04. 30.
fidesz társadalom Magyar Péter Ivan Krasztev partizán Orbán Viktor választás

Megszólalt a jogtudós: „csak a demokráciában tud a kormány választást veszíteni” (VIDEÓ)

2026. április 30. 13:19

Ivan Krasztev a Partizán műsorában kijelentette, hogy egy ekkora váltás „rengeteg változást” tesz lehetővé. A kérdés az, hogy mennyi időt ad magának a magyar társadalom, hogy eldöntse mit akar.

Ivan Krasztev politikatudós nemrég interjút adott a Partizánnak Bécsben. Rögtön a beszélgetés elején leszögezte Gulyás Mártonnak, hogy személy szerint számított Orbán Viktor és kormányának bukására, de annak a mértékét nem látta előre. „De furcsa mód bíztam a felmérésekben, miközben azok sem bíztak magukban” – jelentette ki.

Krasztev szerint egyértelmű volt, hogy az ország már április 12-e döntött, majd szavazott, és mint fogalmazott, tudja, hogy nincsenek olyan fordulatok, hogy valaki az utolsó öt napban megfordítja a választásokat. A szakértő azt is elárulta, hogy azt várta, hogy a Fidesz az egyéni választókerületekben jobban fog teljesíteni. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Krasztev felidézte, hogy mikor 2010-ben a Fidesz első alkalommal aratott kétharmados győzelmet, akkor „választási forradalomról beszéltek”. „Arra hivatkoztak, hogy a felhatalmazásukat rendszerváltásra kapták (...)” Majd azzal folytatta, hogy azt mondták, a felméréseknek igazuk lehet,

de csak a demokráciában tud a kormány választást veszíteni,

és a vereség után békésen átadni a hatalmat” – mutatott rá.

A kérdés, hogy mit kezd a magyar társadalom ekkora váltással

A politikatudós valamivel később azt is elmondta, hogy szerinte az egyik „legrosszabb eshetőség” a kis arányú ellenzéki győzelem lett volna, a döntéshozatal teljes megbénulásával, mert akkor minden leáll. „Mint a lengyeleknél, csak súlyosabban” – magyarázta.

Ivan Krasztev ezután arra is kitért, hogy egy ekkora váltás „rengeteg változást” tesz lehetővé. A kérdés az szerinte, hogy mennyi időt ad magának a magyar társadalom, hogy eldöntse mit akar.

Ez különböztette meg Magyart a korábbi kihívóktól

A beszélgetés vége felé Gulyás azt a kérdést is feltette, hogy mik voltak azok a tulajdonságok és jellemzők, melyek megkülönböztették Magyar Pétert Orbán Viktor korábbi kihívóitól. Krasztev erre rögtön azt vágta rá, hogy Magyar nem ment bele Orbán játékába. Szerinte a leköszönő miniszterelnöknek megvan a maga technikája arra, hogy miként verjen le Európa-párti liberális jelölteket. „Ám most hirtelen megjelent valaki, aki az ő térfelét játszotta be”

A szakértő arra is kitért, hogy Magyar Péter ráadásul belülről jött, és „ki merte mondani az igazságot” „Így az összes korábbi választást és annak eredményét egy csapásra érdektelenné tette” – hívta fel a figyelmet.

Krasztev a leendő kormányfő kapcsán azt is kiemelte, hogy újonc politikushoz képest nagyon fegyelmezett volt végig, és úgy állt fel a „küzdelemre”, hogy míg ő ismerte Orbán Viktort, addig a leköszönő miniszterelnök számára „Magyar teljesen ismeretlen tényező volt”

Ami pedig vélhetően a Tisza Párt elnökét sokak számára szimpatikussá tette, hogy odament az emberekhez, látták, hogy fizikailag is jelen van köztük. 

A teljes beszélgetést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

Összesen 3 komment

Sróf
2026. április 30. 13:56
"A teljes beszélgetést alább tekintheti meg" Bármennyire hiánycikkek is manapság a sorosista tudósok, szakértők és jutubcsatornák, nem kívánom megtekinteni a Partizán Ivan Krasztevvel folytatott beszélgetését. De azért nagyon szépen köszönöm szépen a mandinernek a lehetőséget.
Vesus8244
2026. április 30. 13:54
Lopott vagyon sorsától ki dönt ki osztja el? Mi lesz a magyar kormány hivatalos szócsöve a facebookkal nem rendelkező állampolgárok felé? Egyébként tényleg "királyság" lesz az élet, mert az állampolgárok több mint fele nem fogja szídni a kisebb rész meg nem szídhatja az új kormányt! Mit fognak csinálni a koncertesek, influenszerek, humoristák? Egyáltalán ha itt van a kánaán akkor dolgozni sem kell? home office mindenkinek egész évben? Sör lesz ingyen? Azariah ingyen lesz?
sanya55-2
2026. április 30. 13:26 Szerkesztve
Petiék tudtommal demokráciát építenek, csak siessenek egy kicsit
