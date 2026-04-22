Szintet lépett a budapesti tömegközlekedés – már egy érintés is elég a metrón, és már utazhatunk is

Már készpénz nélkül, érintéses fizetéssel is lehet jegyet vásárolni a fővárosi metróvonalakon, szerdától ugyanis elérhetővé vált a Pay&GO bankkártyás fizetési szolgáltatás az összes metróállomás bejáratánál.

Karácsony Gergely főpolgármester a szolgáltatás elindítását beharangozó szerdai sajtótájékoztatón azt mondta: azon dolgoznak, hogy Budapesten a közösségi közlekedés versenyképességét megőrizzék és egy olyan szolgáltatást nyújtsanak, amely „sokkal vonzóbb, mint az autós közlekedés”. Ennek nagyon fontos része, hogy éljenek a digitalizáció adta lehetőségekkel – tette hozzá.