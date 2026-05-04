Összejött a nagy találkozás: Orbán Viktor Marco Rossival nézett meccset Felcsúton (FOTÓ)

Puskás Ferenc ükunokája végezte el a kezdőrúgást Felcsúton (VIDEÓ)
Nagyon cuki a kis-Puskás.
A leköszönő miniszterelnök adta át a trófeát a kupagyőztes Real Madridnak. Orbán Viktor a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányának társaságában nézte végig a döntőt a felcsúti utánpótlástornán.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a spanyol Real Madrid hetedszer nyerte meg a Puskás–Suzuki-kupát, míg a felcsúti U17-es nemzetközi labdarúgó torna két magyar csapata közül a Budapest Honvéd a hatodik, a zárónapon az olasz Juventust legyőző Puskás Akadémia pedig hetedik lett. A vasárnap véget érő eseményen Orbán Viktor is jelen volt.
A Nemzeti Sport tudósításából kiderül, hogy
a díjakat és érmeket a miniszterelnök, egyben a Puskás Akadémia alapítója – aki Marco Rossi szövetségi kapitány mellett nézte végig a döntőt –, Mészáros Lőrinc, a PFLA kuratóriumi elnöke, Tima János, az akadémia főigazgatója, Sakai Fumito, a Magyar Suzuki Zrt. vezérigazgatója és Krisztián Róbert, az esztergomi vállalat vezérigazgató-helyettese adta át.
Az NS fotóján az is látszik, ahogy a leköszönő kormányfő és Rossi kedélyesen beszélgetnek a finálé közben. A politikus és az edző kapcsolata barátinak mondható, erről Orbán is beszélt egy korábbi interjúban.
Puskás–Suzuki-kupa (U17), Felcsút
A 7. helyért
Puskás Akadémia–Juventus (olasz) 2–1 (0–1)
Puskás Akadémia: Süli – Németh-Hám, Koszi, Beder, Serbin – Ratkai (Sajgó, a szünetben), Erdei – Verbőczi (Boda, 30.), Jancsó (Nica, 56.), Somfalvi – Moldován (Volvach, 42.).
G: Somfalvi (43., 55. – utóbbi 11-esből), ill. Osakue (3.)
Az 5. helyért
Sporting CP (portugál)–Budapest Honvéd 3–0 (2–0)
Budapest Honvéd: Czinki – Molnár Á., Russnák (Csákány, 40.), Schwarcz (Kralicsek, 23.), Varga-Sós – Szőke (Szanka, 40.), Domján – Varga Z., För, Bokor (Kovács Á., 40.) – Balaskó (Érsek, 47.).
G: F. Simoes (22.), Damiao (30+1., 39.)
Bronzmérkőzés
Genk (belga) – Panathinaikosz (görög) 2–0 (1–0)
G: Balde (14.), Driessen (48.)
Döntő
Real Madrid (spanyol)–Slavia Praha (cseh) 1–0 (1–0)
G: Beltrán Capote (23.)
Kiállítva: Hlavaty (Slavia, 59.)
A torna legjobb kapusa: Guillermo Ponce López (Real Madrid)
Gólkirály: Ondrej Masek (Slavia Praha – 4 góllal)
Legjobb játékos: Jelle Driessen (Genk)
A torna eddigi győztesei
2008: Real Madrid, 2009: Ferencváros, 2010: Budapest Honvéd, 2011: Budapest Honvéd, 2012: Budapest Honvéd, 2013: Real Madrid, 2014: Real Madrid, 2015: Budapest Honvéd, 2016: Budapest Honvéd, 2017: Real Madrid, 2018: Genk, 2019: Flamengo, 2020-ban a torna a koronavírus-járvány miatt elmaradt, 2021: Puskás Akadémia, 2022: Real Madrid, 2023-ban a torna a hazai rendezésű U17-es Eb miatt elmaradt, 2024: Real Madrid, 2025: Juventus, 2026: Real Madrid
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán