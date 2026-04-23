Romokban a lengyel gazdaság, életveszélyes lenne Donald Tusk politikáját követni

A lengyelek deficitje a GDP 7,3 százalékára rúgott (a már nagyon magas 2024-es 6,4 százalékról megugorva),

7,3 százalékára rúgott (a már nagyon magas 2024-es 6,4 százalékról megugorva), a románok a háztartások megsarcolásával 7,-re csökkentették az elképesztő 9,3 százalékos szintről.

Eközben Magyarországon 4,7 százalékra csökkent a hiány 5,1 százalékról.

Így esett, hogy Brüsszel ugyanúgy felfüggesztette az EDP-t a hiányát lefaragó Magyarországgal, mint a 3 százalékos uniós küszöböt sokkal erősebben és egyre jobban túllépő Lengyelországgal szemben.

Mint írták, az egyik esetben az volt az ok, hogy az Európai Bizottság ajánlásaival összhangban, és

ellentétben a választási költségvetésről kiabálók riogatásával, Magyarország a hiányát csökkentő pályára állt.

A lengyelek esetében azonban inkább politikai volt az indok: fordult a világ, és az EU költségvetési szempontból elkezdett nagyobb toleranciát mutatni a fegyverkezésre többet fordítók iránt. Márpedig Ukrajna szomszédja és barátja, az oroszok nagy európai ellenlábasa igazán belecsapott a lovak közé: már 2024-ben a GDP több mint 4 százalékát fordították védelemre, 2025-ben már majdnem 5 százalékot.