne Thonnon járt, ám végül orvosi ellátás után ő is folytatta a versenyt. 

A Lidl-Trek két dán kerékpárosa, Mathias Norsgaard és Kristian Egholm tempózott el és gyűjtötte be a pontokat, illetve időjóváírásokat a részhajráknál. Utóbbi az összetett egyik fő esélyese, a francia Benoit Cosnefroy figyelmét is felkeltette, összesen három másodpercet be is zsebelt így. A két szökevény előnye a két percet egyszer sem érte el, a sprintbefutóban érdekelt csapatok vezette mezőny tíz kilométerrel a cél előtt érte utol a duót. 

Valter Attila csapattársáért dolgozott a Tour de Hongrie nyitó szakaszán

A viadal legutóbbi magyar győztese, Valter Attila a német Phil Bauhaus sikeréért dolgozott a hajrához közeledve, de végül a neki fekvő befutóban a Soudal - Quick-Step belga sprintere, Merlier a papírformának megfelelően magabiztos előnnyel diadalmaskodott, megelőzve a tavalyi, esztergomi záróetapot megnyerő kolumbiai Juan Sebastián Molanót, illetve a többek között a 2021-ben Kaposváron és Tatán is diadalmaskodó Bauhaust, Valter csapattársát is. 

A mindhárom részhajrá elsőségét bezsebelő Egholm a második helyen áll összetettben, Kárpáti Bálint pedig tizedikként tekert be, így ő viseli a fehér trikót csütörtökön. Ekkor az idei magyar körverseny leghosszabb szakasza, a Szarvas és Paks közötti 206 kilométer megtétele vár a bringásokra. 

A mezőny összesen 836 kilométert teker le, amíg a vasárnapi záróetapon célba ér Veszprémben. Az M4 Sport valamennyi szakaszt teljes egészében élőben közvetíti.

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
rugbista
2026. május 13. 18:39
De jó! Amúgy vidéken sem látni már lovaskocsit.
