Figyelmeztetett a biztonságpolitikai szakértő: mindenre fel kell készülni, aggályos pont megszüntetni a háborús veszélyhelyzetet

Megérkezett a Kreml válasza Orbán Anita lépésére a kárpátaljai támadás után
Az orosz nagykövetség válaszcsapásnak nevezte a Kárpátalját ért támadásokat.
Horváth József a Magyar Nemzetnek kijelentette, hogy az elkövetkezendő időszakban a kárpátaljai helyzet további romlására lehet számítani, és erre Magyarországon is fel kell készülni.
Éppen akkor szüntette meg a háborús veszélyhelyzetet a kormány, amikor orosz dróntámadás érte Kárpátalját. Horváth József, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat volt főigazgató-helyettese szerint ez azért is aggasztó, mert pont az ilyen rendkívüli helyzetekben lehet szükség olyan azonnali intézkedésekre, amelyekhez nem lehet megvárni a parlament döntését – mutatott rá a Magyar Nemzet.
A lap arról írt, hogy a háború tehát kezd kiterjedni a magyar határhoz közeli területekre is, miközben egyre jobban veszélyezteti a kárpátaljai magyarok biztonságát. A politikai okokból megszületett intézkedést, vagyis a veszélyhelyzet megszüntetését felülírta a háborús helyzet eldurvulása.
Horváth a történtek kapcsán azt nyilatkozta, hogy a politikai üzenetet érti, de sajnos éppen most derül ki, hogy mekkora szükség lehet a háborúval kapcsolatos azonnali intézkedésekre – húzta alá.
A biztonságpolitikai szakértő hangsúlyozta, hogy
érdemes lett volna a különleges jogrendet megtartani, illetve meg kellene fontolni, hogy újra életbe léptetik a szomszédunkban tapasztalható események miatt.
„Nemcsak a katonai akciók miatt kialakult közvetlen veszélyekre kell ilyenkor gondolni, hanem arra is, hogy ez elindíthat egy menekülthullámot, de hazánkba is áttévedhetnek drónok, mint ahogyan az Romániában vagy a Baltikumban is előfordult. Ezeket pedig azonnal le kell lőnie, meg kell semmisítenie, hatástalanítania kell a légvédelemnek” – sorolta a példákat.
Horváth József azonban itt még nem állt meg, mint fogalmazott,
olyan rendkívüli helyzet is előfordulhat, ami miatt azonnal légvédelmi erőket kell telepíteni a határra, meg kell erősíteni az itteni védelmi zónákat, élőerőt és eszközöket is át kell telepíteni.
„A határok megerősítésére azért is szükség lehet, hogy ne tudjanak robbanószereket vagy egyéb fegyvereket átcsempészni az országba, illetve ki kell szűrni az ellenérdekelt titkosszolgálatok embereinek beszivárgását is” – magyarázta.
„Mivel számos lépésre egy ilyen rendkívüli helyzetben egy-két óra is kevés lehet, képtelenség megvárni ezekhez a parlament döntését. A háborús veszélyhelyzetben viszont olyan rendeleteket lehet hozni, amelyekkel jogszerűvé tehetik az azonnali intézkedéseket” – ismertette a biztonásgpolitikai szakértő.
A tábornok végül arra is kitért, hogy mivel az oroszok a katonai üzemek ellehetetlenítése érdekében nemcsak magukat a létesítményeket, hanem az infrastruktúrát is támadják – például az energiaellátást, a szállítási útvonalakat, illetve a vízellátást –,
sajnos az elkövetkezendő időszakban a kárpátaljai helyzet további romlására lehet számítani, és erre nálunk is fel kell készülni
– vetített előre egy igencsak vészjósló forgatókönyvet.
Nyitókép illusztráció. Fotó: Olga MALTSEVA / AFP