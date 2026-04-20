Nem veszi át Orbán szerepét az új bolgár miniszterelnök – állítják az uniós diplomaták

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Rumen Radev pártja fölényes győzelmet aratott a parlamenti választáson, a szavazatok közel 45 százalékával abszolút többséget szerezve. Ez 131 mandátumot jelent a 240 fős parlamentben, ami azért különösen figyelemre méltó, mert 2021 óta ez már a nyolcadik választás volt az országban, és ilyen egyértelmű felhatalmazásra évtizedek óta nem volt példa. A Guardian beszámolója szerint Brüsszel annak ellenére nem aggódik az új szófiai vezetés miatt, hogy Radev erősen patrióta alapon politizál.

A volt államfő korrupcióellenes programmal kampányolt, és ezzel tudta megszólítani a választókat egy évek óta instabil politikai környezetben. Ugyanakkor a Guardian hangsúlyozza: Radev több kérdésben is eltér az uniós fősodortól.