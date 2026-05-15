Figyelmeztetett a biztonságpolitikai szakértő: mindenre fel kell készülni, aggályos pont megszüntetni a háborús veszélyhelyzetet

Éppen akkor szüntette meg a háborús veszélyhelyzetet a kormány, amikor orosz dróntámadás érte Kárpátalját. Horváth József, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat volt főigazgató-helyettese szerint ez azért is aggasztó, mert pont az ilyen rendkívüli helyzetekben lehet szükség olyan azonnali intézkedésekre, amelyekhez nem lehet megvárni a parlament döntését – mutatott rá a Magyar Nemzet.

A lap arról írt, hogy a háború tehát kezd kiterjedni a magyar határhoz közeli területekre is, miközben egyre jobban veszélyezteti a kárpátaljai magyarok biztonságát. A politikai okokból megszületett intézkedést, vagyis a veszélyhelyzet megszüntetését felülírta a háborús helyzet eldurvulása.