Megszólalt a jogtudós: „csak a demokráciában tud a kormány választást veszíteni” (VIDEÓ)

Ivan Krasztev politikatudós nemrég interjút adott a Partizánnak Bécsben. Rögtön a beszélgetés elején leszögezte Gulyás Mártonnak, hogy személy szerint számított Orbán Viktor és kormányának bukására, de annak a mértékét nem látta előre. „De furcsa mód bíztam a felmérésekben, miközben azok sem bíztak magukban” – jelentette ki.

Krasztev szerint egyértelmű volt, hogy az ország már április 12-e döntött, majd szavazott, és mint fogalmazott, tudja, hogy nincsenek olyan fordulatok, hogy valaki az utolsó öt napban megfordítja a választásokat. A szakértő azt is elárulta, hogy azt várta, hogy a Fidesz az egyéni választókerületekben jobban fog teljesíteni.