Ft
Ft
22°C
9°C
Ft
Ft
22°C
9°C
04. 17.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
MBH Bank Cycling Te makrai bálint kerékpár dopping Tour de Hongrie

Megszólalt a doppingteszten megbukó magyar sportoló: „Nem követtem el semmilyen szabálytalanságot”

2026. április 17. 17:14

Makrai Bálint állítja, hogy nem követett el semmilyen szabálytalanságot. A magyar kerékpáros azt feltételezi, hogy szennyezett élelmiszert fogyasztott, és most várja a B-minta eredményét.

Mint arról mi is beszámoltunk, pozitív lett a doppingtesztje Makrai Bálintnak, az MBH Bank-CSB-Telecom Fort magyar kerékpárosának. A hazai szövetség (MKSZ) pénteken számolt be a Nemzetközi Tesztelő Ügynökség (ITA) által közzétett hivatalos tájékoztatásról, amely szerint a 19 éves sportoló egy március 30-án elvégzett, versenyen kívüli ellenőrzésen akadt fenn.

„Szövetségünk az ügyben mindenben együttműködik az illetékes nemzetközi és hazai hatóságokkal” – olvasható az MKSZ közleményében, amely megjegyezte, hogy a doppingellenőrzési eljárás jelen szakaszában a versenyzőt megilleti a jog arra, hogy kérje a B-minta vizsgálatát.

Nem sokkal a hír megjelenését követően a Tour de Hongrie operatív szervezéséért felelős Vuelta Sportiroda bejelentette, hogy visszavonja a MBH Bank-CSB-Telecom Fort meghívását a május 13–17. között sorra kerülő magyar körversenyre, amelyen így 18 csapat 108 versenyzője vesz részt.

Eisenkrammer Károly főszervező a verseny hivatalos honlapján kijelentette, teljességgel elképzelhetetlennek tartja, hogy egy 19 éves sportoló egyedül járjon utána, mit szedjen, mit adjon be magának.

„Ott biztosan van a háttérben egy orvos vagy más mágus, aki elvégzi ezt a piszkos munkát. Ezért is érezzük erkölcsi kötelességünknek, hogy elköszönjünk ettől a csapattól, és a verseny már a tiszta küzdelemről szóljon” – szögezte le Eisenkrammer, hozzátéve, az országúti kerékpársport túl nagy árat fizetett a kilencvenes években eldurvult, központilag szervezett doppingesetek miatt, ma már új világ van a sportágban, így immár nemcsak a vétkes versenyzőket, hanem a csapatokat is szankcionálja a nemzetközi szövetség.

Makrai Bálint reagált

Az MBH Bank-CSB-Telecom Fort honlapján megjelent közlemény hangsúlyozta: 

a szabálytalanságot a vizeletminta mutatta ki, a vérvizsgálatnál nem merült fel rendellenesség.

Makrai nem tudott magyarázatot adni az eredményre.

Nem követtem el semmilyen szabálytalanságot. Amit feltételezhetek, az a szennyezett élelmiszer, ezért a lehetőségek szerint elemezni fogjuk a használt termékeket és élelmiszereket. Szeretném felmenteni minden felelősség alól a csapatot, amely kampányt folytat a sport tisztaságáért

– emelte ki a kommünikében a bringás, leszögezve, hogy várják a B-minta eredményét.

Nyitókép: tdh.hu

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
westend
2026. április 17. 18:27
Eisenkrammer is túltolja. Miért kell bizonyítékok nélkül megvádolni egy klubot? Vagy ha van bizonyítéka miért nem beszél róla? Ez a fajta kollektív bűnösség minta nagyjából ugyanaz, mint amit az oroszokkal csinált számtalan sportág nemzetközi vezetése. Ne legyünk már olyanok.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!