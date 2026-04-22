Gyurcsánytól Márki-Zayon át a Tisza-kormányig – vérbeli baloldali „elemzőt” tett Gulyás Gergely helyére Magyar Péter

De volt főnöke mégsem feledkezett meg róla teljesen, önkormányzati tanácsadóként maga mellett tartotta, és Botka László 2024-es győzelmét is együtt ünnepelték – idézte fel az Ellenpont.

Korábban már dolgozott Magyar Péter kampányfőnökével is

De Ruff Márki-Zay Péter körül is feltűnt: a Bajnai Gordonhoz és köreihez köthető DatAdat telefonos kampányával is összefüggésbe hozható egykori cégén, a Call To Action Hungary Kft.-n keresztül segítette a baloldali összefogást.

2021-ben neve már úgy tűnt fel a sajtóban, hogy Tóth Péterrel – Magyar Péter rövidesen távozó kampányfőnökével – közösen segítették Márki-Zay kampányát Kész Zoltán felkérésének eleget téve.

Tóth és Ruff arról próbálták meggyőzni a hódmezővásárhelyi polgármestert, hogy semmilyen alkudozásba ne menjen bele a többi ellenzéki párt képviselőjével. Ez egyébként kísérteties módon egybecsengett Magyar Péter és a Tisza stratégiájával is – mutatott rá az oknyomozó portál.