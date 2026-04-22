Szintet lépett a budapesti tömegközlekedés – már egy érintés is elég a metrón, és már utazhatunk is

Tovább bővítik majd a szolgáltatást
Karácsony Gergely emlékeztetett, a Fővárosi Közgyűlés februárban fogadta el az elektronikus jegyrendszer-koncepciót, és az alapján indította el a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) azokat a beszerzési folyamatokat, amelyeknek köszönhetően szerdán elindult e szolgáltatás a metróvonalakon.
A főpolgármester kiemelte:
terveik szerint 2028-ra minden fővárosi közösségi közlekedési járművön lehet majd így jegyet vásárolni.
Bodor Ádám, a BKK mobilitási vezérigazgató-helyettese arról beszélt, hogy a szolgáltatás mögött egy nagyon komoly informatikai rendszer van, hiszen a bankkártyahasználatot, a vonaljegy vásárlását egy központi rendszerben regisztrálják. A jövőbeni elektronikus jegyrendszer üzembiztos működéséhez nagyon fontos az a tapasztalat, amelyet a metróvonalakon szereznek a következő időszakban – mondta.