Egy özönvíz után cápák lepték el egy amerikai kisváros utcáit

Mindez azért is különös, mert az olyan önfeledten infantilis alkotásokat, mint a Náci zombik 1–2-t vagy a Vérapót jegyző Tommy Wirkola ezúttal teljesen elvesztette a humorérzékét, és lényegében azt várja, hogy vegyünk komolyan egy olyan történetet, amelyben cápák grasszálnak fel-alá a nyílt utcákon.

Az abszurd ötletből valószínűleg Alfred Hitchcock sem tudott volna feszültséget kipréselni,

a helyzetet pedig tovább nehezíti, hogy nincsenek karakterek, akikért igazán izgulni lehetne. Több csoport túlélésért folytatott küzdelmét követhetjük végig, van a szereplők között éppen szülés előtt álló nő és tinédzserek, akik nyilván a katasztrófa közepén jönnek rá, hogy az amúgy is abuzív nevelőapjuk csupán a pénz kedvéért fogadta őket örökbe. De egyik figurához sem kerülünk eléggé közel ahhoz, hogy egy percig is izguljunk, cápaeledelként végzik-e, vagy sem.

Nem mintha nem lennének kifejezetten jó fejek a ragadozók, rátámadnak persze mindenkire, aki él és mozog, de valahogy mindig úgy alakul, hogy csak a negatívabb karaktereket csócsálják meg. Illetve a katasztrófafilmek állandó típusfiguráit; azokat, akik folyamatosan bagatellizálják a veszélyt, majd elsőként fáznak rá.

A trükkök és úgy a látvány egyébként rendben van, mozivászonról sem esne le a számítógépes effektusok többsége – csak a finálé egyik infantilis pontján lóg ki a lóláb –, fura is, hogy egy B filmre ilyen sok pénzt szánt a Netflix. De a Haragos természet tipikusan az az alkotás,