A csapvíztől transzneműek leszünk, állítják a Netflix dokumentumfilmjében

Ugye ezeket a srácokat szokták incelnek hívni, ami azt jelenti, hogy önkéntelen cölibátusra kényszerültek. Emiatt nyilvánvalóan halálosan frusztráltak, általában nem is a legeszesebbek, így aztán tökéletes prédái azoknak az alfahím benyomását keltő, dúsgazdag és kigyúrt paliknak, akik – nem kevés pénzért – elmondják nekik: nem bennük van a hiba. Hanem a társadalomban, amely el akarja nyomni őket, de ha keményen és kitartóan dolgoznak, akkor kitörhetnek a nyomorúságos helyzetükből.

Ez önmagában talán még pozitív is lehetne, csakhogy ezek az influenszerek a lehető legkárosabb ideológiákkal fertőzik őket: nem hisznek a nemek közti egyenlőségben, a női partnereiket végtelenül ledominálják, egyoldalú monogámiában élnek velük, azaz ők bármikor félreléphetnek, de a társuknak tilos, emellett homofóbok, antiszemiták, és brutális összeesküvés-elméleteket terjesztenek.

Például olyanokat, hogy a csapvizet szándékosan megfertőzik, hogy a férfiak transzneművé váljanak.

És előre támadva bástyázzák körül az elveiket. Ezek a tartalomkészítők előszeretettel hívják magukat Red Pill YouTube-ereknek; a kifejezés a Mátrix című filmből ered, és úgy vélik, ők a vörös tablettát vették be, azaz szemben mindenki mással, átlátnak a társadalom szitáján, és érzékelik a valóságot. Mondhatni ők is woke-ok, ha a szó eredeti jelentését vesszük, csak valami egészen más jelenti számukra a felébredést.

„A rendszer, a felsőbb erők, az összejátszó hatalmak a csúcson azt akarják, hogy mindenki csóró rabszolga maradjon” – feleli az egyik ilyen megmondóember arra a kérdésre, mit is ért a Mátrix fogalma alatt. És ez a tinipunk dalszövegbe illő gyerekes megállapítás még a legkevésbé káros, hiszen az oltásellenességtől és az antiszemitizmusig minden, a sajátos világképükbe illeszkedő konteót szentül hirdetnek. Ennek lényege leegyszerűsítve az, hogy a megfelelő képességek segítségével – amiket persze leginkább tőlük leshetünk el, ha a zsebünkbe nyúlunk – elég dominánssá válhatunk, hogy kilépjünk a mókuskerékből, és ne a társadalom szabályai szerint játsszunk. Ahogy egyikük megfogalmazza, nyugodtan kitehetjük őt Amerika bármelyik nagyvárosában meztelenül egy fillér nélkül, pár hét múlva már saját építési vállalkozása lesz.