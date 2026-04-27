Marcin Romanowski Lengyelország Magyarország Zbigniew Ziobro Ursula von der Leyen Magyar Péter Jaroslaw Kaczynski Jog és Igazságosság Európai Bizottság Donald Tusk

Lengyelország Tusk alatt: intézményi átrendeződés, politikai viták, jogsértések vádja és uniós hallgatás

2026. április 27. 05:38

Nem egyszerű kormányváltás ment végbe.

2026. április 27. 05:38
Tari Tamás

Donald Tusk 2023-as visszatérése a lengyel politikába nem egyszerűen egy hagyományos választási fordulat volt, hanem egy hosszabb folyamat csúcspontja, amelyet a PiS és több konzervatív szereplő politikai leszámolásként és jogsértő lépések sorozataként értékel, és amelyben központi szerepet játszott az Európai Bizottság és az Európai Néppárt (EPP).

A korábbi miniszterelnök – aki 2014 és 2019 között az Európai Tanács elnökeként, majd az Európai Néppárt vezető politikusaként tevékenykedett – fél szemét akkor is a lengyel belpolitikán tartotta, amikor az európai politikai elit egyik kulcsszereplőjeként tevékenykedett. A hatalomba Ursula von der Leyen és Manfred Weber személyes támogatásával tért vissza, azzal a nem titkolt politikai céllal, hogy a konzervatív lengyel kormány helyére egy Brüsszellel együttműködőbb kabinet kerüljön. Így festettek a tanulságos út főbb állomásai.

Külső nyomásgyakorlás

A politikai fordulat előzményei már évekkel korábban kezdetüket vették. Az Európai Bizottság 2021-től kezdve több milliárd eurónyi uniós forrást tartott vissza Lengyelországtól, hivatalosan – a magyar helyzethez hasonlóan – „jogállamisági aggályokra” hivatkozva.

A kormányon lévő, Jarosław Kaczyński vezette Jog és Igazságosság (PiS) ezt következetesen politikai nyomásgyakorlásként értékelte, és úgy vélte, hogy

Brüsszel gazdasági eszközökkel próbálja kikényszeríteni a kormányváltást.

A parlamenti választási kampány során az Európai Néppárt részéről is egyértelmű üzenetek érkeztek: Manfred Weber elnök többször nyíltan beszélt arról, hogy változásra van szükség Lengyelországban, ami a kritikusok szerint azt jelentette, hogy az európai pártpolitikai szint is aktívan beleszólt a lengyel politikai folyamatok alakulásába.

Donald Tusk kampányának egyik központi eleme éppen erre épült:

azt ígérte, hogy kormányra kerülése esetén helyreállítja a kapcsolatot az uniós intézményekkel, és felszabadítja a visszatartott forrásokat.

A kritikusai szerint emellett a kampányában mindennapossá tette a verbális erőszakot:

  • egyrészt előtte sosem látott mértékben feltüzelte a baloldali-liberális szavazótábor indulatait a koránypárttal és az állami intézményekkel szemben,
  • másrészt folyamatosan fenyegette a hatalmon lévő politikusokat.

Az állítólagos korrupció miatti elszámoltatás ígéretei szorosan összekapcsolódtak a politikai megtorlás kilátásba helyezésével.

A hatalom kormányrúdjánál

A lengyel parlamenti választásokat 2023. október 15-én tartották meg. Bár a megmérettetésen végül a durva kampány ellenére is a PiS szerezte a legtöbb szavazatot, a lengyel konzervatívok nem tudtak kormányt alakítani. Az ellenzéki pártok – Donald Tusk vezetésével – koalícióra léptek, és 2023. december 13-án megalakult az új, ideológiailag sokszínű és szükség szerint emiatt széttartó kabinet.

Ezzel formálisan is lezárult a PiS nyolcéves kormányzása, és kezdetét vette egy új politikai korszak.

Feszes tempó

A hatalomátvételt követően azonban rövid idő alatt világossá vált, hogy nem csupán politikai váltásról, hanem mélyebb intézményi átrendeződésről és az eddigiektől merőben eltérő hatalomgyakorlásról van szó.

Az új kormány első lépései – amelyek a következő hetekben és hónapokban váltak igazán látványossá – már előrevetítették azt az irányt, amelyet a lengyel jobboldal később

politikai leszámolásként” és „intézményi tisztogatásként” írt le.

Donald Tusk kormányának megalakulása után, 2023 decemberében szinte azonnal megkezdődtek azok a lépések, amelyek a korábbi kormányzat szerint már nem pusztán politikai irányváltást, hanem intézményi erődemonstrációt és ideológiai üldöztetést jelentettek.

Az egyik leglátványosabb és legvitatottabb lépés a közmédia erőszakos megszállása és gyökeres átalakítása volt: 2023. december 20-án az új kulturális miniszter, Bartłomiej Sienkiewicz bejelentette, hogy felmenti állásából a teljes lengyel közmédia (TVP, Polskie Radio, PAP) vezetését, és felszámolja az addigi struktúrát.

A lépést azzal indokolták, hogy a PiS alatt a közmédia „propagandagépezetté” vált. A végrehajtás módja azonban komoly vitákat váltott ki:

  • a kormány emberei erős rendőri jelenlét mellett vették át az irányítást az épületek felett,
  • a korábbi vezetőket és újságírókat erőszakkal szorították ki a szerkesztőségekből,
  • a lengyel közmédia adását egy időre megszakították, majd új tartalommal indították újra.

A PiS politikusai ezt jogellenes hatalomátvételnek nevezték, és arra hivatkoztak, hogy a közmédia vezetőinek leváltása nem történhetett volna meg parlamenti jóváhagyás nélkül.

Az ügyben a konzervatív államfő, Andrzej Duda is megszólalt, és több lépést alkotmányossági szempontból kifogásolt – a konfliktus ezzel intézményi szintre emelkedett.

A „jogállamiság helyreállítása” vagy fegyverré tett törvénykezés?

A Tusk-kormány az intézkedéseket – a kampányban kommunikált szlogenekkel élve – következetesen úgy keretezte, hogy

a jogállamiság helyreállításáról” és az állami intézmények „pártpolitika mentessé tételéről” van szó.

A lépésre érkezett lengyel és nemzetközi kritikák szerint azonban a tempó és a módszer inkább arra utalt, hogy
az új államhatalom minél gyorsabban, az eszközökben nem válogatva igyekszik megszerezni a kulcsintézmények feletti ellenőrzést. Ez a folyamat ráadásul nem korlátozódott a médiára.

Személycserék és az intézmények megszállása

2024 első hónapjaiban sorra történtek a személycserék az államapparátus legmagasabb szintjein:

  • állami vállalatok vezetőit,
  • minisztériumi tisztviselőket,
  • biztonsági és közigazgatási pozíciókban dolgozókat

váltottak le egyik napról a másikra a pozícióikból.

A folyamat gyorsaságát és egyoldalú jellegét kritizálva a lengyel jobboldal egyértelműen arról beszélt, hogy az intézkedések jogsértőek, és nem szakmai, hanem politikai alapú tisztogatás zajlik.

Eközben a kormányzat egyre élesebb retorikát használt a korábbi kormányzattal és annak képviselőivel szemben, és több alkalommal is utalt arra, hogy „jogi elszámoltatás” következik.

Az elnök és a kormány szembekerülése

A helyzetet tovább bonyolította, hogy Lengyelországban az államfő – Andrzej Duda – továbbra is a PiS-hez kötődött, így a végrehajtó hatalom és az elnöki intézmény között folyamatos konfliktus alakult ki.

Ez több ügyben is jelentős súrlódásokat idézett elő:

  • különböző állami kinevezések – különösen a nagyköveti rendszerben – vitatása,
  • törvények aláírásának késleltetése,
  • alkotmányossági és jogértelmezési viták.

A politikai feszültség tehát nemcsak pártok között, hanem az állami vezetés legfelsőbb szintjein is megjelent, megbénítva bizonyos területek működését.

Elszámoltatás, vagy boszorkányüldözés?

2024 elejére világossá vált, hogy az új kormány nem áll meg az intézményi átalakításoknál. A politikai kommunikációban egyre gyakrabban jelent meg az a gondolat, hogy a korábbi hatalom képviselőit büntetőjogi felelősségre kell vonni.

Ez a retorika hamarosan konkrét ügyekben is testet öltött:

  • letartóztatások,
  • eljárás nélküli, jogtalan fogva tartások és
  • személyes tragédiák sora következett.

Női tisztviselők a célkeresztben

Az egyik legnagyobb visszhangot kiváltó ügy több korábbi női hivatalnokhoz kötődik, akik a PiS-kormányzat idején töltöttek be adminisztratív pozíciókat:

  • Urszula Dubejko és
  • Karolina Kucharska

is szokatlanul kemény elbánásban részesült.

A védők és a jobboldali lengyel média beszámolói szerint őket hónapokra előzetes letartóztatásba helyezték, olyan körülmények között, amelyeket a kritikusok embertelennek neveztek. A lengyel jobboldali sajtó és politikusok szerint az eljárások aránytalanok voltak, és

nem indokolta őket sem a bizonyítékok súlya, sem a szökés veszélye.

A két nőt a családjuktól elszakítva, terroristákkal szemben alkalmazott fogva tartási módszerek között őrizték: arra kényszerítették őket, hogy levetkőzzenek a férfi őrök előtt, akik korábban átkutatták őket.

A két fogvatartott nő szintén csak a férfi őrök jelenlétében zuhanyozhatott és használhatta a vécét, a börtönben pedig szigorúan tilos volt bárkivel is érintkezniük, még a többi rabbal való kommunikációt is megtiltották a számukra. Hónapokig tartották őket bizonytalanságban, és több órás kihallgatásoknak vetették alá őket.

Az ügyekben folyó politikai vita központjává az a kérdés vált, hogy

egyáltalán valódi jogi eljárásokról, vagy erőszakos politikai nyomásgyakorlásról van-e szó.

Emberéletet követel „a harcoló demokrácia”

A feszültséget tovább fokozta Barbara Skrzypek tragikus esete, aki a PiS-hez köthető kormányzati tisztviselőként, Jarosław Kaczyński titkáraként és egyik legközelebbi munkatársaként került a hatóságok látókörébe.

A nő három nappal egy ügyészségi kihallgatás után hunyt el váratlan hirtelenséggel, miután a hatóságok tanúként hallgatták ki.

Kaczyński és a PiS álláspontja szerint a rá nehezedő hatósági nyomás és az eljárás körülményei hozzájárulhattak a tragédiához, míg a kormányoldal ezt vitatta.

A konzervatív pártvezető szerint néhai munkatársa nagyon izgatott volt a szerdai kihallgatás miatt, amelyre tanúként idézték be. A kihallgatáson nem vehetett részt a nő ügyvédje, míg a felperest két ügyvéd is képviselte, a tárgyalást pedig egy, a Tusk-kormányzat felé erősen elfogult politikai aktivistaként jellemzett bíró vezette.

Kaczyński információi szerint a kihallgatás 5 óra hosszat tartott, és Skrzypek egészségi állapota az eset után radikálisan romlani kezdett.

A gyászos ügy óriási politikai botrányt kavart és szimbolikus jelentőségűvé vált. Tusk egyik kedvenc kifejezését ironikusan használva Kaczyński úgy fogalmazott:

Lengyelországban meglett „a harcoló demokrácia első halálos áldozata”.

Politikusok és volt miniszterek célkeresztben

Az államapparátus dolgozóin túl a PiS több vezető politikusát is eljárás alá vonták. Közülük az egyik legismertebb Zbigniew Ziobro, korábbi igazságügyi miniszter és legfőbb ügyész, akinek szerepét több ügyben is vizsgálni kezdték. Szintén reflektorfénybe került Marcin Romanowski, igazságügyi miniszterhelyettes.

Mindkettejüket elsősorban az Igazságossági Alap (Fundusz Sprawiedliwości) forrásainak  bűnszervezetben elkövetett, jogellenes felhasználásával vádolják. Ziobro ellen 26, Romanowski ellen 19 vádat emeltek, többek között

  • bűnszervezet működtetése, illetve az abban való részvétel,
  • hatalommal való visszaélés,
  • pénzügyi csalás,
  • közpénzek hűtlen kezelése és
  • bűncselekményből származó jövedelem

gyanúja miatt, amiért akár 15 év börtön is várhat rájuk hazájukban.

Marcin Romanowski 2024 decemberében, Zbigniew Ziobro 2026 januárjában kapott politikai menedékjogot Magyarországon, mindketten tagadják a terhükre rótt bűncselekmények elkövetését, és politikai üldöztetésnek minősítették az ellenük zajló jogi eljárást. A lengyel hatóságok 2026-ban az igazságszolgáltatás akadályozása miatt is eljárást indítottak, illetve elfogató parancsot adtak ki ellenük.

Az eljárások kapcsán a PiS politikusai azt állították, hogy

  • a kormány nem egyszerűen vizsgálódik, illetve a törvény szellemében jár el,
  • hanem politikai ellenfeleit próbálja ellehetetleníteni.

Ez azt mutatja, hogy a lengyel politikusok nem bíznak abban, hogy Lengyelországban pártatlan eljárásban részesülhetnek.

Az ügy komoly diplomáciai visszhangot is kiváltott, és tovább mélyítette a politikai megosztottságot. Érdemes emlékezni arra is, hogy Magyar Péter, megválasztott kormányfő még a kampányban megfenyegette Marcin Romanowskit: ha ő lesz a miniszterelnök, gondoskodik róla, hogy  kiadják a lengyel hatóságoknak.

Az egyházak sem maradhattak ki

A Donald Tusk-féle tisztogatási folyamat nem kerülte el az egyházi szereplőket sem. Michal Olszewski pap ügye különösen nagy visszhangot kapott. A pap „bűne” az volt, hogy az előző jobboldali kormánytól nyert el támogatást egy nyílt minisztériumi pályázaton, amelynek célja egy bántalmazott nők és gyermekek segítését célzó központ létrehozása volt. Az ügy később azért vált különösen vitatottá, mert későbbi elmondása szerint fogva tartása során embertelen módon bántak vele:

  • az első 60 órában bilincsben tartották,
  • nem kapott enni és csak fél üveg csapvizet adtak neki,
  • valamint arra kényszerítették, hogy egy üvegbe vizeljen.

Aludni sem hagyták rendesen, cellájában éjjelente óránként felkapcsolták a villanyt. Emellett állandó kamerás megfigyelés alatt tartották.

Donald Tusk ugyanakkor abszurdnak nevezte az Olszewski által nyilvánosan felsorolt sérelmeket, a lengyel igazságügyi minisztérium pedig közleményben hangsúlyozta: az őrizetbe vétel a hatályos jogszabályoknak megfelelően történt.

Ezen felül a lengyel kormányzat a keresztény hit megnyilvánulásai ellen is durva intézkedéseket hozott: 2024 tavaszán a varsói főpolgármesteri hivatalhoz tartozó épületekben betiltották a vallási jelképek használatát.

Kiszólás a lengyel keretekből

A Donald Tusk hatalomra kerülését követő lengyelországi folyamatok nem maradtak belpolitikai keretek között. Ennek egyik legérdekesebb aspektusa az volt, amikor a Donald Tusk körül működő közéleti szereplők és szakértők elkezdtek beleavatkozni a magyarországi politikai folyamatokba. A folyamat egyik leglátványosabb megnyilvánulását Anna Wójcik jogállamiság-szakértő produkálta, aki egy interjúban többek között így üzent a magyar ellenzéknek:

Ne vesztegessék az időt, kezdjenek el szerveződni, együtt gondolkodni a kormányváltás utáni Magyarországról, hogy amikor eljön a változás, már az első naptól legyen mire támaszkodnia az új kormánynak, ne a nulláról induljon az ötletelés.”

Kettős mérce és cinkos hallgatás

A lengyel jobboldal és több konzervatív elemző szerint az Európai Unió intézményei feltűnően visszafogottan reagáltak azokra a lépésekre, amelyek korábban – más országok esetében – szigorú bírálatokat váltottak volna ki.

Miközben a PiS-kormány idején:

  • jogállamisági eljárások indultak,
  • uniós forrásokat tartottak vissza és
  • folyamatos politikai nyomás nehezedett Varsóra,

addig Tusk kormányzása alatt, a vitatott intézkedések ellenére ezek a mechanizmusok látványosan háttérbe szorultak, megszűntek, sőt a vitatott intézkedések ellenére még politikai kritikák sem hangzottak el.

A kritikus értelmezések szerint ez azt mutatja, hogy

Brüsszel valójában nem elvek, hanem politikai szövetségek mentén gondolkodik, és az Európai Bizottság ideológiai alapon használja a jogállamisági eljárásokat és a forrásvisszatartás eszközét.

2024 májusában maga Ursula von der Leyen jelentette be:

Több mint hat év elteltével úgy gondoljuk, hogy a 7-es cikkely szerinti eljárás lezárható.”

Ez szerinte „Lengyelország kemény munkájának és határozott reformtörekvéseinek eredménye”.

Mindez azt jelenti, hogy Lengyelország azóta hozzáfér 137 milliárd eurós, a „jogállamisági problémák” miatt zárolt uniós forrásához. Azonban intő példa, hogy a pénzek az erről szóló megállapodás után sem kezdtek egyből azzal a sebességgel ömleni, mint amire a lengyel kormányfő és szövetségesei számítottak.

Az Eurostat által közölt legújabb gazdasági adatok tükrében sem érdemes irigykedni a lengyelekre:

Lengyelország államháztartási hiánya ugyanis majdnem elérte a románt, az adóssága pedig meg is haladta azt.

Különösen kellemetlen volt Tuskék számára az a 2025-ös botrány, amelynek keretében kiderült: a jogállamiságot helyreállítani hivatott koalíció bábáskodása mellett a lengyel kis- és középvállalkozások megsegítésére szánt Covid-támogatások egy tetemes részét

  • swingerklubra,
  • egy szoláriummal rendelkező pizzériára és
  • egy vodkabár-láncra

költötték a kedvezményezettek.

Ők szóltak

A lengyel események tanulságait végül jobboldali lengyel dokumentumfilmesek, és a Tuskék által üldözött lengyel jobboldal foglalta össze igen érzékletes formában.

2026. március 20-án mutatták be Az utolsó figyelmeztetés című dokumentumfilmet Magyarországon, ami mélységeiben tárja fel a Tusk-kormányzat számtalan jogsértését, és a jogállamiság jelszavával elkövetett visszaélését.

A filmben lengyel konzervatív politikusok és közéleti szereplők kifejezetten a magyar választókhoz szóltak, és arra figyelmeztettek:

ami Lengyelországban történt, az más országokban is megismétlődhet.

A filmben és a díszbemutatón elhangzott kerekasztal-beszélgetésben is hangsúlyozták, hogy a nemzetközi forgatókönyv világosan felismerhető:

  • a külső, uniós szintű politikai nyomásgyakorlás,
  • kormányváltás,
  • a gyors intézményi tisztogatás,
  • majd az ellenféllel szembeni jogi és politikai fellépés

mind-mind olyan elemek, amelyek a Tisza Párt győzelmével akár Magyarországon is megismétlődhetnek.

Mi következhet mindebből?

A lengyelországi folyamatok megítélése ma is élesen megosztja az európai közvéleményt. Az egyik értelmezés szerint

a Tusk-kormány a jogállami intézmények helyreállítását kezdte meg egy olyan kabinetet követően, amelyet ellenfelei túlzottan centralizáltnak és politikailag részrehajlónak tartottak.

A másik olvasat szerint azonban a kormányváltást gyors és sokszor vitatott legitimációjú intézményi átrendeződés követte, amely több ponton inkább politikai erődemonstrációnak, mint jogállami korrekciónak hatott.

Abban ugyanakkor nehéz vitatkozni, hogy a lengyel példa túlmutat önmagán. Megmutatta, hogy az uniós politikai támogatással végrehajtott hatalomváltások után milyen gyorsan válhatnak központi kérdéssé

  • az igazságszolgáltatás,
  • a média,
  • az államapparátus és
  • a politikai ellenfelek jogi kezelése körüli viták.

A valódi kérdés nem pusztán az, hogy mi történt Lengyelországban 2023 után, hanem az, hogy az ott kialakult gyakorlat mennyiben válik exportálható politikai sormintává más országokban is.

A lengyel példa jelentősége éppen abban áll, hogy erre a kérdésre ma még nincs megnyugtató európai válasz.

***

Fotó: Magyar Péter és Donald Tusk / X

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lemez
2026. április 27. 08:43
Itt sem fog.Ez a szélsöliberális csapat seperc alatt tönkreteszi ami népjólétnek számit élhetóvé tette az országot.
Válasz erre
0
0
imadom-a-fideszes-konnyeket
2026. április 27. 07:22
brühü brühü hogy sír a sok fideszbirka, hogy majd nem egybites, öcska csöves, prolihergeló fideszpropaganda fog bömbölni minden állami médiából :D :D :D
Válasz erre
1
2
h040183
2026. április 27. 07:15
De a Tuskó hazavitte az EUs pénzeket, és szemlátomást ezért a lengyeleknek is megérte beáldozni az olyan jelentéktelen dolgokat, mint az energiaszuverenitást, a gyermekvédelem, vagy a migránsok befogadása. Ez lesz itthon is!
Válasz erre
4
0
Ízisz
2026. április 27. 06:29
🧡🇭🇺 Nem poloska nyert, hanem a globalista bolsevik brüsszeli hatalom!!! A megveszett, eszetlen poloskára szavazók segítségével!!! A vesztes pedig az egész magyar társadalom!!! 💯😐❗
Válasz erre
7
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!