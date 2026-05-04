Hogyan jutott el egy tizenkét éves marosvásárhelyi kisfiú a világ legnagyobb színpadaira? – Simon István balettművész a Mandinernek

A vegyes repertoárú társulatok dominanciája. Amikor 2007-ben a drezdai Semperoperhez szerződtem, az volt a filozófia, hogy bontsuk le a klasszikus és a modern balett között tradicionálisan létező határokat, vagyis természetesnek tetszett, hogy egy vezető szólista egyik este Apollót vagy A hattyúk tava hercegét táncolta, másnap meg egy Stravinsky- vagy egy kortárs darab főszerepét. Ezt mi tökéletesen megvalósítottuk, William Forsythe és mások darabjaival az egész földet bejártuk, a szakma és a közönség meg el volt ájulva mennyire „posztmodernül” is tudunk mozogni a precízen kivitelezett klasszikus forma mellett. Ma már ez nem újdonság, mindenki, még a legkisebb formá­ciók is hasonlóra törekszenek. Hogy mi lesz a következő lépés, nem tudom, de úgy tűnik – a tendenciákra mindig eggyel korábban reflektáló prózai színházat figyelve –, hogy ismét paradigmaváltás előtt állunk.

A tánc, eleve a zenés műfaj mintha megint a helyi értékek, erősségek, hagyományok megmutatása felé is fordulna, innovatív köntösbe bújtatva.

Mindez egyébként természetes válasz arra, hogy egy homogenizált, globalizált massza veszi körül ezt a műfajt ugyanazon koreográfusok ugyanazon műveit körbejáratva.

Ha már helyi értékek. Miért jöttek el Marosvásárhelyről?

Csak én jöttem el, a szüleim maradtak, édesapám a mai napig ott él. A tánc volt az ok, pontosabban az, hogy felvettek a Magyar Táncművészeti Főiskolára.

Hogyan került a balett közelébe?

Kis kitérővel. Mozgékony gyerek voltam jó mozgáskoordinációval, állandóan fára másztam, fociztam, kézilabdáztam, kosaraztam, a tévéből tanult tornagyakorlatokkal szórakoztattam a homokozóban a barátaimat. A baletthez viszont a karate vezetett el, jártam edzésre, és az egyik kötelező orvosi vizsgálaton kiszűrték, hogy szívritmuszavarom van. Ezután hosszas kezelés következett, de mivel a szüleim nem bírtak a lekötetlen energiáimmal, muszáj volt kitalálniuk valamit. A táncot az orvos ajánlotta, elkezdtem járni egy helyi tánciskolába, néha fel is léptünk; és amúgy is elég jó buli volt, mert egy tornateremben voltak a foglalkozások, a jó nagy szivacsokon előtte lehetett szaltózni, utána meg kosarazni estig. Megjegyzem, hárman voltunk fiúk összesen.

És mint a mesében, itt, a tornateremben fedezték fel?

Nagyjából. Akkoriban, a kilencvenes évek végéről beszélünk, Fodor Antal ötlete nyomán elindult egy kezdeményezés, amelynek keretében a határon túl is kutatták a tehetségesnek látszó, jó mozgású gyerekeket. Így jutott el hozzánk a Brieber János és Dvorszky Erzsébet; rögtön kiválasztottak, és felajánlottak egy ösztöndíjas helyet. A szüleim meg hosszas tanakodás után bölcsen úgy döntöttek, muszáj elengedniük, mert ez kiugrási lehetőség – Romániában akkoriban különösen nehezek voltak a mindennapok.

Tizenkét évesen egyedül elköltözni egy másik városba, sőt országba, azért az nem lehetett könnyű.

Nem szeretném ezt túlmisztifikálni, mert nem hiszek benne, hogy csak akkor lehet valakiből jó művész, ha eleget szenvedett hozzá;

önmagában a nehezebb sors vagy út se nem mentség, se nem kiváltság.

De hogy megacélozott, az biztos. Pláne mert egyből a második évfolyamon kezdtem, és villámgyorsan be kellett hoznom a lemaradásomat. A keresztszüleim akkor már Budapesten éltek, de csak hétvégenként tudtam meglátogatni őket, a hét nehézségeitől fáradtan. Menet közben ráadásként kiderült, hogy az anyagi rész sem úgy van, ahogy ígérték. Bár tandíjat tényleg nem kellett fizetnem, ahhoz, hogy a tanulmányaimat ne kelljen abbahagynom – mivel a szüleim csak minimálisan tudtak támogatni –, muszáj volt végig kitűnően tanulnom, hogy kapjak ilyen-olyan ösztöndíjakat is. Közben elkezdtem járni a versenyekre, tizennégy évesen még egy koreográfus­versenyre is beneveztem magam. Mozart-zenére összeállítottam egy kis kalapos számot, bekerültem vele a „nagyok” programjába, sok helyen jártunk a műsorral az országban. Akkor éreztem meg igazán, hogy nekem ez egész jól megy: színpadon lenni, a nézőkkel kommunikálni, éles helyzetben csúcsteljesítményt nyújtani.

A sikereknek és ennek a sok mindennek az esszenciájaként született meg a mélyen önreflexív Nárcisz szólóestje?

Nem létezik előadóművész exhibicionizmus és narcizmus nélkül. De nem szabad, hogy ez irányítson minket, és a vélt vagy valós zseniségünket magyarázzuk vele. Ahogy attól sem lesz valaki önmagában kreatívabb vagy ihletettebb, mert mondjuk szörnyű volt a gyerekkora, vagy nem szerette az anyukája, úgy a tehetség sem lehet soha felmentő oka az érzéketlenségnek. Számomra ugyanis ez, az érzéketlenség jelentette a kulcsot Nárcisz karakterének megfejtéséhez, a rendezőnek felkért Bozsik Yvette pedig teljesen egyetértett velem ebben. Barcs Krisztina pszichológus a tarot-kártya archetípusait felhasználó prezentációját alapul véve a darab tető­pontján elérünk a belső gyermekig, szimbolizálva azt a rengeteg önismereti munkát is, amit magam belefektettem a narcizmus csapdáinak elkerülésébe. A háttérben ekkor kivetített gyerekkori képem nem a magamutogatás céljából lett az előadás része, hanem buzdításul a közönségnek:

nézz őszintén magadba!

Mert csak akkor tudsz valódi életet élni, ha megküzdesz azzal és elfogadod, amit ott találsz.

