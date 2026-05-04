Megérkezett a figyelmeztetés: kockázatos, hogy Magyarország a világ élvonalába került

Még kitart a forint, de a szakértők előre figyelmeztetnek: az év végére minden megváltozhat
Az euró magyarországi bevezetésére reálisan 2030 után lehet esély.
A Bloomberg szerint a forint erősödése komoly kihívást jelent az exportorientált magyar vállalatoknak, mivel rontja bevételeiket, és Varga Mihály jegybankelnök is óvatosságra int.
A forint áprilisban a világ egyik leginkább erősödő valutája volt a 7,9 százalékos növekedésével – írja az Izvesztyija.
A Bloomberg cikke viszont rávilágít, hogy
a forint erősödése komoly kihívást jelent az exportorientált magyar vállalatoknak, mivel rontja bevételeiket.
Orbán Gábor, a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója kiegyensúlyozottabb makrogazdasági politikát sürget az árfolyam-stabilitás érdekében, míg Varga Mihály jegybankelnök óvatosságra intette a befektetőket a forint további erősödésével kapcsolatban.
Nyitókép: Varga Mihály Facebook-oldala
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.