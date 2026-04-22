04. 22.
szerda
john feffer Magyarország populizmus jobboldal Bulgária Magyar Péter Orbán Viktor Európai Unió Rumen Radev baloldal

Jobbos fordulat? – még a Soroshoz köthető elemző szerint is végleg megroppanhatott az európai baloldal

2026. április 22. 22:45

John Feffer szerint a kontinens politikailag több irányba húz, de a választókat a „populista, nacionalista” erők tudják megszólítani.

2026. április 22. 22:45
null

Az európai politika jövője ma korántsem baloldali irányba tart – állítja John Feffer, a Soros Györgyhöz köthető Foreign Policy in Focus programigazgatója, az Institute for Policy Studies (IPS) nevű washingtoni agytröszt elemzője. A szerző szerint a kontinens egyszerre több irányba húz, de egy dolog biztosan kijelenthető: a hagyományos, és főleg a baloldali politikai erők egyre nehezebben tudják megszólítani az újdonságra vágyó választókat, akikhez a „fenegyerek-politizálás” és a „populista jobboldali” üzenetek közelebb állnak.

Feffer elemzése Bulgáriát veszi kiindulópontnak, amelyen keresztül, mint „cseppben a tengert” próbálja szemléltetni Európa jelenlegi politikai dilemmáit. Az országban a választók látványosan elfordultak a hagyományos pártoktól, és egy új, papíron baloldali politikai erőt, a Progresszív Bulgáriát juttatták hatalomra. A győztes vezető, Rumen Radev azonban – a szerző szerint –

nem klasszikus baloldali politikus, hanem inkább nemzeti-populista irányt képvisel, hasonlóan más közép-európai szereplőkhöz.

Az elemző külön kitér Magyarországra is, ahol párhuzamot von Radev és Magyar Péter között. Mindkettőjüket olyan politikusként írja le,

akik „a rendszerből érkezve a rendszer ellen lépnek fel”.

Ugyanakkor ki kell emelni, hogy több jobboldali amerikai és brit influenszerhez hasonlóan Feffer is úgy alkot határozott képet a Tisza Párt elnökéről és politikájáról, hogy a megválasztott miniszterelnök még egy percet sem kormányzott.

Eközben Orbán Viktort a nyugati sajtóban megszokott, unalomig elkoptatott módon „oroszbarátsággal” vádolja, miközben maga is elismeri:

  • Bulgária esetében is léteznek hasonló kapcsolat, ám ezeket azzal mentegeti, hogy történelmi okokra vezethetők vissza, és
  • ebben az esetben már nem feltétlenül jelentenek politikai alárendeltséget.

Ez a kettős mérce az elemzés egyik visszatérő sajátossága.

Quo vadis, Európa?

A szerző szerint az öreg kontinens egészét három fő politikai irány húzza egyszerre háromfelé:

  • az Oroszországgal szembeni határozott fellépést és Ukrajna feltétlen támogatását igenlők,
  • a nemzeti érdekeket és szuverenitást hangsúlyozó irányzatok tagadhatatlan erősödése, illetve
  • a gazdasági elégedetlenségből fakadó új politikai mozgalmak térnyerése.

Feffer hangsúlyozza, hogy

a választók egyre növekvő része a globalizáció nyerteseiben és veszteseiben egyaránt csalódott, és ez a hangulat egész Európában megfigyelhető.

A társadalmi elégedetlenség szerinte több irányba vezethet:

  • erősödhetnek a jobboldali, patrióta pártok,
  • megjelenhetnek új, rendszerkritikus szereplők, de
  • akár a baloldal is megújulhatna (bár ezt még ő sem a legvalószínűbb lehetőségként kezeli).

Végóráit éli a balliberális berendezkedés

Éppen itt jut el az elemzés egyik legfontosabb megállapításához, a szakértő szerint az európai baloldal súlyos válságban van.

Feffer úgy látja, hogy a baloldali pártok

túl technokratává és önelégültté váltak”, miközben elveszítették kapcsolatukat a választókkal.

Bár szakpolitikai válaszaik szerinte léteznek, nem tudják azokat vonzó, hiteles formában közvetíteni.

A szerző úgy fogalmaz, hogy

  • a választók ma „valami hitelesebbet, szenvedélyesebbet” keresnek,
  • és inkább támogatják azokat a politikai erőket, amelyek közvetlenebbül szólítják meg őket.

Ezzel szemben a klasszikus baloldal kommunikációja sokszor elvont, filozofikus és nehezen befogadható maradt.

Feffer végkövetkeztetése szerint a baloldalnak meg kell újulnia, ha vissza akar térni a hatalomba. Azonban az elemzés maga is azt jelzi, hogy Európa politikai dinamikája sokkal inkább a nemzeti érdekek, a szuverenitás és a hagyományos balliberális, mainstream, eddig beágyazott struktúrákkal szembeni választói elégedetlenség körül szerveződik, nem pedig a hagyományos baloldali programok mentén.

Az mindenesetre figyelemre méltó, hogy még egy, a nemzetközi progresszív körökhöz köthető elemző is egyértelműen a baloldal strukturális gyengeségéről beszél (ennek realitását – kár lenne tagadni -, az is visszaigazolja, hogy a magyar parlamentből is teljesen eltűnt a hagyományos baloldali képviselet – a szerk.). Ez önmagában is jelzi: Európa politikai térképe átalakulóban van, és korántsem biztos, hogy azok a politikai erők lesznek ennek a folyamatnak a nyertesei, amelyek jelenleg még a létező hatalmi struktúrák vezető köreiben, kormányzati, vagy intézményi pozíciókban vannak.

***

Fotó: PIERO CRUCIATTI / AFP

 

 

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
socialismo-e-muerte
2026. április 22. 23:26 Szerkesztve
A disznókat úgy nevelik az ólban, hogy tápot és kukoricát öntenek be nekik a vájúba moslékként, kis halliszt a proteinok miatt és fű zöldségként. Kiganéznak alóluk. Majd híznak azok az ólban és szaporodnak. Utána jön a disznótor.
socialismo-e-muerte
2026. április 22. 23:04
Az okosak mint Szíjjártó a Telexbe jár. A hülyék ide.
socialismo-e-muerte
2026. április 22. 22:58
Ifjabb Lánczi alatt ért valamit a mandiner. Most? Posvány. Mint a 888.
socialismo-e-muerte
2026. április 22. 22:56
Ez a Mandiner semmit se változott. Ugyanaz a szar propaganda ami a verséghez vezetett.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!