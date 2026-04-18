A választás után csak kiderült: fake news volt a gödi akkugyárat ért környezetszennyezési vád

A Greenpeace az eredményekről tájékoztatta az érintett lakosokat és helyi döntéshozókat.
Idén márciusban végzett vizsgálatokat a Greenpeace az akkumulátorgyárak és NMP-feldolgozó üzemek környezetében, miután a sajtóban több hír jelent meg az N-metil-pirrolidon (NMP) és különböző, az akkumulátorgyártás során használt fémek környezeti kibocsátásáról.
Mint írják, a mintákat a Greenpeace munkatársai és szakemberei vették helyi lakosok sekélyebb kútjaiból, majd akkreditált laboratóriumba szállították elemzésre, a lakossági kitettség vizsgálata érdekében. A szervezet összesen 10 mintát vizsgált:
Az ügy óriási vihart kavart, az ellenzéki pártok folyamatosan a kormányt támadták, ám végül a választások után négy nappal szép csendben közzétett közleményük szerint a Greenpeace arra jutott, hogy
egy mintában sincs sem határértéket meghaladó, sem egészségügyi szempontból jelentős szennyezés.
Egy komáromi mintában a lítium koncentrációja enyhén emelkedett volt, azonban ez az érték még mindig nagyságrendekkel alacsonyabb annál, ami kockázatot jelenthetne az emberi egészségre.
A Greenpeace az eredményekről tájékoztatta az érintett lakosokat és helyi döntéshozókat. A szervezet hangsúlyozza ugyanakkor, hogy bár a vizsgálat nem talált problémás szennyezést, ugyanakkor ez nem zárja ki, hogy ezeken a környékeken más helyszíneken vagy más anyagok esetében előfordulhat környezeti terhelés.
A mostani mérés azt mutatja, hogy a vizsgált 10 ponton, a vizsgált anyagok tekintetében nem volt kimutatható jelentős szennyezettség.
