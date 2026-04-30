Megszólalt a jogtudós: „csak a demokráciában tud a kormány választást veszíteni” (VIDEÓ)

Jogtiprás, politikai boszorkányüldözés és intézményi átalakulás – rövidesen kiderül, mennyire „ragadós” a lengyel modell
A Magyar Nemzet összeállítása szerint a lengyel példa nem csupán belpolitikai kérdés, hanem európai szintű vitát is generál.
Ivan Krasztev a Partizán műsorában kijelentette, hogy egy ekkora váltás „rengeteg változást” tesz lehetővé. A kérdés az, hogy mennyi időt ad magának a magyar társadalom, hogy eldöntse mit akar.
Ivan Krasztev politikatudós nemrég interjút adott a Partizánnak Bécsben. Rögtön a beszélgetés elején leszögezte Gulyás Mártonnak, hogy személy szerint számított Orbán Viktor és kormányának bukására, de annak a mértékét nem látta előre. „De furcsa mód bíztam a felmérésekben, miközben azok sem bíztak magukban” – jelentette ki.
Krasztev szerint egyértelmű volt, hogy az ország már április 12-e döntött, majd szavazott, és mint fogalmazott, tudja, hogy nincsenek olyan fordulatok, hogy valaki az utolsó öt napban megfordítja a választásokat. A szakértő azt is elárulta, hogy azt várta, hogy a Fidesz az egyéni választókerületekben jobban fog teljesíteni.
Krasztev felidézte, hogy mikor 2010-ben a Fidesz első alkalommal aratott kétharmados győzelmet, akkor „választási forradalomról beszéltek”. „Arra hivatkoztak, hogy a felhatalmazásukat rendszerváltásra kapták (...)” Majd azzal folytatta, hogy azt mondták, a felméréseknek igazuk lehet,
de csak a demokráciában tud a kormány választást veszíteni,
és a vereség után békésen átadni a hatalmat” – mutatott rá.
A politikatudós valamivel később azt is elmondta, hogy szerinte az egyik „legrosszabb eshetőség” a kis arányú ellenzéki győzelem lett volna, a döntéshozatal teljes megbénulásával, mert akkor minden leáll. „Mint a lengyeleknél, csak súlyosabban” – magyarázta.
Ivan Krasztev ezután arra is kitért, hogy egy ekkora váltás „rengeteg változást” tesz lehetővé. A kérdés az szerinte, hogy mennyi időt ad magának a magyar társadalom, hogy eldöntse mit akar.
A beszélgetés vége felé Gulyás azt a kérdést is feltette, hogy mik voltak azok a tulajdonságok és jellemzők, melyek megkülönböztették Magyar Pétert Orbán Viktor korábbi kihívóitól. Krasztev erre rögtön azt vágta rá, hogy Magyar nem ment bele Orbán játékába. Szerinte a leköszönő miniszterelnöknek megvan a maga technikája arra, hogy miként verjen le Európa-párti liberális jelölteket. „Ám most hirtelen megjelent valaki, aki az ő térfelét játszotta be”.
A szakértő arra is kitért, hogy Magyar Péter ráadásul belülről jött, és „ki merte mondani az igazságot” „Így az összes korábbi választást és annak eredményét egy csapásra érdektelenné tette” – hívta fel a figyelmet.
Krasztev a leendő kormányfő kapcsán azt is kiemelte, hogy újonc politikushoz képest nagyon fegyelmezett volt végig, és úgy állt fel a „küzdelemre”, hogy míg ő ismerte Orbán Viktort, addig a leköszönő miniszterelnök számára „Magyar teljesen ismeretlen tényező volt”.
Ami pedig vélhetően a Tisza Párt elnökét sokak számára szimpatikussá tette, hogy odament az emberekhez, látták, hogy fizikailag is jelen van köztük.
