Összejött a nagy találkozás: Orbán Viktor Marco Rossival nézett meccset Felcsúton (FOTÓ)

Puskás–Suzuki-kupa (U17), Felcsút

A 7. helyért

Puskás Akadémia–Juventus (olasz) 2–1 (0–1)

Puskás Akadémia: Süli – Németh-Hám, Koszi, Beder, Serbin – Ratkai (Sajgó, a szünetben), Erdei – Verbőczi (Boda, 30.), Jancsó (Nica, 56.), Somfalvi – Moldován (Volvach, 42.).

G: Somfalvi (43., 55. – utóbbi 11-esből), ill. Osakue (3.)

Az 5. helyért

Sporting CP (portugál)–Budapest Honvéd 3–0 (2–0)

Budapest Honvéd: Czinki – Molnár Á., Russnák (Csákány, 40.), Schwarcz (Kralicsek, 23.), Varga-Sós – Szőke (Szanka, 40.), Domján – Varga Z., För, Bokor (Kovács Á., 40.) – Balaskó (Érsek, 47.).

G: F. Simoes (22.), Damiao (30+1., 39.)

Bronzmérkőzés

Genk (belga) – Panathinaikosz (görög) 2–0 (1–0)

G: Balde (14.), Driessen (48.)

Döntő

Real Madrid (spanyol)–Slavia Praha (cseh) 1–0 (1–0)

G: Beltrán Capote (23.)

Kiállítva: Hlavaty (Slavia, 59.)

A torna legjobb kapusa: Guillermo Ponce López (Real Madrid)

Gólkirály: Ondrej Masek (Slavia Praha – 4 góllal)

Legjobb játékos: Jelle Driessen (Genk)

A torna eddigi győztesei

2008: Real Madrid, 2009: Ferencváros, 2010: Budapest Honvéd, 2011: Budapest Honvéd, 2012: Budapest Honvéd, 2013: Real Madrid, 2014: Real Madrid, 2015: Budapest Honvéd, 2016: Budapest Honvéd, 2017: Real Madrid, 2018: Genk, 2019: Flamengo, 2020-ban a torna a koronavírus-járvány miatt elmaradt, 2021: Puskás Akadémia, 2022: Real Madrid, 2023-ban a torna a hazai rendezésű U17-es Eb miatt elmaradt, 2024: Real Madrid, 2025: Juventus, 2026: Real Madrid

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán