04. 22.
erkel színház magyar állami operaház eiffel műhelyház színház

Diktafondiktatúra – és a tények

2026. április 22. 16:58

Aggódtam már a Magyar Narancs operai botránykeltésre szakosodott munkatársáért.

Ókovács Szilveszter
„Diktafondiktatúra – és a tények.

Aggódtam már a Magyar Narancs operai botránykeltésre szakosodott munkatársáért, aki egyszer mert meglátogatni, utána soha. Ő az operás szakszervezetek kopipésztere annál a lapnál, amelynek olvasói egy jobbközépként önmagát megfogalmazó pártra szavaztak, tehát komolyan megmozdult alattuk a föld.

Nem úgy a Magyar Állami Operaházban. Mert ide valóban nem tette be lábát se párt-, se világpolitika. Amíg a diktafonozást valamiféle követendő mintának tekintő kollégák nem arról gyűjtenek szorgosan anyagot, hogy »négy olyan kürtöst osszunk a Leonora-áriába, aki biztosan tiszás és vérezzenek el benne, vagy nem olyat, hogy »az orosz balerinának add a szerepet, ne az ukránnak«, addig még ez a szégyenletes támadás is minket erősít.

És ezek az »érvek«!

Kormánybiztosként kerültem vissza az Operába – meg kell nézni a törvényt, ez a funkció a mindenkori »miniszterelnök emberét« jelenti.

Pezsgőt szervíroztam?? Csak a Népszava karikaturistája szerint, vagy az onnan már tényállítás?

Alapító (veszprémi) Fidesz-tagsággal kérkedtem? Soha, legfeljebb tisztáztam a dolgot, és onnantól kértem, mindenki vegye komolyan: belül nincs politika, csak legbelül, kinek-kinek a saját fejében.

Nos, ha élcelődni is tilos már az utolsó napos, tehát igen bátor Wáberer-felajánlással, akkor nekem is lehet küldeni bizonyítékokat, hol számított, ki milyen pártállású az Operában, ha nem is nem tudtam, ki milyen?

Most pedig a Narancs körmölőinek segítségére idemásolom azt a jegyzetet, amit aznap elmondtam. Afféle összegzésképp – de korántsem búcsúként, hisz míg a világító telefonnal az ingzsebében feszengő kolléga szerződése határozatlan, tehát nyugdíjig szól, addig a jogállam engem is véd, legalább 2028. július 30-ig. (Vagy tovább, attól függően, kívánok-e pályázni s hogy mit szól ehhez a ma, szerda délben még nem ismert miniszterünk?)

A megújulás kora

Három zenei (operaénekesi, énekművészi és tanári) diplomám átvétele, néhány év konzervatóriumi magánének-oktatás és minisztériumi, majd három év kormányzati tapasztalat után, épp 25 évvel ezelőtt, 2001-ben léptem a Magyar Állami Operaház kötelékébe, majd meg is pályáztam a főigazgatói posztot – ekkor sikertelenül. A következő évben lettem az igazgatóság tagja, 2005-ös kényszerű távozásomig. Az Operával azután is kapcsolatban maradtam, számos újságban írtam róla, operai rovatot vittem.

Ezért talán elhiszik nekem, hogy amikor tíz évvel később megkaptam az ország legnagyobb kulturális intézménye vezetésének lehetőségét, képes lehettem átlátni a helyzetet. 2011 nyarán egy legatyásodott Operaházat láttam lelakatolt Erkel Színházzal, korszerűtlen Üzemházzal, kényelmetlen Jókai utcai próbatermekkel, lehetetlen gyártóműhelyi körülményekkel. A létszám 850 státus körül mozgott, a központi költségvetés támogatása a szokásos 5 milliárd Ft körül járt, a saját bevétel 1 mrd-os nagyságrend alatt.

A repertoár frissebb darabjai közül néhányat továbbvittünk (többet ma is játszunk), ugyanakkor a produkciók kétharmada (több) évtizedes alkotás volt, míg számos nagy, fontos cím akár már 50-100 éve hiányzott. Az állásban lévő énekesek kevesen voltak, keveset léptek fel, a szerződésesek sokan és sokat. A balett 70-80 előadást vállalt, azt is csökkentett helyáron tette. A táncegyetemmel a korábi perszonálunió szétcsúszott, de a Zeneakadémia, a legtermészetesebb szövetséges is a szükségesnél sokkal távolabbra került.

A játszási mód még mindig magán viselte az egykor volt havi műsorszerkesztés ad libitum darabkitűzési gyakorlatát, népszerű címek bármelyik hónapban felbukkanhattak. A nézők a szocializmus olcsó bérletrendszerének maradék lendületével voltak jelen, de az apadás jelei csalhatatlannak tűntek. Ekkor pedig gyökeres változtatásra kaptam mandátumot a miniszterelnöktől (az első évben ezért kormánybiztosként), és a Prága fölé, Bécs alá pozíció megcélzására. 

Most pedig ugrunk a jelenre egy jó nagyot, és ugrás közben csak néhány mondatnyi a történés. Miután az Erkel Színházat kilakatoltuk, élethosszát 10-15 évvel meghosszabbítottuk a gyors ráncfelvarrással, újra köztudatba hoztuk, hogy az Ybl palota rekonstrukciójának megkezdésére a Noé-bárka készenlétben álljon, amely átvisz minket a túlsó partra. Így is lett, 2022 (az Operaház újranyitása) után pedig a kormányzat más célra, musicaljátszásra leválasztotta rólunk. 

Az Operaház tehát teljes körű felújításon esett át, és azóta folyamatosan tovább alakítjuk tereit, intézzük funkcióváltásait, a mégis kimaradt részeket. Rengeteget javult az auditórium akusztikája, Ybl eredeti tervei szerint bővítettük vissza a zenekari árkot. Csúcstechnika került az NDK színpadgépezet helyére, a hatásvilágítás motoros immár, saját televíziós stábot működtetünk, óriási videótechnikával dolgozunk az előadásokban, háromnyelvű feliratok láthatók egyéni kijelzőkön is, a zenészek és kórusénekesek tabletet használnak, azon tanulnak. Évi sokmilliós elérésű digitális platformokat működtetünk, FB követőink számát csak a népszerű musicaleket is adó Vígszínház és a már húsz éve profi módon vitt Szépművészeti Múzeum előzi valamennyivel a hazai kulturális életből. 

Érdekes, hogy a fenti adat kivételével minden más, statisztikai számmal leírható működési kategóriában első idehaza a Magyar Állami Operaház, a színházakat tekintve: 

kezelt vagyoni érték, 
kezelt alapterület, 
költségvetési szumma, 
állami támogatás, 
saját bevétel, 
alkalmazotti létszám, 
szerződéses létszám
éves nagytermi produkciószám, 
nagytermi előadásszám, 
éves gyártási számok, 
intézményi oktatási tevékenység számai, látogatószám (előadás + épület), 
épületrezsi, 
teljesített külföldi meghívások, 
turisták száma, 
vendégsztárok száma. 

Ma saját üzemeltetésű épülettúra, különbejáratú bisztró és operashop, több büfé, cateringkapacitás működik az épületben, kialakítottunk összkomfortos rendezvénytermet a tetőtérben, működnek nézőtéri liftek, látogathatók a történelmi terek. Az egyetemistákból álló nézőtéri szolgálat, a biztonsági csapat és a takarítószemélyzet is saját szervezésű. A Királyi páholy és számos páholyszolgáltatás hozzáférhető, a szalonok, teraszok bérelhetők. A Vörös Szalonban helyezzük el az OPERA műhelyei által készített koronázási jelvény-relikviákat, emlékezve a 61 évnyi királysági intézményi múltra is. 

Van balettiskolánk és operastúdiónk, tehetségkutató országos programunk és énekversenyünk, sokkal kiterjedtebb gyermekkarunk önálló operaprodukciókat hoz létre, miként a balettiskolánk is balettelőadásokat. A zenekarnak 138 év után lett végre öltözője, sok hangszert vásárolhattunk, teljesen megújult a zongoraparkunk, a balett két új nagy, ablakos próbatermet kapott a létező három mellé, és egy green roomot is. Az Operaház sokat látott, valaha óvóhelyként is működő pincéjében állandó holokauszt kiállítás nyílt, egyidőben az intézmény főbejáratánál az utcakövek közé történt botlatókő-süllyesztésekkel.

A felújított üzemház már Simándy épület névre hallgat, felét állami támogatásból 2023-ig, másik felét saját forrásből, azóta sikerült megoldanunk. A Simándy épület klimatizált, mint a teljes Operaház. Hajós utcai, alagúttal összekötött 11 szintjén két nagy és két kisebb kartermet, valamint két új kis gyakorlót érdemes kiemelni a földszinti elegáns aula mellett, továbbá a 2026 nyarán nyíló pezsgő roof top bárt. Ezek összterülete 4.500 négyzetméter.

Ami az Eiffel Műhelyházat illeti, ma már van kényelmes, alkalmas (szabályos! világos!) és nyugodt helye valamennyi gyártóműhelyünknek. Egymás melletti hatalmas csarnokokban tároljuk valamennyi díszletünket, jelmezünket, felszerelésünket, nyersanyagunkat. Saját lemezstúdiót, három díszletezésre alkalmas, hatalmas háziszínpadot, zenekari termet, rendpróbatermet, több gyermek-balett termet, fél tucatnyi zenekari gyakorlót és néhány korrepetíciós helyiséget építettünk ki, de van belső kert, két kondiszoba, nagy tornaterem, hatalmas rendezvénymágnes aula, két szcenikai kiállítással illetve vasúti terepasztallal berendezett terasz, két intézménytörténeti tárlatfolyosó, teraszos étterem, több büfé, külső és belső gyermekjátszótér, és egy multifunkciós, 580 személyes, operaházi színpaddal méretazonos mozi- és színházterem is. Itt kapott helyet két saját felújítású ipari műemlék gőzmozdonyunk, étkezőkocsival. Saját naperőművünk üzemel, gépkocsipark sem volt, de lett, és immár 11 éve a BMW a vezetői flottapartner. Az OPERA Eiffel Műhelyháza ma 33 féle funkciót képes felmutatni és kiszolgálni mindösszesen beltéri 44.000 m2-en, a park és a parkoló mintegy 4 hektáron terül el. 

Ami a művészi programot illeti, mintegy 150 nagyszínpadi és kamarabemutatóval lecseréltük szinte a teljes repertoárt, tízmilliárdos anyagköltséggel. Jelenleg 80 egész estés, döntően friss, nem kijátszott nagytermi operaprodukciót és 24 ugyanilyen nagybalettet tudunk kitűzni,  10-12 egyfelvonásos kortárs sztárkoreográfia mellett. Több évnyi programot forgatunk-vegyítünk tehát, igen széles és színpompás palettán. Ez világviszonylatban az egyik legszélesebb aktív választék, ez a mi erősségünk! 

24 magyar zeneszerző (köztük 3 hölgy) és 10 hazai koreográfus alkotásait rendeltük és/vagy tűztük műsorra, drámákat, operákat írattunk, lemezeket, filmeket, operafilmet, útifilmeket, ismeretterjesztő dokukat, rádiós és televíziós sorozatokat készítettünk. 

Megfordult nálunk a világ top kategóriás operaénekeseinek felső száz művésze, kivétel nélkül minden világsztár, lemezeket is készítettek nálunk, velünk. Hazai rendezők, koreográfusok színes csoportja dolgozik itt, a külföldi alkotósztárok munkái közül minden évben szerepel egy-egy vagy akár több produkció is a programban. Több külföldi házzal alakítottunk ki gyártási együttműködést, még több helyre adhattuk kölcsön saját szettjeinket.

Az évek során számos nyugat-európai játékszisztémát kipróbáltunk. A klasszikus balett határozott felfutásával, előadásainak megduplázásával együtt végül a nálunk »svájci modellként« emlegetett, hosszú sorozatos táncprojektekkel kevert stagione rendszer lesz az üdvözítő az Operaházban. (Az advent-karácsony-újév-vízkereszti, illetve a nagyheti-húsvéti ünnepkört kivesszük a forgásból és saját rituális programmal látjuk el.)

A felújított és klimatizált Ybl palota 2022-től fokozatosan vette birtokba a nyarakat, 2026 nyarán már minden este játszik, egyedüli kőszínházként Budapesten. Az Eiffel programozásában a gyerekeknek szánt produkciók, valamint a gyerekek által gyermekeknek játszott makettelőadások élveznek elsőbbséget, de 2026-tól minden hónapban legalább 2 nagy, gyakran magyar nyelven játszott operacím is elérhető itt, négyszámjegyűre nyomott áron, az egykori Erkel színházi szociális operajátszás átmentésével. Itt, az Eiffelben múlhatatlan szerepet játszik a rendezvényes elem is, ennek az üzletágnak immár másfél-két milliárdos bevételt kell termelnie – és rendre össze is hozza.

A Magyar Állami Operaház hatalmasat lépett előre emlékezetpolitikájában is: a 2014-ben alapított ingyenes Opera DigiTár bárki által kereshető több milliónyi adata folyamatosan bővül. 12 éve saját prémium magazint alapítottunk. Létrehozott kiadó-márkanevünk, az OperaTrezor mögött tucatnyi megjelent operatörténeti könyv, memoár, interjúkötet, monográfia és legalább 60 kiadott magyar mű CD/pendrive-ja áll. A jogtiszta hanganyagok mind felkerülnek a nagy streaming platformokra, így a világon bárhol és bármikor magas minőségben hallgathatók a magyar szerzők operái. Az archiválási céllal ún. rádiókoncerten az Eiffelben rögzített, nem nyilvános nemzetközi operafelvételek az OPERA Hangarchívumába kerülnek, amely a Dalszínház utcai, frissen átadandó OperaSafe emlékgyűjtemény pincéjében kap helyet, és ott várja a kutatókat is. 

Ugyanitt NAVA-pont létesül, amely az MTVA szalagtárából tudja lehívni az Operaházban vagy az Erkel Színházban készült régi felvételeket. Ugyanitt lesz látható az állandó és a soros időszaki kiállítás, a múzeumpedagógiai előadótér pedig retrospektív programoknak is helyet ad az OPERA örökös tagjaival, ifjú művészeivel történő hangulatos beszélgetőprogramok mellett. Ugyanez a tér havonta operamozinak is helyet ad a beépített óriás kijelző révén, a tágas pince pedig operai és balett tematikájú szabadulószobáknak és az intézmény podcast stúdiójának is helyszíne ősztől: ezt a kis filiálénkat az első önfenntartó magyar emlékgyűjteménynek szánjuk. 

Tizenöt tematikus évad alatt mintegy 6.000 előadást teljesítettünk balesetmentesen 12 saját és 24 egyéb budapesti és vidéki, valamint 67 külföldi helyszínen.  A fizető nézőszám ezidő alatt valahol 6 és 8 millió között lehet. (15 év alatt 30 országban játszottuk 48 produkciónk 229 előadását, hangversenyét – fontos: ezen utakat 3 kivétellel mindig a meghívó fél fizette, nem a magyar állam, nem az OPERA.)

Míg az állami támogatás 2011-től 2026-ig négyszeresére, saját bevételünk csaknem kilencszeresére nőtt, tehát kaptunk segítséget működésben a központi kormányzattól, ám kétszer annyit tudtunk előrehaladni a jegy-, bérlet-, shop-, tour-, catering-, büfé-, kölcsönzési-, bérgyártási, bérbeadási, rendezvényes és áfabevétellel. 

2011-től 2026-ig az Erkel Színház, az Operaház, a Simándy épület, az Eiffel Műhelyház, az Eiffel próbacentruma, a Dalszínház utcai OperaSafe Emlékgyűjtemény, az Eiffel Hangár rekonstrukciói, kialakításai, funkcióváltásai és hangszervásárlásai kapcsán a központi költségvetés extra támogatása és az OPERA saját bevételi forrása valamint munkaereje 100 milliárd Ft-ot meghaladó értékben teremtette meg egy XXI. századi európai elsőosztályú operaintézmény infrastrukturális környezetét.

Jelenleg négy tematikus évadra tervezünk előre (29/30), hisz az OPERA intézményi állapota most már ezt megengedi, a nemzetközi nyitottság pedig kiköveteli. Az új, két év alatt bevezetett nemzetközi referenciájú opera-rendszerirányítási szoftver segítségével újradefiniáltuk a 7 igazgatóság munkaszervezését, amely vizsgálat – az Erkel Színház kormányzati leválasztásának hatásával együtt – összesen mintegy 130 státus megszűnéséhez vezetett. A bő 10%-os karcsúsítás után az OPERA alkalmazotti állománya még mindig az ezer feletti régióban jár, a nézőszám meghaladja évente a 300.000-et önmagában az Andrássy úton. (Tehát ma a 2011-es állapothoz képest egy Eiffel Műhelyházzal és 200 kollégával többet tartunk üzemben.)

Az operás alkalmazottak teljes járandósága – széles jogosultsági paletta nyomán – mintegy 400%-kal emelkedett 2011 és 2026 között. Hasonlóképp vágtatott felfelé az operaházi helyár is, amely ma magasan vezeti a hazai rangsort, de hogyis’ ne tenné, hisz minden este több száz (!) kolléga jelenléte nyomán valósul meg 1.000 néző élménye. (Mivel az Operaház ülőhelyeinek száma a rekonstrukció alatt 20%-kal csökkent – tűzvédelem, akusztika, kényelem -, ez a tény tovább srófolta az árakat,  mindazonáltal az intézmény kihasználtsága nőtt, hisz ma már évi 430 nagytermi program látogatása kerül a 90%-os átlag fölé, a komoly jegyárak ellenére is.) 

Néhány példa az évenkénti változásra, fejlődésre:

2012: Diótörő Fesztivál, amatőr énekkarok a Szfinx teraszon (Dalszínház utca)

2013: Erkel Színház újranyitása

2013: Szfinx terasz nyári birtokba vétele (Hajós utca)

2014: Cannes, Fekete Delfin (legjobb imázsfilm-zene), Ezüst Delfin (legjobb imázsfilm)

2014: Richard Strauss: Az árnyék nélküli asszony (magyarországi bemutató, Operaház)

2016: Bachtrack, London – The Most Activ Opera of the Year (OPERA)

2016: Opera Shop nyitása (Dalszínház utca)

2017: BachTrack, London – Tha Most Activ Opera of the Year (OPERA)

2017: valaha volt legnagyobb kulturális turné magyarlakta vidékeken (Kárpát-Haza Opera Túra)

2018: Gershwin: Porgy és Bess c. operájának világhírű white cast színrevitele (Erkel)

2018: Bachtrack, London – Best Opera Chorus of the Year, Budapestért Díj (OPERA Énekkar)

2018: valaha volt legnagyobb magyar művészeti vendégszereplés (New York, Lincoln Center)

2019: Rossini: Az olasz nő Algírban c. vígoperájának magyarországi bemutatója (Erkel)

2021: Média Építészeti Díj, Pro Architectura díj, Budapest Építészeti Nívódíja, Építőipari Nívódíj (Eiffel Műhelyház megnyitása)

2022: Közép-Európai Építészeti Díj (Operaház újranyitása)

2022: Eiffel Műhelyház próbacentrumának avatása (Eiffel)

2023: Opera Awards – Best Contemporary Production of the Year (Valuska)

2023: Simándy épület 8 szintjének újranyitása (Hajós utca)

2023: naperőmű avatása (Eiffel)

2024: új gyermek-balett termek kialakítása az MNBI számára (Eiffel)

2024: Muszorgszkij: Borisz Godunov (ősváltozat, magyarországi bemutató, Operaház)

2024: Simándy épület IV. és V. szintjeinek átadása az énekkar és az adminisztráció számára (Hajós utca)

2025: Opera Bistro nyitása (Hajós utca)

2025: Medgyaszay tetőterem szerkezeti átalakítása (Operaház)

2025: Dózsa Imre nagybalett terem kialakítása az V. emeleten (Operaház)

2026: Szörényi vasúti terepasztal avatása a Feketeházy teraszon (Eiffel)

2026: Simándy VI. szintjének átadása az intézményi adminisztráció számára (Hajós utca)

2026: Europa Nostra díj (Operaház)

2026: Koronázási jelvények replikái a Vörös Szalonban

2026: OperaSafe Emléktár nyitása (Dalszínház utca)

2026: Eiffel Hangár nyitása (Eiffel)”

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
nyugalom
2026. április 22. 17:27
Fantasztikus! Lehet köpködni! No es utána csinalni barmekyik területen!
Vata Aripeit
2026. április 22. 17:08
Szép hosszú lista remek hogy tudjuk de aztis tudjuk, hogy az Operaház ill. a Nemzeti igazgatói széke politikai döntés kérdése. Ezt felesleges vitatni. Szép munkát végeztél Szilveszter, de valszeg elküldenek. Ilyen ez a rockandroll.
