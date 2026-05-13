Óriási bukás, lovaskocsik, több kiló kolbász a győztesnek – ez volt a Tour de Hongrie első napja (VIDEÓK)

Ennél jobb hír szerintük nincs is, tízes szorzóra számítanak a médiától és az emberektől
„Az egyénisége magával ragadó, nemcsak sportolóként, hanem emberként is kimagasló.”
Óriási bukással kezdődött, a szakasz végén pedig a győztes több kiló kolbásszal ünnepelhetett. Ez volt a Tour de Hongrie első napja.
Tim Merlier nyerte a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny szerdai nyitóetapját. A legjobb hazai bringást illető fehér trikót a magyar válogatott Kárpáti Bálint vehette fel – számolt be róla az MTI.
Ezt is ajánljuk a témában
„Az egyénisége magával ragadó, nemcsak sportolóként, hanem emberként is kimagasló.”
A rajtnak Gyula, azon belül az előző napi csapatbemutatónak is a helyszínéül szolgáló terület adott otthont a gótikus síkvidéki téglavár lábánál derűs, de hűvös és a Viharsarokra jellemző szeles időben. A városközpontban található Kossuth Lajos téri körforgalomnál a BMX freestyle-os Kempf Zozó és társai átugrattak keresztben a mezőny fölött, a hétköznapi, korai időpont ellenére sokan voltak kíváncsiak erre a produkcióra és a versenyre is.
Gyula egyes részein három tömött sorban álltak az emberek, óvodások és még egy időotthonból is kilátogattak a lakók, máshol lovasfogatok kísérték a mezőnyt az út menti mezőn.
A Békéscsabáig tartó 143 kilométeres, teljesen sík, mindössze 109 méter szintemelkedést tartalmazó távból bő tíz kilométer pergett le, amikor bukás történt, nyolc-tíz kerékpáros került földre. Közülük legrosszabbul az út menti füves árokba beeső belga Senne Thonnon járt, ám végül orvosi ellátás után ő is folytatta a versenyt.
A Lidl-Trek két dán kerékpárosa, Mathias Norsgaard és Kristian Egholm tempózott el és gyűjtötte be a pontokat, illetve időjóváírásokat a részhajráknál. Utóbbi az összetett egyik fő esélyese, a francia Benoit Cosnefroy figyelmét is felkeltette, összesen három másodpercet be is zsebelt így. A két szökevény előnye a két percet egyszer sem érte el, a sprintbefutóban érdekelt csapatok vezette mezőny tíz kilométerrel a cél előtt érte utol a duót.
A viadal legutóbbi magyar győztese, Valter Attila a német Phil Bauhaus sikeréért dolgozott a hajrához közeledve, de végül a neki fekvő befutóban a Soudal - Quick-Step belga sprintere, Merlier a papírformának megfelelően magabiztos előnnyel diadalmaskodott, megelőzve a tavalyi, esztergomi záróetapot megnyerő kolumbiai Juan Sebastián Molanót, illetve a többek között a 2021-ben Kaposváron és Tatán is diadalmaskodó Bauhaust, Valter csapattársát is.
A mindhárom részhajrá elsőségét bezsebelő Egholm a második helyen áll összetettben, Kárpáti Bálint pedig tizedikként tekert be, így ő viseli a fehér trikót csütörtökön. Ekkor az idei magyar körverseny leghosszabb szakasza, a Szarvas és Paks közötti 206 kilométer megtétele vár a bringásokra.
A mezőny összesen 836 kilométert teker le, amíg a vasárnapi záróetapon célba ér Veszprémben. Az M4 Sport valamennyi szakaszt teljes egészében élőben közvetíti.
Nyitókép: MTI/Lehoczky Péter