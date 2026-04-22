Míg az állami támogatás 2011-től 2026-ig négyszeresére, saját bevételünk csaknem kilencszeresére nőtt, tehát kaptunk segítséget működésben a központi kormányzattól, ám kétszer annyit tudtunk előrehaladni a jegy-, bérlet-, shop-, tour-, catering-, büfé-, kölcsönzési-, bérgyártási, bérbeadási, rendezvényes és áfabevétellel.
2011-től 2026-ig az Erkel Színház, az Operaház, a Simándy épület, az Eiffel Műhelyház, az Eiffel próbacentruma, a Dalszínház utcai OperaSafe Emlékgyűjtemény, az Eiffel Hangár rekonstrukciói, kialakításai, funkcióváltásai és hangszervásárlásai kapcsán a központi költségvetés extra támogatása és az OPERA saját bevételi forrása valamint munkaereje 100 milliárd Ft-ot meghaladó értékben teremtette meg egy XXI. századi európai elsőosztályú operaintézmény infrastrukturális környezetét.
Jelenleg négy tematikus évadra tervezünk előre (29/30), hisz az OPERA intézményi állapota most már ezt megengedi, a nemzetközi nyitottság pedig kiköveteli. Az új, két év alatt bevezetett nemzetközi referenciájú opera-rendszerirányítási szoftver segítségével újradefiniáltuk a 7 igazgatóság munkaszervezését, amely vizsgálat – az Erkel Színház kormányzati leválasztásának hatásával együtt – összesen mintegy 130 státus megszűnéséhez vezetett. A bő 10%-os karcsúsítás után az OPERA alkalmazotti állománya még mindig az ezer feletti régióban jár, a nézőszám meghaladja évente a 300.000-et önmagában az Andrássy úton. (Tehát ma a 2011-es állapothoz képest egy Eiffel Műhelyházzal és 200 kollégával többet tartunk üzemben.)
Az operás alkalmazottak teljes járandósága – széles jogosultsági paletta nyomán – mintegy 400%-kal emelkedett 2011 és 2026 között. Hasonlóképp vágtatott felfelé az operaházi helyár is, amely ma magasan vezeti a hazai rangsort, de hogyis’ ne tenné, hisz minden este több száz (!) kolléga jelenléte nyomán valósul meg 1.000 néző élménye. (Mivel az Operaház ülőhelyeinek száma a rekonstrukció alatt 20%-kal csökkent – tűzvédelem, akusztika, kényelem -, ez a tény tovább srófolta az árakat, mindazonáltal az intézmény kihasználtsága nőtt, hisz ma már évi 430 nagytermi program látogatása kerül a 90%-os átlag fölé, a komoly jegyárak ellenére is.)
Néhány példa az évenkénti változásra, fejlődésre:
2012: Diótörő Fesztivál, amatőr énekkarok a Szfinx teraszon (Dalszínház utca)
2013: Erkel Színház újranyitása
2013: Szfinx terasz nyári birtokba vétele (Hajós utca)
2014: Cannes, Fekete Delfin (legjobb imázsfilm-zene), Ezüst Delfin (legjobb imázsfilm)
2014: Richard Strauss: Az árnyék nélküli asszony (magyarországi bemutató, Operaház)
2016: Bachtrack, London – The Most Activ Opera of the Year (OPERA)
2016: Opera Shop nyitása (Dalszínház utca)
2017: BachTrack, London – Tha Most Activ Opera of the Year (OPERA)
2017: valaha volt legnagyobb kulturális turné magyarlakta vidékeken (Kárpát-Haza Opera Túra)
2018: Gershwin: Porgy és Bess c. operájának világhírű white cast színrevitele (Erkel)
2018: Bachtrack, London – Best Opera Chorus of the Year, Budapestért Díj (OPERA Énekkar)
2018: valaha volt legnagyobb magyar művészeti vendégszereplés (New York, Lincoln Center)
2019: Rossini: Az olasz nő Algírban c. vígoperájának magyarországi bemutatója (Erkel)
2021: Média Építészeti Díj, Pro Architectura díj, Budapest Építészeti Nívódíja, Építőipari Nívódíj (Eiffel Műhelyház megnyitása)
2022: Közép-Európai Építészeti Díj (Operaház újranyitása)
2022: Eiffel Műhelyház próbacentrumának avatása (Eiffel)
2023: Opera Awards – Best Contemporary Production of the Year (Valuska)
2023: Simándy épület 8 szintjének újranyitása (Hajós utca)
2023: naperőmű avatása (Eiffel)
2024: új gyermek-balett termek kialakítása az MNBI számára (Eiffel)
2024: Muszorgszkij: Borisz Godunov (ősváltozat, magyarországi bemutató, Operaház)
2024: Simándy épület IV. és V. szintjeinek átadása az énekkar és az adminisztráció számára (Hajós utca)
2025: Opera Bistro nyitása (Hajós utca)
2025: Medgyaszay tetőterem szerkezeti átalakítása (Operaház)
2025: Dózsa Imre nagybalett terem kialakítása az V. emeleten (Operaház)
2026: Szörényi vasúti terepasztal avatása a Feketeházy teraszon (Eiffel)
2026: Simándy VI. szintjének átadása az intézményi adminisztráció számára (Hajós utca)
2026: Europa Nostra díj (Operaház)
2026: Koronázási jelvények replikái a Vörös Szalonban
2026: OperaSafe Emléktár nyitása (Dalszínház utca)
2026: Eiffel Hangár nyitása (Eiffel)”