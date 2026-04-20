Ft
Ft
16°C
8°C
Ft
Ft
16°C
8°C
04. 20.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
Brüsszel Ursula von der Leyen Oroszország Bulgária Európai Bizottság Európai Unió választás

Eltévesztette a házszámot Von der Leyen: gratulált egy nyíltan euroszkeptikus politikusnak

2026. április 20. 14:50

Most nagyon örül az Európai Bizottság elnöke, bár azt nem tudni, minek.

Gratulált a bolgár választások győztesének az Európai Bizottság elnöke hétfőn.

Gratulálok Rumen Radevnek a vasárnapi parlamenti választásokon aratott győzelméhez, Bulgária az európai család büszke tagja, és fontos szerepet játszik közös kihívásaink kezelésében

– írta az X-en közzétett bejegyzésében Ursula von der Leyen. Hozzátette: „várom a közös munkát Európa és Bulgária jóléte és biztonsága érdekében”.

Az euroszkeptikus Radev, aki az Oroszországgal való kapcsolatok felújítását szorgalmazza és ellenzi Ukrajna Moszkva elleni háborús erőfeszítéseinek katonai támogatását,

januárban lemondott az elnöki posztról, hogy indulhasson a választásokon, amelyekre azután került sor, hogy decemberben tömeges demonstrációk kényszerítették távozásra a kormányt.

A csaknem végleges eredmények szerint a Rumen Radev vezette koalíció egyértelmű győzelmet aratott. A szavazatok 97,5 százalékának feldolgozása alapján Radev baloldali pártszövetsége, a Progresszív Bulgária a szavazatok 44,7 százalékát szerezte meg, ami valószínűleg elegendő lesz a parlamenti többséghez. Bojko Boriszov volt kormányfő konzervatív szövetsége, amely a 2025 decemberében lemondott koalíciós kormányt vezette, 13,4 százalékot ért el. A liberális Folytatjuk a Változást-Demokratikus Bulgária blokk 12,8 százalékkal végzett a harmadik helyen.

(MTI)

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
fatman
2026. április 20. 17:15
a hülye kurva még nem olvasta el a politicoban, h mi a véleménye... _I_
Válasz erre
1
0
auditorium
2026. április 20. 16:02
Illikből gratulált mosolyogva U. a most megválasztott bolgár elnöknek. Ezzel a gesztussal reméli, h. Bulgária az EU-döntéseit támogatni fogja. Ez az elnök valószinűleg nem fogja nyilvánosan kritizálni munkáját, tehát elviseli, h. "putyinista".
Válasz erre
0
0
Reszelő Aladár
2026. április 20. 15:40
Mert vannak a jó oroszbarátok meg vannak a rosszak.
Válasz erre
3
0
Csigorin
2026. április 20. 15:22
ennek a senki altal meg nem valasztott ven szipirtyonak muszaj mindenbe beleugatni mintha barkit is erdekelne?
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!