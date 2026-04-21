katasztrófafilm Cápák Netflix thriller

Egy özönvíz után cápák lepték el egy amerikai kisváros utcáit

2026. április 21. 09:07

Nagyot akart robbantani a Netflix, de csak halk durranás lett a vége. Bár a nézők egymásra licitálva kattintanak a Haragos természet című thrillerre, aztán rohannak is a különböző filmes közösségi oldalakra, hogy jól lepontozzák.

Német Dániel

Ha van olyan műfaj, amely az elmúlt ötven évben egyszerűen képtelen volt megújulni, és mindig ugyanazokból a panelekből építkezik, akkor az a katasztrófafilm. Nem véletlen, hogy már a kilencvenes években próbálták más zsánerekkel vegyíteni, ilyen volt a Vízözön, amelyben nem elég, hogy egy kisvárost elterít az ár egy gátszakadás után, a főszereplőnek a helyzetet kihasználó bankrablókkal is meggyűlik a baja. Később jött a ma már kultikusnak tekinthető rettenet, a Sharknado, aminek nem hazudott a címe: egy tornádó lecsap Los Angelesre, de menet közben azért felkarol néhány cápát is, amelyek a nyílt utcán támadnak az emberekre. Erre az alapsztorira pedig igencsak hasonlít a Netflix új dobása, a Haragos természet kiindulópontja is. 

Haragos természet. Forrás: Netflix
Haragos természet. (Forrás: Netflix)

Igaz, forgószél helyett itt özönvíz okoz problémát egy kisvárosban, a lakosoknak azonban nem elsősorban attól kell félniük, hogy belefulladnak az árba, hanem hogy a hullámokon bikacápák is beúsznak a településre. 

El lehetne ütni a filmet azzal az egyszerű szóviccel, hogy ha az eredeti címből, azaz a Thrashből kihagynánk az első h-betűt, milyen önazonos alkotásról lenne szó, de akármilyen fura, esetünkben

 az a legnagyobb probléma, hogy nem beszélhetünk egy bűnös élvezetet jelentő trash élményről.

Mindez azért is különös, mert az olyan önfeledten infantilis alkotásokat, mint a Náci zombik 1–2-t vagy a Vérapót jegyző Tommy Wirkola ezúttal teljesen elvesztette a humorérzékét, és lényegében azt várja, hogy vegyünk komolyan egy olyan történetet, amelyben cápák grasszálnak fel-alá a nyílt utcákon. 

Az abszurd ötletből valószínűleg Alfred Hitchcock sem tudott volna feszültséget kipréselni, 

a helyzetet pedig tovább nehezíti, hogy nincsenek karakterek, akikért igazán izgulni lehetne. Több csoport túlélésért folytatott küzdelmét követhetjük végig, van a szereplők között éppen szülés előtt álló nő és tinédzserek, akik nyilván a katasztrófa közepén jönnek rá, hogy az amúgy is abuzív nevelőapjuk csupán a pénz kedvéért fogadta őket örökbe. De egyik figurához sem kerülünk eléggé közel ahhoz, hogy egy percig is izguljunk, cápaeledelként végzik-e, vagy sem. 

Nem mintha nem lennének kifejezetten jó fejek a ragadozók, rátámadnak persze mindenkire, aki él és mozog, de valahogy mindig úgy alakul, hogy csak a negatívabb karaktereket csócsálják meg. Illetve a katasztrófafilmek állandó típusfiguráit; azokat, akik folyamatosan bagatellizálják a veszélyt, majd elsőként fáznak rá. 

A trükkök és úgy a látvány egyébként rendben van, mozivászonról sem esne le a számítógépes effektusok többsége – csak a finálé egyik infantilis pontján lóg ki a lóláb –, fura is, hogy egy B filmre ilyen sok pénzt szánt a Netflix. De a Haragos természet tipikusan az az alkotás, 

amelynek a kevés erénye is a hátrányára válik. 

Mivel egy csecsemőnek minden vicc új, ezért, ha egy általános iskolás kölyök a szüleit kijátszva stikában megnézi, akkor lehet, hogy remekül fog szórakozni, sőt, akár az adrenalinszintje is megemelkedik olykor. Viszont nem kell thrillereket és horrorokat agyba-főbe fogyasztani és egekbe emelkedett ingerküszöbbel bírni ahhoz, hogy ne csak ásítást váltson ki a macska-egér, vagyis pontosabban a cápa-ember játék. Ahhoz pedig jóval több elszállt és abszurd ötlet kellett volna, hogy a Sharknado mintájára az emberek egymásnak mutogassák baráti társaságokban 

„ilyet még nem láttál!” felkiáltással.

 Haragos természet – amerikai thriller. Megtekinthető a Netflix kínálatában. 

Nyitókép: Haragos természet. Forrás: Netflix

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lutra
2026. április 21. 10:06
A Mandiner megérett a pusztulásra... Ez a kultúra rovat. Polgári kultúra: bikacápák amerikaiakat esznek. Holnap pornófilmet elemezzetek!
csapláros
2026. április 21. 10:03
Csak a műcápákat és az élő dögöket lehet sajnálni,szemben az ilyen baromságoktól fóbiássá váló nézőkkel. Folyamatosan pusztul a természet, az esőerdők kipusztításával annak 80 %-ban (!) ismeretlen élővilága is, a mélytengeri árkok legalja is teli már a mikroműanyagainkkal, erre csak rá kell tenni egy lapáttal annak érdekében, hogy itt tömegek élvezkedjenek az apokaliptikus állapotokon, ahelyett, hogy a saját otthonában ha csak egy cserép virág is, tegyen valamit a természetért.
Upuaut
2026. április 21. 09:38
Meg is érdemlik, akik fizetnek érte.
szim-patikus
2026. április 21. 09:19 Szerkesztve
Egy özönvíz után cápák lepték el egy amerikai kisváros utcáit---- nálunk meg a NER-t most húzodik vissza, kérdés ki lesz az, aki élve megússza?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!