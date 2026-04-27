Lengyelország Tusk alatt: intézményi átrendeződés, politikai viták, jogsértések vádja és uniós hallgatás

A folyamat gyorsaságát és egyoldalú jellegét kritizálva a lengyel jobboldal egyértelműen arról beszélt, hogy az intézkedések jogsértőek, és nem szakmai, hanem politikai alapú tisztogatás zajlik.

Eközben a kormányzat egyre élesebb retorikát használt a korábbi kormányzattal és annak képviselőivel szemben, és több alkalommal is utalt arra, hogy „jogi elszámoltatás” következik.

Az elnök és a kormány szembekerülése

A helyzetet tovább bonyolította, hogy Lengyelországban az államfő – Andrzej Duda – továbbra is a PiS-hez kötődött, így a végrehajtó hatalom és az elnöki intézmény között folyamatos konfliktus alakult ki.

Ez több ügyben is jelentős súrlódásokat idézett elő:

különböző állami kinevezések – különösen a nagyköveti rendszerben – vitatása,

törvények aláírásának késleltetése,

alkotmányossági és jogértelmezési viták.

A politikai feszültség tehát nemcsak pártok között, hanem az állami vezetés legfelsőbb szintjein is megjelent, megbénítva bizonyos területek működését.

Elszámoltatás, vagy boszorkányüldözés?

2024 elejére világossá vált, hogy az új kormány nem áll meg az intézményi átalakításoknál. A politikai kommunikációban egyre gyakrabban jelent meg az a gondolat, hogy a korábbi hatalom képviselőit büntetőjogi felelősségre kell vonni.

Ez a retorika hamarosan konkrét ügyekben is testet öltött:

letartóztatások,

eljárás nélküli, jogtalan fogva tartások és

személyes tragédiák sora következett.

Női tisztviselők a célkeresztben

Az egyik legnagyobb visszhangot kiváltó ügy több korábbi női hivatalnokhoz kötődik, akik a PiS-kormányzat idején töltöttek be adminisztratív pozíciókat:

Urszula Dubejko és

Karolina Kucharska

is szokatlanul kemény elbánásban részesült.

A védők és a jobboldali lengyel média beszámolói szerint őket hónapokra előzetes letartóztatásba helyezték, olyan körülmények között, amelyeket a kritikusok embertelennek neveztek. A lengyel jobboldali sajtó és politikusok szerint az eljárások aránytalanok voltak, és

nem indokolta őket sem a bizonyítékok súlya, sem a szökés veszélye.

A két nőt a családjuktól elszakítva, terroristákkal szemben alkalmazott fogva tartási módszerek között őrizték: arra kényszerítették őket, hogy levetkőzzenek a férfi őrök előtt, akik korábban átkutatták őket.

A két fogvatartott nő szintén csak a férfi őrök jelenlétében zuhanyozhatott és használhatta a vécét, a börtönben pedig szigorúan tilos volt bárkivel is érintkezniük, még a többi rabbal való kommunikációt is megtiltották a számukra. Hónapokig tartották őket bizonytalanságban, és több órás kihallgatásoknak vetették alá őket.

Az ügyekben folyó politikai vita központjává az a kérdés vált, hogy

egyáltalán valódi jogi eljárásokról, vagy erőszakos politikai nyomásgyakorlásról van-e szó.

Emberéletet követel „a harcoló demokrácia”

A feszültséget tovább fokozta Barbara Skrzypek tragikus esete, aki a PiS-hez köthető kormányzati tisztviselőként, Jarosław Kaczyński titkáraként és egyik legközelebbi munkatársaként került a hatóságok látókörébe.

A nő három nappal egy ügyészségi kihallgatás után hunyt el váratlan hirtelenséggel, miután a hatóságok tanúként hallgatták ki.

Kaczyński és a PiS álláspontja szerint a rá nehezedő hatósági nyomás és az eljárás körülményei hozzájárulhattak a tragédiához, míg a kormányoldal ezt vitatta.

A konzervatív pártvezető szerint néhai munkatársa nagyon izgatott volt a szerdai kihallgatás miatt, amelyre tanúként idézték be. A kihallgatáson nem vehetett részt a nő ügyvédje, míg a felperest két ügyvéd is képviselte, a tárgyalást pedig egy, a Tusk-kormányzat felé erősen elfogult politikai aktivistaként jellemzett bíró vezette.

Kaczyński információi szerint a kihallgatás 5 óra hosszat tartott, és Skrzypek egészségi állapota az eset után radikálisan romlani kezdett.

A gyászos ügy óriási politikai botrányt kavart és szimbolikus jelentőségűvé vált. Tusk egyik kedvenc kifejezését ironikusan használva Kaczyński úgy fogalmazott: