Szijjártó Péter betért egy üzletbe a Parlament mellett, majd leesett az álla (VIDEÓ)

Ez a sikeres magyar cég lesz a Fradi új mezszponzora!
A megállapodás értelmében a cég három évre kötelezi el magát a Ferencváros labdarúgócsapata mellett.
„A magyar brandeket kell prezentálni világszerte” – hangsúlyozta az elegáns boltban a miniszter.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter nemrég személyesen tett látogatást a Superz parfümüzletben, amely a Parlamenttől alig néhány száz méterre található.
Szerencsés Szabolcs, a márka tulajdonosa és alapítója a tárcavezetőnek elárulta, hogy hangulatos üzleteikben más a kiszolgálás, mint a konkurenciánál. Náluk leülnek az emberek, kényelembe helyezik magukat, és egy eladó munkatársuk segít választani a széles kínálatból.
A kollégái felmérik, hogy a vásárló mit keres, milyen illat illik hozzá – tette hozzá a tulajdonos.
A parfümök kapcsán a miniszter elmondta, hogy a diplomáciában az ajándékozásnak van egy fontos kultusza. Egy találkozó végén mindig ajándékozás van, és mint kiderült, Szijjártó
mindig olyan ajándékot visz, ami magyar.
Szerencsés erre megjegyezte, hogy akkor a legjobb helyen van a politikus.
A magyar diplomácia vezetője arról is beszélt, hogy a következő látogatója az egyiptomi külügyminiszter lesz, ezért úgy gondolta, meglepi egy olyan keleti illattal, ami magyar, és ebben kért segítséget az üzlet dolgozóitól.
Szerencsés Szabolcs arra is rámutatott, még a csomagolásnál is odafigyeltek arra, hogy tükrözze a magyarságot. A díszdobozon így helyet kapott a Parlament és az aranyszarvas, de a borókabogyó is fellelhető rajta.
Erre Szijjártó Péter úgy reagált, hogy ez kell.
A magyar brandeket kell prezentálni világszerte”
– húzta alá a külügyminiszter.
Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala