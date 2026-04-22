Ennél jobb hír szerintük nincs is, tízes szorzóra számítanak a médiától és az emberektől



A tízszeresére nőhet a figyelem

A 27 esztendős bringás ötödször vehet részt a viadalon, viszont azóta, hogy még a CCC kerékpárosaként diadalmaskodott, sem a Groupama-FDJ, sem a Jumbo-Visma (később Visma-Lease a Bike) színeiben nem állt rajthoz a hazai körversenyen. Az idén már a Bahrain Victorioust erősítő Valter részvételével Eisenkrammer úgy véli, a megméretést eddig övező figyelem a tízszeresére nőhet a szurkolók és média körében is, mivel „hatalmas brand, nagyon népszerű”.

Az egyénisége magával ragadó, nemcsak sportolóként, hanem emberként is kimagasló. Nagyon örülünk, hogy ilyen sportolóink vannak a kerékpározásban, mint Valter Attila”

– fogalmazott a főszervező, hozzátéve, Valter az elmúlt években a magyar bajnokságokon kívül nem versenyzett hazai környezetben.

Az MBH Bank-CSB-Telecom Fort kerékpárosa, Makrai Bálint pozitív doppingtesztje miatt a magyar körverseny operatív szervezéséért felelős Vuelta Sportiroda pénteken bejelentette, hogy visszavonja a csapat meghívását, majd hétfőn közölt döntése értelmében „az érintett felekkel történő konstruktív együttműködés eredményeképp” mégis részt vehet a 47. magyar körversenyen. Eisenkrammer elmondta: Makrai versenyzési jogát felfüggesztették, és a csapat „mindent megtesz, hogy megmutassa: teljesen tiszta, és mindent megtesz a fair play érdekében”.