Jogtiprás, politikai boszorkányüldözés és intézményi átalakulás – rövidesen kiderül, mennyire „ragadós” a lengyel modell

Egy hosszabb összeállítást közölt a Magyar Nemzet, melyben arra igyekezett rámutatni, hogy mennyire lehet „ragadós” idehaza a lengyel modell. A lap emlékeztett, hogy a 2023-as lengyel kormányváltás egy mélyreható politikai és intézményi átalakulást is magával hozott:

a Donald Tusk vezette kabinet hivatalba lépésével lezárult a Jog és Igazságosság (PiS) nyolcéves kormányzása, és egy új korszak kezdődött, amely már az első hónapokban komoly vitákat generált, ugyanakkor Brüsszel szemet hunyt ezek fölött.

Felidézték, hogy a legutóbbi lengyel választást bár a PiS nyerte meg, nem tudott kormányt alakítani, így az ellenzéki erők koalíciója került hatalomra. Donald Tusk kampányának központi ígérete az volt, hogy helyreállítja Lengyelország kapcsolatát az Európai Unióval, és felszabadítja a korábban visszatartott uniós forrásokat.