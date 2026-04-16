Csontig hatolt a félelem Moszkva fenyegetése után: kénytelenek voltak behívni az orosz nagykövetet

Petr Macinka cseh külügyminiszter hivatalába kérette Alekszandr Zmejevszkij prágai orosz nagykövetet, hogy adjon magyarázatot, miért fenyegetett meg Moszkva két cseh fegyvergyártó céget – jelentette be Adam Cörgő, a tárca szóvivője csütörtökön Prágában. Megjegyezte, hogy az orosz diplomata várhatóan a jövő hét elején keresi fel a külügyminisztériumot.

Az orosz védelmi tárca szerdán megjelentette azoknak az európai cégeknek a jegyzékét, amelyek drónokat gyártanak Ukrajna számára.

A jegyzékben két cseh cég is szerepel: az ukrán DeVIRo cég prágai vállalata, illetve a PBS társaság. Oroszország felhívta a figyelmet arra, hogy ezek a cégek legitim katonai célpontoknak számíthatnak.