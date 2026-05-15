Kínos: olyan lassú volt a vonat, hogy még a kerékpárosok is beelőzték a rangos versenyen

Az iho.hu szúrta ki, hogy a Giro d'Italia országúti kerékpáros-körverseny második, bulgáriai szakaszán a legjobb versenyzők hamarabb értek Burgaszból Veliko Tarnovóba, mint a BDZS vonata.

Lehagyták a vonatot (Fotó: iho.hu)

„A vasút az illusztráción is jelzett 5 óra 41 perces menettartama kétségtelenül nem fejedelmi gyorsaságra utal, miközben a Grande Partenza, a nagy nyitány második szakaszának a célba egyszerre beeső győztesei (Guillermo Silva/Astana, Florian Stork/Tudor Pro Cycling és Giulo Ciccone/Lidl-Trek) a kiszabott 221 kilométeres penzumot 5:39 óra leforgása alatt teljesítették” – olvasható.