Százéves lett David Attenborough, így búcsúzik a közönségétől

Az etológus tanította meg David Attenborough-t arra, miként közelítsen a gorillákhoz úgy, hogy azok befogadják, bár eleinte csak a megfigyelés céljával érkezett, nem számított arra, hogy tényleges kapcsolatot alakít majd ki az állatokkal. Egy alkalommal azonban egy fiatal példány, Pablo odamászott hozzá, ránehezedett és a szembefordítható hüvelykujjával megérintette.

Több értelem és kölcsönös megértés van egy gorilla tekintetében, amikor összenézünk, mint bármilyen más állatéban

– fogalmazódott meg akkor benne, majd ezt követően végigkövette az említett élőlény életét és azt, hogyan lett felnőve a saját falkájának vezetője.

Sokan úgy vélik, hogy zenéről írni olyan, mint az építészetet eltáncolni, amivel nem értek egyet, mert egy dal háttértörténete sokszor izgalmasabb, mint a kész produktum. Viszont egy ilyen jellegű természetfilmet valóban kevésbé érdemes a szavak szintjén elemezni. Tény, hogy jól fel van építve, van egy íve, és kapunk egy csomó konfliktushelyzetet, miközben végignézhetjük az említett gorilla felnövését, a falkában való szerepének folyamatos változását, szóval lényegében egyfajta királydráma bontakozik ki előttünk, de nyilván nem shakespeare-i mélységben és tanulságokkal. Mégsem az élet szülte sztori az, ami igazán izgalmas, sokkal inkább annak a megfigyelése, hogy ezeket az állatokat lényegében éppen azok a mozgatórugók hajtják, mint az embereket. És nem véletlenül,