Még kitart a forint, de a szakértők előre figyelmeztetnek: az év végére minden megváltozhat

– jegyezte meg az MBH vezető elemzője, aki szerint az euró magyarországi bevezetésére reálisan 2030 után lehet esély, és ha ez megvalósul, az elemző szerint lejjebb mehetnek a magyar finanszírozási költségek, az állampapírhozamok és a kamatok is.

Úgy fogalmazott, hogy a 360-365 forintos szint az euró esetében most már nem biztos, hogy teljes összhangban van a fundamentumokkal, mivel az elmúlt években nagyon magas volt az inflációs többlet Magyarországon, aminek a következtében jóval drágábbak lettek az egyes termékek.

Árokszállási Zoltán elmondta: az infláció egy része most „mesterségesen el van nyomva”, de még így is 2 százalék alatt volt februárban és márciusban is. Kijelentette, ahhoz, hogy az infláció kezelhető szinten maradjon és a jegybank 3 százalékos inflációs céljával hosszabb távon konzisztens legyen, az elemző szerint a jelenleginél gyengébb forintra van szükség. Bár a pénzügyi hangulat jelenleg meglehetősen jó, és a következő hetekben még akár tovább is erősödhet a forint, az elemző szerint csak átmeneti javulással lehet kalkulálni.

Mi arra számítunk, hogy az év végére a mostaninál valamivel gyengébb forint lesz, mert szerintünk a 370 feletti szint van inkább összhangban a magyar gazdasági fundamentumokkal”

– tette hozzá az MBH Bank vezető elemzője.