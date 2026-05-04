Baromira fáj az Uniónak Donald Trump váratlan döntése, búcsút inthetnek az amerikai katonáknak

Az európai nemzetek megértették Donald Trump amerikai elnök üzenetét és biztosítják a katonai bázisok használatáról szóló megállapodások végrehajtását – mondta Mark Rutte NATO-főtitkár Jerevánban, az Európai Politikai Közösség örményországi csúcstalálkozóját megelőzően hétfőn.

Azzal összefüggésben, hogy Donald Trump azzal vádolt meg néhány NATO-tagállamot, hogy nem tesz eleget az Egyesült Államok támogatásáért az iráni háborúban, kérdésre válaszolva Rutte közölte: „igen, volt némi csalódás az Egyesült Államok részéről, de az európaiak meghallgatták” az amerikai elnök üzenetét.