Gyurcsánytól Márki-Zayon át a Tisza-kormányig – vérbeli baloldali „elemzőt” tett Gulyás Gergely helyére Magyar Péter

Ruff Bálint minden szereplésével arra emlékeztet, a Tisza Párt lett a 2010-ben megbukott baloldal új pártja
A Partizán elemzője fontos szerepet kapott Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon környezetében, de Márki-Zay Pétert is támogatta.
Bár Ruff Bálint elemző nevét csak az utóbbi években ismerte meg jobban a közvélemény, már 2010 előtt is igencsak aktív volt MSZP-s, SZDSZ-es körökben.
Magyar Péter a Facebook-oldalán jelentette be, hogy Lőrincz Viktóriát, Kaposvár és térsége megválasztott országgyűlési képviselőjét kérte fel a megalakuló Tisza-kormány terület- és vidékfejlesztési miniszterének, a Miniszterelnökség vezetésével pedig Ruff Bálint politikai elemzőt bízta meg.
A leendő miniszterelnök posztjában Ruffról a következőket írta: „Ruff Bálint nevét a magyar nyilvánosság elsősorban közéleti tevékenysége miatt ismeri, de számára kiemelten fontos emellett kiterjedt közigazgatási tapasztalata is”.
Az elmúlt években közéleti megszólalásaival nemcsak széles látókörűségét, hanem kérlelhetetlenségét és felelősségtudatát is bizonyította, Magyarországnak pedig hatalmas szüksége van erre”
– közölte Magyar Péter.
Az Ellenpont egy korábbi összeállításában kicsit bővebben ismertette Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter utódjának pályáfutását. Mint fogalmaztak,
Ruff Gyurcsány és Bajnai embere volt, Márki-Zaynak kampányolt, majd a Tisza szigeteknél kötött ki.
Az oknyomozó portál összeállításában kitért arra is, hogy bár Ruff Bálint nevét a Partizán-műsorok előtt alig-alig ismerték az országban, pedig a „Magyar Péter-projekt” keretében aktivizált kampánytanácsadó tevékenysége valójában már a 2010 előtti kormányok idejére, nevezetesen az SZDSZ-re, majd az MSZP-re vezethető vissza.
Ruff a volt MSZP-s szegedi Botka László, valamint az ellenzéki összefogás VIII. kerületi polgármestere, Pikó András kampányaiban is aktív szerepet vállalt. A Heti Válasz még 2017-ben úgy hivatkozott rá, mint Botka volt SZDSZ-es kampánytanácsadójára. De a lap azt is megemlítette, hogy Ruff eredetileg Horn Gábor koalíciós államtitkár mellett dolgozott jogi területen a Miniszterelnöki Hivatalban, majd 2007-től Fodor Gábor környezetvédelmi tárcájánál, és az SZDSZ-nél volt kabinetfőnök.
Botka László mellől végül azért távozott 2017-ben, mert belső hatalmi harcok miatt végül nem Szeged polgármestere lett az MSZP integratív jelöltje.
De volt főnöke mégsem feledkezett meg róla teljesen, önkormányzati tanácsadóként maga mellett tartotta, és Botka László 2024-es győzelmét is együtt ünnepelték – idézte fel az Ellenpont.
De Ruff Márki-Zay Péter körül is feltűnt: a Bajnai Gordonhoz és köreihez köthető DatAdat telefonos kampányával is összefüggésbe hozható egykori cégén, a Call To Action Hungary Kft.-n keresztül segítette a baloldali összefogást.
2021-ben neve már úgy tűnt fel a sajtóban, hogy Tóth Péterrel – Magyar Péter rövidesen távozó kampányfőnökével – közösen segítették Márki-Zay kampányát Kész Zoltán felkérésének eleget téve.
Tóth és Ruff arról próbálták meggyőzni a hódmezővásárhelyi polgármestert, hogy semmilyen alkudozásba ne menjen bele a többi ellenzéki párt képviselőjével. Ez egyébként kísérteties módon egybecsengett Magyar Péter és a Tisza stratégiájával is – mutatott rá az oknyomozó portál.
A 2022-es bukás után Ruff a YouTube felé fordult. 2023 májusától a Partizán politikai elemző műsora, a Vétó szerkesztő-műsorvezetője lett Vida Kamillával. A műsor a Partizán egyik zászlóshajója lett, heti rendszerességgel futott csütörtök esténként. Ruff rendszeres szereplése a kegyelmi botrány, vagyis 2024 februárja után vált dominánssá.
Majd nemsokkal Magyar Péter feltűnése után Ruff Bálint egy budapesti Tisza-sziget aktivistái között is megjelent, többek között részt vett a párt 2025 tavaszi aláírásgyűjtő kampányában is.
2025 év vége felé pedig azzal is felhívta magára a figyelmet, hogy egyik partizános beszélgetésükben egyértelműen elszólta magát Ukrajnával kapcsolatban. Ruff úgy fogalmazott,
mi aztán kiállunk Ukrajnáért ezekben a dolgokban, de lehet, hogy nem most kéne ezt csinálni a választás miatt”.
Az idézett kijelentés az alábbi videóban hangzott el:
Ruff Bálint mindemellett elemzőként feltűnt a Tavaszi szél című dokumentumfilmben is.
A Partizán elemzője fontos szerepet kapott Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon környezetében, de Márki-Zay Pétert is támogatta.
Az Ellenpont összeállításában arra is kitért, hogy az adatvédelmi hatóság (NAIH) szerint a 2022-es kampány során a Datadat cégcsoporton keresztül lebonyolított hívások esetén a Call to Action Hungary Kft. saját marketing-adatbázisából történtek a hívások.
Továbbá a kampányfinanszírozási elszámolásból az is kiderült, az ellenzéki összefogás tömeges SMS-ekre 117 millió, robothívásokra 46 millió, call centerre pedig 127 millió forintot fordított. Így nem kizárt, hogy ezekből az összegekből juthatott akár a Call To Actionnek, és az akkor még tisztségviselő Ruff Bálintnak is.
A cég még 2024-ben is – ekkor Ruff hivatalosan már nem volt jelen a cégben – felajánlotta kampányolási szolgáltatásait tömeges SMS-küldésekre, hívásokra, adatbázis-frissítésre, -karbantartásra – olvasható a cikkben.
