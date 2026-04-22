Valter Attila Magyarország kerékpár Eisenkrammer Károly Tour de Hongrie

Ennél jobb hír szerintük nincs is, tízes szorzóra számítanak a médiától és az emberektől

2026. április 22. 18:21

Valter Attila elindul a Tour de Hongrie-n. A főszervező szerint ennek köszönhetően a tízszeresére nőhet a körversenyre irányuló figyelem.

Eisenkrammer Károly szerint az olimpiai negyedik helyezett Valter Attila visszatérésével jelentősen, a tízszeresére nőhet a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körversenyre irányuló figyelem – írja a Magyar Távirati Iroda.

Valter indulásával a tízszeresére nőhet a figyelem (Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA)

Ennél jobb hír nem lehet a magyar körverseny életében, mint hogy Valter Attila visszatér hozzánk”

– emelte ki az M4 Sport Nemzeti Sporthíradójában a Tour de Hongrie főszervezője annak kapcsán, hogy a 2020-as bajnok kedden a közösségi oldalán bejelentette indulását.

A tízszeresére nőhet a figyelem

A 27 esztendős bringás ötödször vehet részt a viadalon, viszont azóta, hogy még a CCC kerékpárosaként diadalmaskodott, sem a Groupama-FDJ, sem a Jumbo-Visma (később Visma-Lease a Bike) színeiben nem állt rajthoz a hazai körversenyen. Az idén már a Bahrain Victorioust erősítő Valter részvételével Eisenkrammer úgy véli, a megméretést eddig övező figyelem a tízszeresére nőhet a szurkolók és média körében is, mivel „hatalmas brand, nagyon népszerű”.

Az egyénisége magával ragadó, nemcsak sportolóként, hanem emberként is kimagasló. Nagyon örülünk, hogy ilyen sportolóink vannak a kerékpározásban, mint Valter Attila”

– fogalmazott a főszervező, hozzátéve, Valter az elmúlt években a magyar bajnokságokon kívül nem versenyzett hazai környezetben.

Az MBH Bank-CSB-Telecom Fort kerékpárosa, Makrai Bálint pozitív doppingtesztje miatt a magyar körverseny operatív szervezéséért felelős Vuelta Sportiroda pénteken bejelentette, hogy visszavonja a csapat meghívását, majd hétfőn közölt döntése értelmében „az érintett felekkel történő konstruktív együttműködés eredményeképp” mégis részt vehet a 47. magyar körversenyen. Eisenkrammer elmondta: Makrai versenyzési jogát felfüggesztették, és a csapat „mindent megtesz, hogy megmutassa: teljesen tiszta, és mindent megtesz a fair play érdekében”.

„Ezzel minden akadály elhárult az elől, hogy az MBH csapata indulhasson” – szögezte le Eisenkrammer. Így Valter ellenfelei között várhatóan ott lesz a magyar prokontinentális alakulatot erősítő Dina Márton, aki tavaly épp az ő hármas sorozatát lezárva hódította el a magyar bajnoki trikót. Az 1992-es barcelonai olimpikon főszervező emlékeztetett: ők ketten együtt álltak már a viadal dobogóján, amikor 2019-ben a lett Krists Neilands mögött Dina a második, míg Valter a harmadik helyen végzett összetettben.

Megemlítette, hogy a kontinentális bejegyzésű United Shippingben és a magyar válogatottban további hazai kerékpárosok is ott lesznek a rajtvonalnál. Bízik benne, hogy utóbbiban hárman-négyen képviselhetik majd a Kőbánya Cycling Academyt, amelynek ő a tulajdonosa.

„Nagyon színes magyar küldöttség lesz így sok-sok csapatból – vélekedett. –

Ebben az évben a legjobb magyar címéért kicsit komolyabb küzdelem lesz, mint eddig bármikor volt.”

A magyar körversenyen 19 istálló 114 versenyzője szerepelhet, a főszervező szerint nemzetközi médiaszempontból a sprintersztárokról fog szólni a viadal, akik a Tour de France előtti utolsó felkészülési viadalok egyikének tekintik a Tour de Hongrie-t.

A csapatbemutató május 12-én lesz Gyulán, a versenyt május 13. és 17. között rendezik.

  • A viadal össztávja 836 km,
  • míg a teljes szintemelkedés 5464 méter lesz.

Az eseményt az M4 Sport élőben közvetíti.

