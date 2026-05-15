Ft
Ft
20°C
10°C
Ft
Ft
20°C
10°C
05. 15.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 15.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
horváth józsef katonai nemzetbiztonsági szolgálat támadás kárpátaljai magyar parlament háborús veszélyhelyzet

Figyelmeztetett a biztonságpolitikai szakértő: mindenre fel kell készülni, aggályos pont megszüntetni a háborús veszélyhelyzetet

2026. május 15. 14:06

Horváth József a Magyar Nemzetnek kijelentette, hogy az elkövetkezendő időszakban a kárpátaljai helyzet további romlására lehet számítani, és erre Magyarországon is fel kell készülni.

2026. május 15. 14:06
null

Éppen akkor szüntette meg a háborús veszélyhelyzetet a kormány, amikor orosz dróntámadás érte Kárpátalját. Horváth József, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat volt főigazgató-helyettese szerint ez azért is aggasztó, mert pont az ilyen rendkívüli helyzetekben lehet szükség olyan azonnali intézkedésekre, amelyekhez nem lehet megvárni a parlament döntését – mutatott rá a Magyar Nemzet.

A lap arról írt, hogy a háború tehát kezd kiterjedni a magyar határhoz közeli területekre is, miközben egyre jobban veszélyezteti a kárpátaljai magyarok biztonságát. A politikai okokból megszületett intézkedést, vagyis a veszélyhelyzet megszüntetését felülírta a háborús helyzet eldurvulása.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Horváth a történtek kapcsán azt nyilatkozta, hogy a politikai üzenetet érti, de sajnos éppen most derül ki, hogy mekkora szükség lehet a háborúval kapcsolatos azonnali intézkedésekre – húzta alá.

A biztonságpolitikai szakértő hangsúlyozta, hogy 

érdemes lett volna a különleges jogrendet megtartani, illetve meg kellene fontolni, hogy újra életbe léptetik a szomszédunkban tapasztalható események miatt. 

„Nemcsak a katonai akciók miatt kialakult közvetlen veszélyekre kell ilyenkor gondolni, hanem arra is, hogy ez elindíthat egy menekülthullámot, de hazánkba is áttévedhetnek drónok, mint ahogyan az Romániában vagy a Baltikumban is előfordult. Ezeket pedig azonnal le kell lőnie, meg kell semmisítenie, hatástalanítania kell a légvédelemnek” – sorolta a példákat.

Ezt is ajánljuk a témában

Minden helyzetre fel kell készülni

Horváth József azonban itt még nem állt meg, mint fogalmazott, 

olyan rendkívüli helyzet is előfordulhat, ami miatt azonnal légvédelmi erőket kell telepíteni a határra, meg kell erősíteni az itteni védelmi zónákat, élőerőt és eszközöket is át kell telepíteni.

„A határok megerősítésére azért is szükség lehet, hogy ne tudjanak robbanószereket vagy egyéb fegyvereket átcsempészni az országba, illetve ki kell szűrni az ellenérdekelt titkosszolgálatok embereinek beszivárgását is” – magyarázta.

„Mivel számos lépésre egy ilyen rendkívüli helyzetben egy-két óra is kevés lehet, képtelenség megvárni ezekhez a parlament döntését. A háborús veszélyhelyzetben viszont olyan rendeleteket lehet hozni, amelyekkel jogszerűvé tehetik az azonnali intézkedéseket” – ismertette a biztonásgpolitikai szakértő. 

A tábornok végül arra is kitért, hogy mivel az oroszok a katonai üzemek ellehetetlenítése érdekében nemcsak magukat a létesítményeket, hanem az infrastruktúrát is támadják – például az energiaellátást, a szállítási útvonalakat, illetve a vízellátást –, 

sajnos az elkövetkezendő időszakban a kárpátaljai helyzet további romlására lehet számítani, és erre nálunk is fel kell készülni 

– vetített előre egy igencsak vészjósló forgatókönyvet.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Olga MALTSEVA / AFP

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Burdisgarage
2026. május 15. 14:45
Mégis mit lehetett várni ezektől az ukrán kémektől?
Válasz erre
0
0
mlotta
2026. május 15. 14:09
Az új kormány beiktatásával ellenséges entitássá vált Oroszország számára Magyarország.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!