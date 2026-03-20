03. 20.
péntek
szijjártó péter superz szerencsés szabolcs külügyminiszter üzlet magyar Szijjártó Péter parlament márka

Szijjártó Péter betért egy üzletbe a Parlament mellett, majd leesett az álla (VIDEÓ)

2026. március 20. 08:03

„A magyar brandeket kell prezentálni világszerte” – hangsúlyozta az elegáns boltban a miniszter.

2026. március 20. 08:03


Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter nemrég személyesen tett látogatást a Superz parfümüzletben, amely a Parlamenttől alig néhány száz méterre található.

Szerencsés Szabolcs, a márka tulajdonosa és alapítója a tárcavezetőnek elárulta, hogy hangulatos üzleteikben más a kiszolgálás, mint a konkurenciánál. Náluk leülnek az emberek, kényelembe helyezik magukat, és egy eladó munkatársuk segít választani a széles kínálatból. 

A kollégái felmérik, hogy a vásárló mit keres, milyen illat illik hozzá – tette hozzá a tulajdonos.

A parfümök kapcsán a miniszter elmondta, hogy a diplomáciában az ajándékozásnak van egy fontos kultusza. Egy találkozó végén mindig ajándékozás van, és mint kiderült, Szijjártó 

mindig olyan ajándékot visz, ami magyar.

Szerencsés erre megjegyezte, hogy akkor a legjobb helyen van a politikus.

A magyar diplomácia vezetője arról is beszélt, hogy a következő látogatója az egyiptomi külügyminiszter lesz, ezért úgy gondolta, meglepi egy olyan keleti illattal, ami magyar, és ebben kért segítséget az üzlet dolgozóitól.

Szerencsés Szabolcs arra is rámutatott, még a csomagolásnál is odafigyeltek arra, hogy tükrözze a magyarságot. A díszdobozon így helyet kapott a Parlament és az aranyszarvas, de a borókabogyó is fellelhető rajta.

Erre Szijjártó Péter úgy reagált, hogy ez kell. 

A magyar brandeket kell prezentálni világszerte”

– húzta alá a külügyminiszter.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

@szijjarto.peter Nálunk mindig a magyarok az első helyen🇭🇺 #szijjartotiktok #magyartiktok #fyp #petiitthon ♬ eredeti hang - Szijjártó Péter

Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
narancsliget
2026. március 20. 09:17
Nagy segítség ez .......
kapor tyütyü
2026. március 20. 09:10
Nagyon egyetértek "dimaggio" hozzászólásával. A Mandiner szerkesztését minősíti, hogy ilyen bosszantóan semmilyen, ráadásul a kampányunknak nyilvánvalóan inkább ártó hírekkel kell kitölteni az oldalt. Kicsit több odafigyelést, empátiát, ha kérhetném! Háború, káosz van, olaj nincs, erre föl ilyen luxus semmiségeket kell tolni. Mondták már, a Fidesz urizálása hozta létre, fújta össze a Tisza Pártot. Hát most ehhez adunk gyúanyagot, pont a legkényesebb időszakban. Basszátok meg Mandineresek!
nuevoreynuevaley
2026. március 20. 08:45
Igy 16 ev utan erre is rajottel A gazdasag megis rottyon, mesz a picsaba kakadu
alkaloidablog
2026. március 20. 08:43
Ez így inkább eltaszító, mint megnyerő, főleg kampány idején. A burzsuj zsidógyerek gagyi parlamentes dobozkában olcsó izraeli kölnit árul... aranyáron. Hát apám, elájulok mindjárt, de nagy!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!