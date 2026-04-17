Megszólalt a doppingteszten megbukó magyar sportoló: „Nem követtem el semmilyen szabálytalanságot”

Magyar doppingbotrány robbant ki: egy komplett csapatot eltiltottak az év legfontosabb versenyétől
Egy mindössze 19 éves versenyző a fő érintett.
Makrai Bálint állítja, hogy nem követett el semmilyen szabálytalanságot. A magyar kerékpáros azt feltételezi, hogy szennyezett élelmiszert fogyasztott, és most várja a B-minta eredményét.
Mint arról mi is beszámoltunk, pozitív lett a doppingtesztje Makrai Bálintnak, az MBH Bank-CSB-Telecom Fort magyar kerékpárosának. A hazai szövetség (MKSZ) pénteken számolt be a Nemzetközi Tesztelő Ügynökség (ITA) által közzétett hivatalos tájékoztatásról, amely szerint a 19 éves sportoló egy március 30-án elvégzett, versenyen kívüli ellenőrzésen akadt fenn.
„Szövetségünk az ügyben mindenben együttműködik az illetékes nemzetközi és hazai hatóságokkal” – olvasható az MKSZ közleményében, amely megjegyezte, hogy a doppingellenőrzési eljárás jelen szakaszában a versenyzőt megilleti a jog arra, hogy kérje a B-minta vizsgálatát.
Nem sokkal a hír megjelenését követően a Tour de Hongrie operatív szervezéséért felelős Vuelta Sportiroda bejelentette, hogy visszavonja a MBH Bank-CSB-Telecom Fort meghívását a május 13–17. között sorra kerülő magyar körversenyre, amelyen így 18 csapat 108 versenyzője vesz részt.
Eisenkrammer Károly főszervező a verseny hivatalos honlapján kijelentette, teljességgel elképzelhetetlennek tartja, hogy egy 19 éves sportoló egyedül járjon utána, mit szedjen, mit adjon be magának.
„Ott biztosan van a háttérben egy orvos vagy más mágus, aki elvégzi ezt a piszkos munkát. Ezért is érezzük erkölcsi kötelességünknek, hogy elköszönjünk ettől a csapattól, és a verseny már a tiszta küzdelemről szóljon” – szögezte le Eisenkrammer, hozzátéve, az országúti kerékpársport túl nagy árat fizetett a kilencvenes években eldurvult, központilag szervezett doppingesetek miatt, ma már új világ van a sportágban, így immár nemcsak a vétkes versenyzőket, hanem a csapatokat is szankcionálja a nemzetközi szövetség.
Az MBH Bank-CSB-Telecom Fort honlapján megjelent közlemény hangsúlyozta:
a szabálytalanságot a vizeletminta mutatta ki, a vérvizsgálatnál nem merült fel rendellenesség.
Makrai nem tudott magyarázatot adni az eredményre.
Nem követtem el semmilyen szabálytalanságot. Amit feltételezhetek, az a szennyezett élelmiszer, ezért a lehetőségek szerint elemezni fogjuk a használt termékeket és élelmiszereket. Szeretném felmenteni minden felelősség alól a csapatot, amely kampányt folytat a sport tisztaságáért
– emelte ki a kommünikében a bringás, leszögezve, hogy várják a B-minta eredményét.
Nyitókép: tdh.hu