„Orbánnál is orbánistább” – így festették ultrakonzervatívvá a nyugati influenszerek Magyar Pétert

Elsőként az online jobboldal ikonikus alakjaiból és műsoraiból hozunk egy merítést, akik a leghamarabb foglalkoztak a magyar parlamenti választással: Steven Crowder és dr. Steve Turley, amerikai konzervatív kommentátorok, illetve brit jobboldal legnépszerűbb alternatív beszélgetős-politikai műsora, a Lotus Eaters podcast stábja elemezte részletesebben a magyar helyzetet.

Orbán veszített, de az orbánizmus győzött?

Steve Turley első, a választás másnapján készült műsorának fő tézise az volt, hogy a nemzetközi és brüsszeli sajtó félreértelmezi a magyar választási eredményt. Szerinte Magyar Péter győzelme nem a baloldal, nem a liberalizmus, és nem a „globalista projekt” győzelme, hanem annak bizonyítéka, hogy Orbán Viktor 16 év alatt annyira jobbra tolta a magyar politikai közbeszédet, hogy még a győztes kihívója is csak az ő alapállásából tudott politizálni. Ebből ő a következő tanulságot vonta le:

Nem a baloldal nyert Magyarországon. Orbán értelmezési kerete aratott győzelmet.”

Turley szerint Magyar Péter a kampányban „Orbántól jobbra” pozicionálta magát a migráció témájában, illetve Ukrajna és nemzeti szuverenitás kérdéseiben. Azt hangsúlyozza, hogy Magyar „a legális bevándorlás csökkentését”, a vendégmunkásprogram visszavágását ígérte.