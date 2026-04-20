Nem lehet úgy rendszert kritizálni, hogy közben nem beszélünk arról, ki és hogyan működött benne. Nem lehet úgy morális ítéleteket mondani, hogy közben elhallgatjuk a saját szerepünket ebben a működésben. A jelenlegi megszólalások jelentős része ezt a kényelmetlen kérdést egyszerűen megkerüli.

A vita másik félrecsúszása, hogy továbbra is kizárólag művészeti értékítéletek mentén próbálunk intézményi működésről beszélni. Mintha egy színház kizárólag esztétikai kategória lenne. Pedig véleményem szerint nem az. Egy színház működik: nézőt ér el, gazdálkodik, fenntart egy struktúrát, munkát ad embereknek, társadalmi felelősségvállalása van. Ezek számszerűsíthető, értékelhető szempontok. Nem a művészet ellenében, hanem annak feltételeként. Ez nem ideológiai kérdés, hanem alapfeltétel. Aki ezt figyelmen kívül hagyja, az nem a szabadságot védi, hanem a működés realitását tagadja.

Nem csak a neveket kell levenni a napirendről, hanem azt a gondolkodást is, amely minden problémát személyi kérdéssé egyszerűsít. Mert amíg csak nevekről beszélünk, addig a működés változatlan marad. Mert, ha majd jönnek új nevek és akkor már jól lesz így is a struktúra?! Vagy?

Tudjuk, látjuk és értjük, hogy a választások után új helyzet van. De az nem szükségszerű, hogy ezt azonnal személyi követelések és nyilvános felszólítások határozzák meg.

A mostani hangulat – a folyamatos lemondatás, az üzengetés, a morális minősítések – nem a szakmai megújulás irányába mutat. Ez nettó hangulatkeltés. És a hangulatkeltés nem épít rendszert. Az elmúlt 16 évben miniszterek jöttek mentek, most is lesz, aki a kultúráért felel majd – lehet, hogy Nagy Ervin lesz, lehet, hogy nem. Viszont nem árt, ha észben tartjuk, hogy az ágazat irányítójának feladata nem a hangulat követése, hanem a rendszer működtetése. Nem véleményeket kell menedzselni, hanem intézményeket. Az irányítás nem állásfoglalás, hanem felelősség és a döntéshozatal nem lehet nyomásgyakorlás következménye. A kultúra nem tüntetőtér, hanem működő rendszer.