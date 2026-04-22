tisza mszp ruff szdsz Magyar Péter interjú

„Lehet, hogy négy év múlva nem szavaznak ennyien a Tiszára” – már előre magyarázkodik Magyar Péter új minisztere

2026. április 22. 15:35

Ruff Bálint a Partizán képernyőjéről érkezik a Tisza Párthoz.

A Válasz Online című portálnak adta első interjúját miniszterjelöltsége után Ruff Bálint politikai elemző, az SZDSZ és az MSZP korábbi tanácsadója, akinek felkérését Magyar Péter miniszterelnök-jelölt szerdán jelentette be, amin még legutóbbi munkaadója, Gulyás Márton, a Partizán főszerkesztője is meglepődött

Ruff a Tisza-kormányban a Miniszterelnökséget vezető miniszter lesz majd, az interjúban több feladatát is elárulta. 

Ezek közé tartozik például az, hogy összehangolja a többi minisztérium működését, a végrehajtáshoz szükséges bürokrácia megteremtése, valamint a hatékony döntéshozatal segítése. 

A részletekről pedig elmondta: az ő feladata lesz a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatal minél előbbi felállítása, illetve jogszabályt akarnak hozni, hogy ne lehessen az utcai reklámokon „propagandát, vizuális riogatást” terjeszteni. Mint fogalmazott: „a miniszteri kinevezésemtől kezdve egyetlen politikai szereplővel sem fogok személyeskedni, nem támadok vagy pocskondiázok senkit sem. A büntetések megítélése egy másik hatalmi ág dolga”.

A Miniszterelnökséghez tartozik majd az EU-államtitkárság is, amelynek fő célja az uniós pénzek hazahozatala lesz, ezt Magyar Péter a közvetlen irányítása alatt akarja tartani, ezért kerül ehhez a tárcához. 

Az interjúból kiderült, hogy bár Ruff állítása szerint formális kapcsolata nem volt a Tisza Párttal, de többször is adott nekik tanácsokat, illetve Magyar Péter is megkérdezte a véleményét. 

A jövővel kapcsolatban pedig úgy fogalmazott: „Lehet, hogy négy év múlva nem szavaznak ennyien a Tiszára, de ez most mindegy, ez a politika síkja, a rendszerváltás dimenziója e fölött van.”

piramis-2
2026. április 22. 17:29
„Lehet, hogy négy év múlva nem szavaznak ennyien a Tiszára” Te féreg! Te is tudod kárt fogtok okozni ennek az országnak. A legjobban ti is meg mi is akkor járunk, ha már nem is fog létezni a TISZA csürhe.
effect
2026. április 22. 17:23
Milyen négy év!? Ezek azt sem tudják holnap mit fognak csinálni nem hogy évek múlva.Ősszel elpártolnak tőlük a szavazóik ,és jöhet a rendszerváltás.Ahogy látszik ép az ellenkezőjét teszik mindenben mint a fidesz-kormány.ennek következtében az eredmények előjele is megváltozik pozitívról negatívra.Mindent megpróbálnak dobraverni,így aranytojást tojó tyúk sem lesz ami finanszírozta a jutattatásokat. Ráadásul az energiárért többet kell majd fizetni mint nyugaton ,és nem a negyedét. Az öszödi böszme kormányzása alatt is így volt Európában a magyarok fizették a legtöbbet az energiáért.Ezek ugyanazok az szdsz-es tanácsadók. Várom hogy a törpe beintsen polosnak és végleg elzárja a Barátság vezetéket,hogy jöhessen megmentőként a porcelánfogú a Shell 1000 forintos árával. Messiás nem a kánaánt hozza el ,hanem az 5 literes benzinkannát a magyarnak.
akitiosz
2026. április 22. 17:21
"illetve jogszabályt akarnak hozni, hogy ne lehessen az utcai reklámokon „propagandát, vizuális riogatást” terjeszteni." Rendkívül helyes lépés. Már ettől jobb lesz ország képe és hangulata.
lemez
2026. április 22. 17:16
Szeretnénk egy önéletrajzott poloskától 2005 óta miután befejezte az egyetemet mivel töltötte hétkóznapjait.Az utólsó kettöt tudjuk ,turnézott.
