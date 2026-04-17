Nem győznek hálálkodni Magyar Péternek Kijevben: ezek után valóban talpon fog maradni Ukrajna

Új időszak kezdődhet Kijev és Budapest kapcsolatában a Tisza Párt áprilisi győzelme után – árulta el Sándor Fegyir, Ukrajna budapesti nagykövete az Európai Pravdának adott interjújában – szúrta ki a Kárpáthír. A nagykövet szerint a hivatalos diplomáciai párbeszéd május 11-12-én, az új magyar parlament megalakulása után indulhat újra.

Sándor meglátása szerint Magyar Péter pártelnök egyértelműen jelezte, hogy Magyarország nem blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós hitelkeretet.

A nagykövet az interjúban Kijev „túlélésének kérdéseként” jellemezte a forrást. A magyar külügyminiszteri posztra a hírek szerint Orbán Anita készül. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter és leendő utódja között Sándor Fegyir szerint már „diplomáciai jelzés” formájában létrejött az első kontaktus.