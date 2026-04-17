Megszólalt a doppingteszten megbukó magyar sportoló: „Nem követtem el semmilyen szabálytalanságot”

Mint arról mi is beszámoltunk, pozitív lett a doppingtesztje Makrai Bálintnak, az MBH Bank-CSB-Telecom Fort magyar kerékpárosának. A hazai szövetség (MKSZ) pénteken számolt be a Nemzetközi Tesztelő Ügynökség (ITA) által közzétett hivatalos tájékoztatásról, amely szerint a 19 éves sportoló egy március 30-án elvégzett, versenyen kívüli ellenőrzésen akadt fenn.

„Szövetségünk az ügyben mindenben együttműködik az illetékes nemzetközi és hazai hatóságokkal” – olvasható az MKSZ közleményében, amely megjegyezte, hogy a doppingellenőrzési eljárás jelen szakaszában a versenyzőt megilleti a jog arra, hogy kérje a B-minta vizsgálatát.