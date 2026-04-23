Romokban a lengyel gazdaság, életveszélyes lenne Donald Tusk politikáját követni

Hangsúlyozták, érdemes belegondolni a lengyel és a magyar gazdaság különbségeibe, különösen három dologba, majd ezt követően felmérni, érdemes-e Magyarországon mintának tekinteni a lengyel politikát.
1. A magyar gazdaság Achilles-pontjának is nevezik a magas államadósságot. Nálunk csak 1,3 százalékponttal nőtt az ukrán háború második-negyedik évében, a tavalyi 74,6 százalék azonban eleve magas a hozzánk hasonló fejlettségű országok közt. A lengyelhez hasonló hiánynövekedés nem csak a bóvli státuszt jelentené a magyar államkötvények számára.
A Tisza-kormány euróbevezetési tervét el kellene felejteni: nem az euróra készülhetnénk, hanem a román stílusú megszorításokra.
2. A lengyel gazdaság sokkal erősebben növekszik, mint a régiónk. Ha segít is nekik fittyet hányni a német gazdasági szenvedés hatásainak a költekezés, még inkább segít a nagy belső piac. És az adósságot még ők sem tudják kinőni, sőt: láttuk mi történik. Az alacsonyabb növekedés mellett, amire az európai gyengélkedésnek sokkal jobban kitett magyar gazdaság képes, a lengyelnél még sokkal kevésbé költekező magyar politika is cunamit hozna.
3. Magyar Péter bejelentette: Magyarország a következő évtizedre be tervezi vezetni az eurót. A csehek és a lengyelek nem. A románok szintén szeretnék, no de csak vágyálomként, mert nagyon messze buktak tőle.