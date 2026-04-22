Három zenei (operaénekesi, énekművészi és tanári) diplomám átvétele, néhány év konzervatóriumi magánének-oktatás és minisztériumi, majd három év kormányzati tapasztalat után, épp 25 évvel ezelőtt, 2001-ben léptem a Magyar Állami Operaház kötelékébe, majd meg is pályáztam a főigazgatói posztot – ekkor sikertelenül. A következő évben lettem az igazgatóság tagja, 2005-ös kényszerű távozásomig. Az Operával azután is kapcsolatban maradtam, számos újságban írtam róla, operai rovatot vittem.

Ezért talán elhiszik nekem, hogy amikor tíz évvel később megkaptam az ország legnagyobb kulturális intézménye vezetésének lehetőségét, képes lehettem átlátni a helyzetet. 2011 nyarán egy legatyásodott Operaházat láttam lelakatolt Erkel Színházzal, korszerűtlen Üzemházzal, kényelmetlen Jókai utcai próbatermekkel, lehetetlen gyártóműhelyi körülményekkel. A létszám 850 státus körül mozgott, a központi költségvetés támogatása a szokásos 5 milliárd Ft körül járt, a saját bevétel 1 mrd-os nagyságrend alatt.

A repertoár frissebb darabjai közül néhányat továbbvittünk (többet ma is játszunk), ugyanakkor a produkciók kétharmada (több) évtizedes alkotás volt, míg számos nagy, fontos cím akár már 50-100 éve hiányzott. Az állásban lévő énekesek kevesen voltak, keveset léptek fel, a szerződésesek sokan és sokat. A balett 70-80 előadást vállalt, azt is csökkentett helyáron tette. A táncegyetemmel a korábi perszonálunió szétcsúszott, de a Zeneakadémia, a legtermészetesebb szövetséges is a szükségesnél sokkal távolabbra került.

A játszási mód még mindig magán viselte az egykor volt havi műsorszerkesztés ad libitum darabkitűzési gyakorlatát, népszerű címek bármelyik hónapban felbukkanhattak. A nézők a szocializmus olcsó bérletrendszerének maradék lendületével voltak jelen, de az apadás jelei csalhatatlannak tűntek. Ekkor pedig gyökeres változtatásra kaptam mandátumot a miniszterelnöktől (az első évben ezért kormánybiztosként), és a Prága fölé, Bécs alá pozíció megcélzására.

Most pedig ugrunk a jelenre egy jó nagyot, és ugrás közben csak néhány mondatnyi a történés. Miután az Erkel Színházat kilakatoltuk, élethosszát 10-15 évvel meghosszabbítottuk a gyors ráncfelvarrással, újra köztudatba hoztuk, hogy az Ybl palota rekonstrukciójának megkezdésére a Noé-bárka készenlétben álljon, amely átvisz minket a túlsó partra. Így is lett, 2022 (az Operaház újranyitása) után pedig a kormányzat más célra, musicaljátszásra leválasztotta rólunk.