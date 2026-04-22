rendszer metró fővárosi közgyűlés bankkártya közlekedés főpolgármester karácsony gergely bkk mastercard

Szintet lépett a budapesti tömegközlekedés – már egy érintés is elég a metrón, és már utazhatunk is

2026. április 22. 15:36

Karácsony Gergely főpolgármester a Pay&GO bankkártyás fizetési szolgáltatás átadóján hangsúlyozta, a cél, hogy a tömegközlekedés vonzóbb legyen az autózásnál.

Már készpénz nélkül, érintéses fizetéssel is lehet jegyet vásárolni a fővárosi metróvonalakon, szerdától ugyanis elérhetővé vált a Pay&GO bankkártyás fizetési szolgáltatás az összes metróállomás bejáratánál.

Karácsony Gergely főpolgármester a szolgáltatás elindítását beharangozó szerdai sajtótájékoztatón azt mondta: azon dolgoznak, hogy Budapesten a közösségi közlekedés versenyképességét megőrizzék és egy olyan szolgáltatást nyújtsanak, amely „sokkal vonzóbb, mint az autós közlekedés”. Ennek nagyon fontos része, hogy éljenek a digitalizáció adta lehetőségekkel – tette hozzá.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

A főpolgármester közölte, 

a fejlesztés elsősorban az alkalmi utasoknak, turistáknak nyújt lehetőséget az egyszerű és gyors jegyvásárlásra.

A szolgáltatás eddig a 100E reptéri járatokon és a kisföldalattin volt elérhető, ezt a rendszert terjesztették ki – mondta.

Tovább bővítik majd a szolgáltatást

Karácsony Gergely emlékeztetett, a Fővárosi Közgyűlés februárban fogadta el az elektronikus jegyrendszer-koncepciót, és az alapján indította el a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) azokat a beszerzési folyamatokat, amelyeknek köszönhetően szerdán elindult e szolgáltatás a metróvonalakon.

A főpolgármester kiemelte: 

terveik szerint 2028-ra minden fővárosi közösségi közlekedési járművön lehet majd így jegyet vásárolni.

Bodor Ádám, a BKK mobilitási vezérigazgató-helyettese arról beszélt, hogy a szolgáltatás mögött egy nagyon komoly informatikai rendszer van, hiszen a bankkártyahasználatot, a vonaljegy vásárlását egy központi rendszerben regisztrálják. A jövőbeni elektronikus jegyrendszer üzembiztos működéséhez nagyon fontos az a tapasztalat, amelyet a metróvonalakon szereznek a következő időszakban – mondta.

Berkes Tibor, a Mastercard közép-európai divíziójának termékfejlesztési vezetője közölte: büszkék arra, hogy a BKK és K and H Bank partnereiként jelen lehettek a fejlesztésben, amely 

nem csupán egy bővítés, hanem egy következő szint a budapesti közösségi közlekedésben".

A rendszer lényege, hogy az utazás megkezdése előtt a bankkártyát, vagy valamilyen okoseszközt a metróállomások bejáratánál lévő hagyományos jegyérvényesítők mellett kihelyezett készülékhez kell érinteni a vonaljegy megvételéhez. A jegyvásárlást a bankkártyával, illetve az okoseszközzel lehet igazolni ellenőrzés során.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

 

 

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
billysparks
2026. április 22. 17:17
Sőt, Grúziában annyival jobb a rendszer, hogy ha a kártyával lecsippantod - az egyébként filléres - jegyet, akkor kinyílik egy plexi ajtó. Ha nincs jegyed, be se tudsz menni a metróhoz. Nincs szükség ellenőrökre.
billysparks
2026. április 22. 17:12
Grúziában, Tbilisziben is így működik.
asdhuk78
2026. április 22. 17:05
Elsőre azt hittem kitakarítják a járművelet, de az még scifi kategória
szim-patikus
•••
2026. április 22. 16:24 Szerkesztve
Szerintem a lógós cigányoknak érintkezési problémájuk lesz a zsarukkal, mert aligha hivatkozhatnak majd arra, hogy az ő faji megkülönböztetésük miatt nem csinál semmit a lopott vagy üres bankártyájukkal az ótómata. Kénytelenek lesznek újragondolni az ingyenközlekedési jogaikat.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!