„Fontos lenne leásni a gyökerekhez” – kiderült, mi köze van egy magyar parfümnek a Fradihoz és a csecsen MMA-harcoshoz

Említette, hogy az FTC mellett a szupersztár MMA-harcost, Khamzat Chimaevet is szponzorálják. Vele hogyan kerültek kapcsolatba?

Személy szerint nekem ő a kedvenc MMA-harcosom, és mindenképpen együtt akartam vele dolgozni. Amikor Törökországban éltem, akkor kezdtem el űzni ezt a sportot. Ott lett egy nagyon kedves barátom, aki évekkel később Magyarországra költözött. Majd bő három évvel ezelőtt egy magyar MMA-klubban is elejtettem, hogy Khamzathoz keresek kapcsolatot, ami nem ment könnyen, hiszen még a menedzsere is alig reagált.

Aztán egy nap besétált hozzám ez a régi barátom, aki a felvetésemre úgy reagált, hogy ismeri Khamzat unokatestvérét. Rögtön tárcsázta is a számát, a kedves rokon pedig végül összehozott a régóta keresett menedzserrel, aki Dubajba invitált minket, ahol aláírtuk a szerződést Chimaevvel.

Szerencsés Szabocs Khamzat Chimaev MMA-harcos társaságában / Fotó: SUPERZ-kommunikáció

Nemcsak a sport, hanem a diplomácia világában is meghatározóak tudnak lenni az illatok. Legutóbb a SUPERZ Budapest Kossuth téri üzlete is úgy került fókuszba, hogy Szijjártó Péter leköszönő külügyminiszter ellátogatott Önökhöz.

Nem először találkoztam azzal, hogy a diplomáciában fontos szerepet kapnak az illatok. Az első disztribútor partnerem a panamai nagykövet volt, akivel az Emirátusokban találkoztunk, és annyira beleszeretett a termékünkbe, hogy ő volt az első négy évvel ezelőtt, aki kivitte a parfümjeinket Latin-Amerikába, és beépítette az ottani kínálatba.

A diplomáciában az ajándékozás egyik magas foka a parfüm.

Donald Trump egyébként a szíriai elnöknek a saját Trump-illatát ajándékozta, sőt ő fújta be vele. Ez a hagyomány egyébként a prófétákig vezethető vissza: többek között Jézus próféta – béke legyen vele – is kapott ajándékba illatokat, és a Biblia is többször ír hasonló esetekről. Az iszlám világban a „szunna”, vagyis a parfüm használata is fontos, Mohamed próféta – béke legyen vele – is aktív használója volt, és ezt mindenkinek javasolta.

Számunkra nagy megtiszteltetés volt, hogy a miniszter úr bennünk fantáziát látott. Ez a fajta törődés jól tud esni egy vállalkozónak.

Hosszú távon azt kívánom, hogy a diplomáciai vonalon is képviselni tudjuk a magyarságot, hiszen

nekünk már a kezdetektől nagy törekvésünk, hogy ez az üzlet ne csak a profitról szóljon, hanem arról is, hogy visszahelyezzük a magyar parfümöt a világtérképre.

Lassan 700 éve eltűnt a térképről, és ebben az iparágban ma leginkább a franciákról, az olaszokról vagy az arabokról beszélünk. Pedig mi, magyarok voltunk az úttörők, az elsők. Kérjük vissza a méltó helyünket a világtérképen!

Ehhez milyen lépések vezetnek?

Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy nagyon komoly kultúrközpont vagyunk. Elég csak a magyar népmesékre, dalokra, versekre gondolunk, ezek mind-mind azt bizonyítják, hogy ez az ország mennyire gazdag kulturálisan. A kultúrába pedig nemcsak az ételek és az italok tartoznak, hanem az illatok is.

Míg a törököknél a társadalom megannyi szegmense erős kulturális alapokon áll, addig idehaza talán a kommunizmusban eltört valami. Mindez mintha tudatosan le lett volna nyomva, és azóta sem lett a helyére rakva. Pedig

nagyon fontos lenne leásni a gyökerekhez, és büszkének lenni Erzsébet királyné »magyar vízére« is, akárcsak a magyar illatjegyekre.

A SUPERZ Budapest ebben is próbál élen járni, és ezt a szemléletet képviselni külföldön is!

