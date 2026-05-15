giro d'italia kerékpár Bulgária vonat Giro

Kínos: olyan lassú volt a vonat, hogy még a kerékpárosok is beelőzték a rangos versenyen

2026. május 15. 15:08

Ezt nem teszik ki az ablakba Bulgáriában. A Giro kerékpárosai gyorsabban tették meg a távolságot, mint a vonat.

Az iho.hu szúrta ki, hogy a Giro d'Italia országúti kerékpáros-körverseny második, bulgáriai szakaszán a legjobb versenyzők hamarabb értek Burgaszból Veliko Tarnovóba, mint a BDZS vonata.

Lehagyták a vonatot
Lehagyták a vonatot (Fotó: iho.hu)

„A vasút az illusztráción is jelzett 5 óra 41 perces menettartama kétségtelenül nem fejedelmi gyorsaságra utal, miközben a Grande Partenza, a nagy nyitány második szakaszának a célba egyszerre beeső győztesei (Guillermo Silva/Astana, Florian Stork/Tudor Pro Cycling és Giulo Ciccone/Lidl-Trek) a kiszabott 221 kilométeres penzumot 5:39 óra leforgása alatt teljesítették” – olvasható.

A cikk hozzátette, hogy a tengerparti nagyváros és Veliko Tarnovo között nincs közvetlen vasúti összeköttetés.

Picit lassú vonattal az út

„Legalább két útvonal között lehet választani, az illusztráció ötnegyvenegye a Burgaszból 13:30-kor induló REG 30132-es személyt jelzi, amiről Tulovóban kell átszállni a régi magyar nevén Tövisvárként ismert, egyébként lenyűgözően histórikus település felé. Ott menetrend szerint tíz perce van az egyszeri utasnak arra, hogy elérje az ICF 4660-ast.

Az összevetés tehát azonos napszakban tekerő Giro-mezőny és közlekedő vonat között vont párhuzamot, miközben tartozzunk magunknak annyi igazsággal, hogy a BDZS tud ennél jobbat is: a később, 16:25-kor induló ICF 3624 – majd a dabovói (!) átszállás után – ICF 4632 kombó összesen 4:08 óra alatt teljesíti a viszonylatot.”

Nyitókép: Luca Bettini/AFP

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pollip
2026. május 15. 17:13
Hány megálló van a szakaszon?
masikhozzaszolo
2026. május 15. 16:56 Szerkesztve
Nálunk a vak csepeli képviselő lefutotta az iparvágányon közlekedő vonatot, olyan Kwassay hídon, amelyiken nem jár menetrendszerű forgalom.. Pedig TGV-nek való pálya kellene oda. A választó meg ezen az apróságon átsiklott, befalta mint a nokedlit.
ördöngös pepecselés
2026. május 15. 15:50
Bulgáriában nem egy patrióta győzött véletlenül? mert gyanús, hogy azonnal ráröptettek egy poloskát
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!