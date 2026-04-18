„Fontos lenne leásni a gyökerekhez” – kiderült, mi köze van egy magyar parfümnek a Fradihoz és a csecsen MMA-harcoshoz

Ez a sikeres magyar cég lesz a Fradi új mezszponzora!
A megállapodás értelmében a cég három évre kötelezi el magát a Ferencváros labdarúgócsapata mellett.
Szerencsés Szabolcs, a SUPERZ Budapest alapítója szó szerint az orrunknál fogva vezet bennünket: üzleteiben ugyanis minden a parfüm körül forog. Többek között arról beszélgettünk, hogy miként született meg a piacvezető márka, hogyan váltak a Fradi mezszponzorává és mit takar a „magyar víz” nevű parfüm pontosan?. Interjú.
Parfüm – Már kamaszkora óta kereskedelemmel foglalkozik. Milyen út vezette a SUPERZ Budapestig?
A parfümök világába kacskaringós út vezetett, nem pedig egyenes, de azt gondolom, hogy ez normális és természetes egy vállalkozó esetében. A SUPERZ előtt sok mindennel foglalkoztam, talán amivel kicsit ismertebb lettem, az a textilkereskedés. Annyira belemerültem, és annyira jól ment, hogy ki is költöztem miatta Isztambulba, Törökországba két és fél évre, ahol gyártással is foglalkoztam. Igazából ott, 2017-ben ismertem meg a parfümipar szakembereit, parfümőröket, gyártulajdonosokat, és szépen lassan magával ragadott ez a szenvedély, ezért később úgy döntöttem, hogy nem a textillel, hanem a parfümökkel fogok foglalkozni.
Miként született meg a márkanév és az arculat?
A mai napig kapok kritikát azért, mert nem elég művészi nevet adtam a terméknek, mivel a parfümiparban inkább a túlgondolt nevek működnek jól. Viszont én ellentétesen gondolkodtam. Úgy vélekedtem, hogy túl sok parfümmárka van a piacon, ezért egy olyan nevet kellett kitalálnom, amit mindenki megjegyez. Már korábban is azt gondoltam, hogy rohanó világunkban túl sok az információ, túl nagy a márkakínálat, és ahhoz, hogy egy márka beleégjen az emberek emlékezetébe, mind a nevét, mind a megjelenését meg kell jegyezniük. A SUPERZ Budapest talán azért is lett közismert márka, mert könnyen megjegyezhető, és az sem volt utolsó szempont, hogy könnyen tudjak hozzá domaint szerezni.
Ráadásul a Z generációnál is bevált ez az elnevezés.
Ez is azt mutatja, hogy nem kell mindent túlgondolni: az egyszerű néha nagyszerű, és ez nálunk is bevált.
Mit érdemes tudni az alapanyagokról? Mi az, ami kifejezetten magyar földről, földből származik?
Bár ez a téma egy átlagembert kevésbé érdekel, fontosnak tartom megemlíteni, hogy mi hatalmas lépésekkel előrébb járunk, mint a legtöbb dizájnermárka, mivel nem a nagy cégektől szerezzük be az alapanyagokat, hanem visszamentünk a gyökerekhez, és keressük a természetes forrásokat. Ehhez van egy kiváló partnerünk, Hüseyin Erdoğmuş mester, akinek a neve jól ismert a szakmában. A mester a spártai rózsaföldekről származik; ezek közül van, ami már a tulajdonában van, de kis termelőkkel is dolgozik a világ 30 országában, akiktől beszerzi az alapanyagokat. Például
Szóval minden egyes alapanyagnak megvan a beszerzési helye. A levendulát mi magunk is Franciaországból hozzuk, van török és bolgár rózsánk, míg a borókabogyónk magyar. Az lenne a legjobb, ha minél több magyar kistermelővel tudnánk együttműködni, és szívesen beszállnánk a termelői oldalra is, de ezt a kapacitásunk nem engedi meg. Hangsúlyozom azonban, hogy nem zárkózunk el tőle.
Mi a különbség a parfüm és a parfümolaj között?
A parfümolajok jelenkori kultúrája a Közel-Keletről ered, és Törökországban is rendkívül trendi. Ott alapvetően sok régióban népszerűbb az olaj használata, mint az alkoholos verzió. Ennek az az oka, hogy a parfümolaj töményebb, és lassabban párolog a bőrön. Ez egy szép kultúra, amely sokkal ősibb, mint a manapság használt alkoholos változat.
Bár kevesen tudják, de az alkoholos parfümök gyökerei a XIV. századi Magyarországra nyúlnak vissza:
Erzsébet királyné volt az, aki feltalálta az Eau d’Hongrie (jelentése: magyar víz – szerk.) néven ismert elegyet, ezzel megelőzte a velenceieket és a franciákat is.
Az Esxence Milánói Expón a múzeumsarokban a parfümolajok hazájaként az ókori Egyiptomot nevezték meg, míg a modern kori parfümöknél Erzsébet királyné nevét és Magyarországot emelték ki. Ennek a híres parfümnek a receptje nekünk is megvan, de mi kicsit újítottunk rajta.
Milyen néven kapható?
Egyelőre még nem hoztuk forgalomba. Próbáltuk egy kicsit modernizálni, hogy a mai trendeknek és ízlésnek megfeleljen. Egyébként érdekes illatvilágú: főleg zöld illatjegyeket tartalmaz, illetve olyan alapanyagokat, amelyeket akkoriban könnyen ki tudtak nyerni. Limitált szériában szeretnénk majd előrukkolni vele, és kifejezetten csak a VIP-részlegünkben mutatnánk be, azonban mindez még kicsit várat magára.
2024 nyarán robbant a hír, hogy a Ferencváros labdarúgócsapatának mezszponzorai lettek. Hogyan jött ez a lehetőség?
Így igaz, két szponzoráltunk van: a Fradi és Khamzat Chimaev csecsen MMA-harcos, akit több mint 12 millióan követnek a közösségi médiában.
Amikor ez az együttműködés létrejött, sokan azt állították, hogy biztos azért lett a FTC, mert NER-es vagyok. Valójában azonban mindez sokkal egyszerűbb. Szeretem a Ferencvárost, gyerekkorom óta fradisták voltak a környezetemben. Ráadásul a IX. kerületben van a gyárunk is, így kihagyhatatlan lett volna, hogy ne dolgozzunk együtt a klubbal.
Szeretünk meccsekre járni, amikor van időnk, ráadásul a kollégáink nagy része is fradista, úgyhogy ez valahol egy gyerekkori álom megvalósulása is, hogy ott lehetek szponzorként a Fradi mezén. Kifejezetten jól esett, amikor láttam, hogy megjelentek olyan focistakártyák, amelyeken a FTC-mezeken már ott virít a SUPERZ felirat, és a gyerekek ezzel játszanak, cserélgetik, ki is posztolják, sőt van, hogy Instagramon el is küldik, hogy megvannak ezek a kártyák.
Ez nagyon jó visszajelzés számomra, és jó belegondolni, hogy a történelem részévé is válunk majd,
hiszen ezek a mezek valamikor a Fradi Múzeumba is kikerülnek.
A megállapodás értelmében a cég három évre kötelezi el magát a Ferencváros labdarúgócsapata mellett.
Egy egyedi Fradi-illat is kapható a SUPERZ üzleteiben, az unisex 36. Ezt milyen módon alkották meg?
Ezt az illatot a szurkolók és a focisták közösen alkották meg. Illatteszteken vezettük végig a szurkolókat: több hónapon keresztül kitelepültünk a Groupama Arénába, a B szektorba, valamint a VIP-szektorba is, ahol lehetett szavazni az illatokra.
Több ezer sportbarát szavazata döntött arról, mely illatok kerüljenek ki.
A 36-os illatot azután adtuk ki, hogy a csapat a 36. bajnoki címét is elnyerte. Ez a parfüm egy fél éven át tesztelt illat volt, amely hatalmas sikert aratott, hiszen olyan illatjegyeket tartalmaz, amelyeket már tömegek kipróbáltak, és amelyekre sokan vágytak, így ez egy nagyon jól összerakott termék lett.
Említette, hogy az FTC mellett a szupersztár MMA-harcost, Khamzat Chimaevet is szponzorálják. Vele hogyan kerültek kapcsolatba?
Személy szerint nekem ő a kedvenc MMA-harcosom, és mindenképpen együtt akartam vele dolgozni. Amikor Törökországban éltem, akkor kezdtem el űzni ezt a sportot. Ott lett egy nagyon kedves barátom, aki évekkel később Magyarországra költözött. Majd bő három évvel ezelőtt egy magyar MMA-klubban is elejtettem, hogy Khamzathoz keresek kapcsolatot, ami nem ment könnyen, hiszen még a menedzsere is alig reagált.
Aztán egy nap besétált hozzám ez a régi barátom, aki a felvetésemre úgy reagált, hogy ismeri Khamzat unokatestvérét. Rögtön tárcsázta is a számát, a kedves rokon pedig végül összehozott a régóta keresett menedzserrel, aki Dubajba invitált minket, ahol aláírtuk a szerződést Chimaevvel.
Nemcsak a sport, hanem a diplomácia világában is meghatározóak tudnak lenni az illatok. Legutóbb a SUPERZ Budapest Kossuth téri üzlete is úgy került fókuszba, hogy Szijjártó Péter leköszönő külügyminiszter ellátogatott Önökhöz.
Nem először találkoztam azzal, hogy a diplomáciában fontos szerepet kapnak az illatok. Az első disztribútor partnerem a panamai nagykövet volt, akivel az Emirátusokban találkoztunk, és annyira beleszeretett a termékünkbe, hogy ő volt az első négy évvel ezelőtt, aki kivitte a parfümjeinket Latin-Amerikába, és beépítette az ottani kínálatba.
A diplomáciában az ajándékozás egyik magas foka a parfüm.
Donald Trump egyébként a szíriai elnöknek a saját Trump-illatát ajándékozta, sőt ő fújta be vele. Ez a hagyomány egyébként a prófétákig vezethető vissza: többek között Jézus próféta – béke legyen vele – is kapott ajándékba illatokat, és a Biblia is többször ír hasonló esetekről. Az iszlám világban a „szunna”, vagyis a parfüm használata is fontos, Mohamed próféta – béke legyen vele – is aktív használója volt, és ezt mindenkinek javasolta.
Számunkra nagy megtiszteltetés volt, hogy a miniszter úr bennünk fantáziát látott. Ez a fajta törődés jól tud esni egy vállalkozónak.
Hosszú távon azt kívánom, hogy a diplomáciai vonalon is képviselni tudjuk a magyarságot, hiszen
nekünk már a kezdetektől nagy törekvésünk, hogy ez az üzlet ne csak a profitról szóljon, hanem arról is, hogy visszahelyezzük a magyar parfümöt a világtérképre.
Lassan 700 éve eltűnt a térképről, és ebben az iparágban ma leginkább a franciákról, az olaszokról vagy az arabokról beszélünk. Pedig mi, magyarok voltunk az úttörők, az elsők. Kérjük vissza a méltó helyünket a világtérképen!
Ehhez milyen lépések vezetnek?
Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy nagyon komoly kultúrközpont vagyunk. Elég csak a magyar népmesékre, dalokra, versekre gondolunk, ezek mind-mind azt bizonyítják, hogy ez az ország mennyire gazdag kulturálisan. A kultúrába pedig nemcsak az ételek és az italok tartoznak, hanem az illatok is.
Míg a törököknél a társadalom megannyi szegmense erős kulturális alapokon áll, addig idehaza talán a kommunizmusban eltört valami. Mindez mintha tudatosan le lett volna nyomva, és azóta sem lett a helyére rakva. Pedig
nagyon fontos lenne leásni a gyökerekhez, és büszkének lenni Erzsébet királyné »magyar vízére« is, akárcsak a magyar illatjegyekre.
A SUPERZ Budapest ebben is próbál élen járni, és ezt a szemléletet képviselni külföldön is!
Nyitókép: SUPERZ-kommunikáció
