Még kitart a forint, de a szakértők előre figyelmeztetnek: az év végére minden megváltozhat

2026. április 24. 09:35

Az euró magyarországi bevezetésére reálisan 2030 után lehet esély.

2026. április 24. 09:35
Árokszállási Zoltán, az MBH Bank vezető elemzője az InfoRádióban beszélt részletesen arról, milyen hullámvasútra ülhet fel a magyar forint, úgy látja, hogy az uniós források beáramlása nagyon komoly segítséget jelentene a beruházások külső finanszírozásában, és az euró bevezetésének belengetése is erősíti a magyar fizetőeszközt, ugyanakkor megjegyezte, hogy a 

360-365 forintos euró-forint árfolyam nincs összhangban a gazdasági fundamentumokkal, csak átmeneti jelenségről van szó.

Mint ismert, az országgyűlési választásokat követően a forint hirtelen erősödni kezdett, majd azóta enyhe gyengülésbe ment tá. A szakember szerint a mostani szintekről már nem fog tartósan tovább erősödni a forint, szavai szerint az elmúlt hetekben látott nagyon intenzív erősödés mögött olyan okok állnak, amelyek joggal erősítették a hazai fizetőeszközt.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Árokszállási szerint azzal, hogy a Tisza-kormány bevezetné az eurót és minél előbb megszerezné a visszatartott európai uniós forrásokat, ezeknek pedig forinterősítő hatása van jelenleg is.

Az uniós források beáramlása nagyon komoly segítséget jelenthet a beruházások külső finanszírozásában, aminek az elmaradása az elmúlt években jelentős kieséssel járt, hiszen nem érkeztek meg az uniós pénzek”

– jegyezte meg az MBH vezető elemzője, aki szerint az euró magyarországi bevezetésére reálisan 2030 után lehet esély, és ha ez megvalósul, az elemző szerint lejjebb mehetnek a magyar finanszírozási költségek, az állampapírhozamok és a kamatok is. 

Úgy fogalmazott, hogy a 360-365 forintos szint az euró esetében most már nem biztos, hogy teljes összhangban van a fundamentumokkal, mivel az elmúlt években nagyon magas volt az inflációs többlet Magyarországon, aminek a következtében jóval drágábbak lettek az egyes termékek. 

Árokszállási Zoltán elmondta: az infláció egy része most „mesterségesen el van nyomva”, de még így is 2 százalék alatt volt februárban és márciusban is. Kijelentette, ahhoz, hogy az infláció kezelhető szinten maradjon és a jegybank 3 százalékos inflációs céljával hosszabb távon konzisztens legyen, az elemző szerint a jelenleginél gyengébb forintra van szükség. Bár a pénzügyi hangulat jelenleg meglehetősen jó, és a következő hetekben még akár tovább is erősödhet a forint, az elemző szerint csak átmeneti javulással lehet kalkulálni.

Mi arra számítunk, hogy az év végére a mostaninál valamivel gyengébb forint lesz, mert szerintünk a 370 feletti szint van inkább összhangban a magyar gazdasági fundamentumokkal” 

– tette hozzá az MBH Bank vezető elemzője.

Nyitókép: Koszticsák Szilárd/MTI

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
falcatus-2
2026. április 24. 11:04
az év végére minden megváltozhat.." Sokkal előbb.Amint spekulációs tranzakciókat lebonyolították, és előkészítetteék a következőt
csulak
2026. április 24. 10:54
ev vegeig Poloskaek vezetese mar kiuriti a zallamkaszat, es megkezdodik a gazdasagi vallalatok eladasa kulfoldieknek, es veluk egyutt jon az ujabb csod ! A baloldal mindenkor ezt csinalja ! A Fidesz legnagyobb bune az volt ,hogy a hazaarulast nem buntette !
Averti
•••
2026. április 24. 10:32 Szerkesztve
'Kijelentette, ahhoz, hogy az infláció kezelhető szinten maradjon és a jegybank 3 százalékos inflációs céljával hosszabb távon konzisztens legyen, az elemző szerint a jelenleginél gyengébb forintra van szükség' Ez így nem teljesen érhető, hacsak nem úgy, hogy gyengíteni kell a forintot ahhoz, hogy növekedjen az infláció 2%-ról 3%-ra. Az erős forintnak ugyanis (megannyi hátránya mellett) pontosan inflációgyengítő hatása van.
akitiosz
2026. április 24. 10:25
Hülyeség. Nem változhat meg minden az év végére. Év végén is lesz forintárfolyam.
