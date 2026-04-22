„Lehet, hogy négy év múlva nem szavaznak ennyien a Tiszára” – már előre magyarázkodik Magyar Péter új minisztere

A részletekről pedig elmondta: az ő feladata lesz a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatal minél előbbi felállítása, illetve jogszabályt akarnak hozni, hogy ne lehessen az utcai reklámokon „propagandát, vizuális riogatást” terjeszteni. Mint fogalmazott: „a miniszteri kinevezésemtől kezdve egyetlen politikai szereplővel sem fogok személyeskedni, nem támadok vagy pocskondiázok senkit sem. A büntetések megítélése egy másik hatalmi ág dolga”.

A Miniszterelnökséghez tartozik majd az EU-államtitkárság is, amelynek fő célja az uniós pénzek hazahozatala lesz, ezt Magyar Péter a közvetlen irányítása alatt akarja tartani, ezért kerül ehhez a tárcához.

Az interjúból kiderült, hogy bár Ruff állítása szerint formális kapcsolata nem volt a Tisza Párttal, de többször is adott nekik tanácsokat, illetve Magyar Péter is megkérdezte a véleményét.

A jövővel kapcsolatban pedig úgy fogalmazott: „Lehet, hogy négy év múlva nem szavaznak ennyien a Tiszára, de ez most mindegy, ez a politika síkja, a rendszerváltás dimenziója e fölött van.”