Ft
Ft
18°C
8°C
Ft
Ft
18°C
8°C
04. 18.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 18.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
samsung sdi greenpeace vizsgálat

A választás után csak kiderült: fake news volt a gödi akkugyárat ért környezetszennyezési vád

2026. április 18. 21:06

A kormánypártisággal nem vádolható Greenpeace az eredményekről tájékoztatta az érintett lakosokat és helyi döntéshozókat.

2026. április 18. 21:06
Idén márciusban végzett vizsgálatokat a Greenpeace az akkumulátorgyárak és NMP-feldolgozó üzemek környezetében, miután a sajtóban több hír jelent meg az N-metil-pirrolidon (NMP) és különböző, az akkumulátorgyártás során használt fémek környezeti kibocsátásáról.

Mint írják, a mintákat a Greenpeace munkatársai és szakemberei vették helyi lakosok sekélyebb kútjaiból, majd akkreditált laboratóriumba szállították elemzésre, a lakossági kitettség vizsgálata érdekében. A szervezet összesen 10 mintát vizsgált:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron
  • 3 mintát Gödön, a Samsung SDI környezetében,
  • 3 mintát Komáromban, az SK akkumulátorgyárak és az NMP-feldolgozó közelében,
  • 2-2 mintát Sóskúton és a közeli Tárnokon, a Dongwha elektrolit és NMP-feldolgozó üzemének környékén,

Az ügy óriási vihart kavart, az ellenzéki pártok folyamatosan a kormányt támadták, ám végül a választások után négy nappal szép csendben közzétett közleményük szerint a Greenpeace arra jutott, hogy 

egy mintában sincs sem határértéket meghaladó, sem egészségügyi szempontból jelentős szennyezés. 

Egy komáromi mintában a lítium koncentrációja enyhén emelkedett volt, azonban ez az érték még mindig nagyságrendekkel alacsonyabb annál, ami kockázatot jelenthetne az emberi egészségre.

A Greenpeace az eredményekről tájékoztatta az érintett lakosokat és helyi döntéshozókat. A szervezet hangsúlyozza ugyanakkor, hogy bár a vizsgálat nem talált problémás szennyezést, ugyanakkor ez nem zárja ki, hogy ezeken a környékeken más helyszíneken vagy más anyagok esetében előfordulhat környezeti terhelés. 

A mostani mérés azt mutatja, hogy a vizsgált 10 ponton, a vizsgált anyagok tekintetében nem volt kimutatható jelentős szennyezettség.

Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán
 

 

Összesen 42 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Smisla
2026. április 18. 22:12
Az egyszerű embereket valóban át lehet verni. De ha rájönnek, hogy ezt tették velük, akkor nem biztos, hogy megállnak a - "majd nem hallgatok rá legközelebb" álláspontnál, hanem nem kizárható, hogy abból legközelebb "lincselés" lesz. Ezzel a módszerrel csak ideiglenesen, és egyszer lehet érvényesülni. Több esély nincs.
Válasz erre
2
0
5m007h 0p3ra70r
2026. április 18. 22:11
Pedig a dolog roppant egyszerű. Csak fel kell szólítsa a megfelelő személy a környezetszennyező anyagokat, hogy hagyjanak fel a környezetszennyezéssel. Et voilá! 🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
1
0
5m007h 0p3ra70r
2026. április 18. 22:10
>>A gyártba beengedték őket hogy megmérjék a belső légtechnikai rendszerben az 510-szeres katódpor koncentrációt?<< 1. Minek az 510-szerese? 2. A szűrés előtt, vagy után? Szépen hangzik egyébként amit írsz, ha valaki szereti a propagandisztikus mellébeszélést. 🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
1
0
monuskaroly
2026. április 18. 22:08
Ezt már a harmadik hazugság, az orosz beavatkozás és a "diktatúra nem adja át a hatalmat" után és még egy hét sem telt el.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!