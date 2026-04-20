Eltévesztette a házszámot Von der Leyen: gratulált egy nyíltan euroszkeptikus politikusnak

A csaknem végleges eredmények szerint a Rumen Radev vezette koalíció egyértelmű győzelmet aratott. A szavazatok 97,5 százalékának feldolgozása alapján Radev baloldali pártszövetsége, a Progresszív Bulgária a szavazatok 44,7 százalékát szerezte meg, ami valószínűleg elegendő lesz a parlamenti többséghez. Bojko Boriszov volt kormányfő konzervatív szövetsége, amely a 2025 decemberében lemondott koalíciós kormányt vezette, 13,4 százalékot ért el. A liberális Folytatjuk a Változást-Demokratikus Bulgária blokk 12,8 százalékkal végzett a harmadik helyen.