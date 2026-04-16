háború Háború Ukrajnában Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Csehország drón

Csontig hatolt a félelem Moszkva fenyegetése után: kénytelenek voltak behívni az orosz nagykövetet

2026. április 16. 22:38

Azonnal intézkedett a cseh külügyminiszter.

null

Petr Macinka cseh külügyminiszter hivatalába kérette Alekszandr Zmejevszkij prágai orosz nagykövetet, hogy adjon magyarázatot, miért fenyegetett meg Moszkva két cseh fegyvergyártó céget – jelentette be Adam Cörgő, a tárca szóvivője csütörtökön Prágában. Megjegyezte, hogy az orosz diplomata várhatóan a jövő hét elején keresi fel a külügyminisztériumot.

Az orosz védelmi tárca szerdán megjelentette azoknak az európai cégeknek a jegyzékét, amelyek drónokat gyártanak Ukrajna számára.

A jegyzékben két cseh cég is szerepel: az ukrán DeVIRo cég prágai vállalata, illetve a PBS társaság. Oroszország felhívta a figyelmet arra, hogy ezek a cégek legitim katonai célpontoknak számíthatnak.

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

A cseh rendőrségnek nincsenek olyan értesülései, miszerint az ukrán cégek külföldi kirendeltségei az orosz fegyveres erők potenciális célpontjai lehetnek

– reagált csütörtökön a cseh rendőrség az orosz fenyegetésre az X közösségi hálózaton. A közlemény rámutat: a hatóságok a helyzetet folyamatosan figyelik, de konkrét veszélyről nincsenek információik.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: Mikhail METZEL / POOL / AFP

 

kbexxx
2026. április 16. 23:47
Geci nagy háború lessz!! by Magyar Még mindig nem verték ki fejükből hogy szétszabdaljákaz orosz föld anyácskát az ukránokkal véghezvitt háborún keresztül. Poloska minket bizony bele vissz a háborúba kezdetben az állam birtokába levő.modern harceszközök.által gyakorlatilag leszereli hazánkat mint 19" előtt és ott fogunk állni ismét fegyvertelenül mint 1920 ban . Szabad prédaként . Később már visznek bárkit Elmondom csak kapjak egy fegyvert magam rikitom meg A vezérkar árulóit és ukrán társait a húsdaraló engem ne várjon..
johannluipigus
2026. április 16. 23:20
Nem bonyolult. A csehek olyan fegyvereket adnak az ukránoknak (még az sem tudjuk pontosan, hogy fizetnek-e értük), amikkel Oroszország Anyácska bársonyos idomú testében kárt okoznak.
esvany-0
2026. április 16. 22:51
"miért fenyegetett meg Moszkva két cseh fegyvergyártó céget?" Tényleg nem érti az összefüggést? Nézzen utána, hogy hova szállítják és mit csinálnak ezekkel a fegyverekkel!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!