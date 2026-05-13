Óriási bukás, lovaskocsik, több kiló kolbász a győztesnek – ez volt a Tour de Hongrie első napja (VIDEÓK)

A Lidl-Trek két dán kerékpárosa, Mathias Norsgaard és Kristian Egholm tempózott el és gyűjtötte be a pontokat, illetve időjóváírásokat a részhajráknál. Utóbbi az összetett egyik fő esélyese, a francia Benoit Cosnefroy figyelmét is felkeltette, összesen három másodpercet be is zsebelt így. A két szökevény előnye a két percet egyszer sem érte el, a sprintbefutóban érdekelt csapatok vezette mezőny tíz kilométerrel a cél előtt érte utol a duót.

Valter Attila csapattársáért dolgozott a Tour de Hongrie nyitó szakaszán

A viadal legutóbbi magyar győztese, Valter Attila a német Phil Bauhaus sikeréért dolgozott a hajrához közeledve, de végül a neki fekvő befutóban a Soudal - Quick-Step belga sprintere, Merlier a papírformának megfelelően magabiztos előnnyel diadalmaskodott, megelőzve a tavalyi, esztergomi záróetapot megnyerő kolumbiai Juan Sebastián Molanót, illetve a többek között a 2021-ben Kaposváron és Tatán is diadalmaskodó Bauhaust, Valter csapattársát is.