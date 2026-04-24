Még kitart a forint, de a szakértők előre figyelmeztetnek: az év végére minden megváltozhat

Így még nem nézett ki magyar kormány – de vajon kié lesz a valódi hatalom?
Rengeteg a kérdés a hamarosan hivatalba lépő kabinet kapcsán. Megnéztük milyen modellek voltak eddig Magyarországon.
Árokszállási Zoltán, az MBH Bank vezető elemzője az InfoRádióban beszélt részletesen arról, milyen hullámvasútra ülhet fel a magyar forint, úgy látja, hogy az uniós források beáramlása nagyon komoly segítséget jelentene a beruházások külső finanszírozásában, és az euró bevezetésének belengetése is erősíti a magyar fizetőeszközt, ugyanakkor megjegyezte, hogy a
360-365 forintos euró-forint árfolyam nincs összhangban a gazdasági fundamentumokkal, csak átmeneti jelenségről van szó.
Mint ismert, az országgyűlési választásokat követően a forint hirtelen erősödni kezdett, majd azóta enyhe gyengülésbe ment tá. A szakember szerint a mostani szintekről már nem fog tartósan tovább erősödni a forint, szavai szerint az elmúlt hetekben látott nagyon intenzív erősödés mögött olyan okok állnak, amelyek joggal erősítették a hazai fizetőeszközt.
Árokszállási szerint azzal, hogy a Tisza-kormány bevezetné az eurót és minél előbb megszerezné a visszatartott európai uniós forrásokat, ezeknek pedig forinterősítő hatása van jelenleg is.
Az uniós források beáramlása nagyon komoly segítséget jelenthet a beruházások külső finanszírozásában, aminek az elmaradása az elmúlt években jelentős kieséssel járt, hiszen nem érkeztek meg az uniós pénzek”
– jegyezte meg az MBH vezető elemzője, aki szerint az euró magyarországi bevezetésére reálisan 2030 után lehet esély, és ha ez megvalósul, az elemző szerint lejjebb mehetnek a magyar finanszírozási költségek, az állampapírhozamok és a kamatok is.
Úgy fogalmazott, hogy a 360-365 forintos szint az euró esetében most már nem biztos, hogy teljes összhangban van a fundamentumokkal, mivel az elmúlt években nagyon magas volt az inflációs többlet Magyarországon, aminek a következtében jóval drágábbak lettek az egyes termékek.
Árokszállási Zoltán elmondta: az infláció egy része most „mesterségesen el van nyomva”, de még így is 2 százalék alatt volt februárban és márciusban is. Kijelentette, ahhoz, hogy az infláció kezelhető szinten maradjon és a jegybank 3 százalékos inflációs céljával hosszabb távon konzisztens legyen, az elemző szerint a jelenleginél gyengébb forintra van szükség. Bár a pénzügyi hangulat jelenleg meglehetősen jó, és a következő hetekben még akár tovább is erősödhet a forint, az elemző szerint csak átmeneti javulással lehet kalkulálni.
Mi arra számítunk, hogy az év végére a mostaninál valamivel gyengébb forint lesz, mert szerintünk a 370 feletti szint van inkább összhangban a magyar gazdasági fundamentumokkal”
– tette hozzá az MBH Bank vezető elemzője.
Nyitókép: Koszticsák Szilárd/MTI