Romokban a lengyel gazdaság, életveszélyes lenne Donald Tusk politikáját követni

2026. április 23. 07:49

Az Eurostat adataiból kiderül, hogy ellentétben a választási költségvetésről kiabálók riogatásával, Magyarország a hiányát csökkentő pályára állt.

Katasztrófába torkolna, ha Magyarország a lengyel költségvetést venné követendő példaként, ugyanis az Eurostat legfrisebb kimutatása szerint miközben Románia kormánya épp szétrobban a megszorítások miatt, kiderült hogy Lengyelország államháztartási hiánya majdnem elérte a románt, az adóssága pedig meg is haladta – írta a Világazdaság. Közölték, az Eurostat szerdán összesítette a tagállamok jelentései alapján, miként alakult az ukrajnai háború éveiben az uniós országok költségvetési és adósságdinamikája. 

A lengyel, a magyar és a román számok összevetése meghökkentő tanulságokkal szolgál.

Az EU-ban jelenleg nyolc tagállam ellen van érvényben túlzottdeficit-eljárás EDP), ezek: 

  • Belgium
  • Franciaország
  • Olaszország
  • Málta
  • Lengyelország
  • Szlovákia
  • Magyarország
  • Románia

Közülük 

Romániában az új kormány hatalomra lépése után tavaly nyártól azonnal megszorításokra kényszerült, és a koalíció épp most omlik össze, 

de az életszínvonalat sújtó lépéseket kellett tennie Szlovákiának is. 

Ugyanakkor Magyarország és Lengyelország esetében a túlzottdeficit-eljárást felfüggesztették. Látszólag hasonló helyzetben vannak, valójában nagyon másban. 

A vg.hu azt írta, hogy miközben Románia még évekig megszorításokra kényszerül, 

a lengyel államháztartási hiány az Eurostat összesítése szerint tavaly majdnem elérte a románt. 

  • A lengyelek deficitje a GDP 7,3 százalékára rúgott (a már nagyon magas 2024-es 6,4 százalékról megugorva),
  • a románok a háztartások megsarcolásával 7,-re csökkentették az elképesztő 9,3 százalékos szintről. 
  • Eközben Magyarországon 4,7 százalékra csökkent a hiány 5,1 százalékról.

Így esett, hogy Brüsszel ugyanúgy felfüggesztette az EDP-t a hiányát lefaragó Magyarországgal, mint a 3 százalékos uniós küszöböt sokkal erősebben és egyre jobban túllépő Lengyelországgal szemben.

Mint írták, az egyik esetben az volt az ok, hogy az Európai Bizottság ajánlásaival összhangban, és 

ellentétben a választási költségvetésről kiabálók riogatásával, Magyarország a hiányát csökkentő pályára állt. 

A lengyelek esetében azonban inkább politikai volt az indok: fordult a világ, és az EU költségvetési szempontból elkezdett nagyobb toleranciát mutatni a fegyverkezésre többet fordítók iránt. Márpedig Ukrajna szomszédja és barátja, az oroszok nagy európai ellenlábasa igazán belecsapott a lovak közé: már 2024-ben a GDP több mint 4 százalékát fordították védelemre, 2025-ben már majdnem 5 százalékot. 

Magyar Péter egyik példaképe Donald Tusk. (Forrás: Facebook)

A portál kitért arra is, hogy a "varsói expressz" párhuzamát már csak azért is kedvelik sokan, mert Lengyelországban ugyanúgy egy konzervatív kormányt űzött ki a nyeregből Donald Tusk kormánya, mint Magyarországon a Tisza Párt. Ugyanazzal az ígérettel, mint Magyar Péter: hogy "visszaszerzi" az országának járó, de Brüsszelben visszatartott EU-pénzeket.

Hozzátették, a lengyel kormányváltás már majdnem két és fél éve történt, ezalatt a GDP százalékában mért 

lengyel államadósság a 2023-as 49,5 százalékról 2025-re 59,7 százalékra szökött fel. 

Ez önmagában is egy nagyon súlyos 10 százalékpontos növekedés, hátha még összehasonlítjuk a kemény megszorításokra kényszerülő Romániával. A számokból kiderül: tavaly a lengyel adósság meghaladta az 59,3 százalékos románt, ami szintúgy 10 százalékpontot szökött fel ebben az időszakban.

Hangsúlyozták, érdemes belegondolni a lengyel és a magyar gazdaság különbségeibe, különösen három dologba, majd ezt követően felmérni, érdemes-e Magyarországon mintának tekinteni a lengyel politikát.

1. A magyar gazdaság Achilles-pontjának is nevezik a magas államadósságot. Nálunk csak 1,3 százalékponttal nőtt az ukrán háború második-negyedik évében, a tavalyi  74,6 százalék azonban eleve magas a hozzánk hasonló fejlettségű országok közt. A lengyelhez hasonló hiánynövekedés nem csak a bóvli státuszt jelentené a magyar államkötvények számára. 

A Tisza-kormány euróbevezetési tervét el kellene felejteni:  nem az euróra készülhetnénk, hanem a román stílusú megszorításokra.

2. A lengyel gazdaság sokkal erősebben növekszik, mint a régiónk. Ha segít is nekik fittyet hányni a német gazdasági szenvedés hatásainak a költekezés, még inkább segít a nagy belső piac. És az adósságot még ők sem tudják kinőni, sőt: láttuk mi történik. Az alacsonyabb növekedés mellett, amire az európai gyengélkedésnek sokkal jobban kitett magyar gazdaság képes, a lengyelnél még sokkal kevésbé költekező magyar politika is cunamit hozna. 

3. Magyar Péter bejelentette: Magyarország a következő évtizedre be tervezi vezetni az eurót. A csehek és a lengyelek nem. A románok szintén szeretnék, no de csak vágyálomként, mert nagyon messze buktak tőle. 

Ha nem akarunk a sorsukra jutni: nagyon erősen meg kell nézni, mit vehetünk át a lengyelektől. 

Az adósságunk mindkettőnél magasabb, bár erősen tempóznak az irányunkba, különösen Lengyelország. 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
polárüveg
2026. április 23. 08:43
Az államadósság magas szintjét a világgazdasági fellendülés időszakában elért Gyurcsány féle nulla meg mínusz növekedést hozó gazdaságpolitika alapozta meg, miközben mások a környeztünkben5-10 % között növekedtek.
kbexxx
•••
2026. április 23. 08:38 Szerkesztve
És ebből a szarból meg évi 3000 000 000 Ft. (milliárdot) Fizetni kell Ukrajnának a ránk eső arányban és válalásként a tiszás győzelemben való hadhatós beavatkozásként . Minden igaz lesz a magyarok pénze meg Ukrajnába megy ,minden mással egyetemben. Tetejében az ukrán csatlakozik az eu hoz és belülről.fesziti a közösséget újabb és újabb eu s bevételek növelésére kotelezve őket nem a gazdaságuk.konszolidálására.
stormy
2026. április 23. 08:30
a magyar is. 16 éve 27% az áfa... az uebol nem lesz pénz mert nincs. kurvára kellett volna az amerikai tőke.
elcapo-4
2026. április 23. 08:26
Szektás barmok.......nem az € lesz bevezetve, hanem az megszorítások!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!