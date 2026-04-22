„Lehet, hogy négy év múlva nem szavaznak ennyien a Tiszára” – már előre magyarázkodik Magyar Péter új minisztere

Gulyás Márton magyarázkodik: „Arról, hogy Ruff Bálint a Tisza Pártnak dolgozott volna, nincs és nem is volt tudomásom”
Saját elmondása szerint a Partizán műsorvezetőjét is váratlanul érte a bejelentés.
Ruff Bálint a Partizán képernyőjéről érkezik a Tisza Párthoz.
A Válasz Online című portálnak adta első interjúját miniszterjelöltsége után Ruff Bálint politikai elemző, az SZDSZ és az MSZP korábbi tanácsadója, akinek felkérését Magyar Péter miniszterelnök-jelölt szerdán jelentette be, amin még legutóbbi munkaadója, Gulyás Márton, a Partizán főszerkesztője is meglepődött.
Bár Ruff Bálint elemző nevét csak az utóbbi években ismerte meg jobban a közvélemény, már 2010 előtt is igencsak aktív volt MSZP-s, SZDSZ-es körökben.
Ruff a Tisza-kormányban a Miniszterelnökséget vezető miniszter lesz majd, az interjúban több feladatát is elárulta.
Ezek közé tartozik például az, hogy összehangolja a többi minisztérium működését, a végrehajtáshoz szükséges bürokrácia megteremtése, valamint a hatékony döntéshozatal segítése.
A részletekről pedig elmondta: az ő feladata lesz a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatal minél előbbi felállítása, illetve jogszabályt akarnak hozni, hogy ne lehessen az utcai reklámokon „propagandát, vizuális riogatást” terjeszteni. Mint fogalmazott: „a miniszteri kinevezésemtől kezdve egyetlen politikai szereplővel sem fogok személyeskedni, nem támadok vagy pocskondiázok senkit sem. A büntetések megítélése egy másik hatalmi ág dolga”.
A Miniszterelnökséghez tartozik majd az EU-államtitkárság is, amelynek fő célja az uniós pénzek hazahozatala lesz, ezt Magyar Péter a közvetlen irányítása alatt akarja tartani, ezért kerül ehhez a tárcához.
Az interjúból kiderült, hogy bár Ruff állítása szerint formális kapcsolata nem volt a Tisza Párttal, de többször is adott nekik tanácsokat, illetve Magyar Péter is megkérdezte a véleményét.
A jövővel kapcsolatban pedig úgy fogalmazott: „Lehet, hogy négy év múlva nem szavaznak ennyien a Tiszára, de ez most mindegy, ez a politika síkja, a rendszerváltás dimenziója e fölött van.”