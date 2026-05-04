Kényszerleszállást hajtott végre a spanyol miniszterelnök gépe Törökországban

A spanyol miniszterelnököt szállító repülőgépnek műszaki problémái voltak, ezért kellett leszállnia Törökországban vasárnap este – írja a Blikk a France24 nyomán.

A lap szerint Pedro Sánchez épp a szomszédos Örményországba tartott, ahol az Európai Politikai Közösség következő csúcstalálkozóját rendezik. A spanyol kormány közölte, hogy a delegáció Ankarában tölti az éjszakát, útját hétfőn reggel folytatja az Jerevánba.