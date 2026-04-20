rumen radev Ukrajna Oroszország Bulgária Európai Unió

Nem veszi át Orbán szerepét az új bolgár miniszterelnök – állítják az uniós diplomaták

2026. április 20. 16:08

Az orosz barátság miatt aggódnak, de kétlik, hogy akadályt jelentene Brüsszel számára.

2026. április 20. 16:08
null

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Rumen Radev pártja fölényes győzelmet aratott a parlamenti választáson, a szavazatok közel 45 százalékával abszolút többséget szerezve. Ez 131 mandátumot jelent a 240 fős parlamentben, ami azért különösen figyelemre méltó, mert 2021 óta ez már a nyolcadik választás volt az országban, és ilyen egyértelmű felhatalmazásra évtizedek óta nem volt példa. A Guardian beszámolója szerint Brüsszel annak ellenére nem aggódik az új szófiai vezetés miatt, hogy Radev erősen patrióta alapon politizál.

A volt államfő korrupcióellenes programmal kampányolt, és ezzel tudta megszólítani a választókat egy évek óta instabil politikai környezetben. Ugyanakkor a Guardian hangsúlyozza: Radev több kérdésben is eltér az uniós fősodortól.

Bírálta a bolgár–ukrán védelmi megállapodást, és ellenezte, hogy Szófia fegyvereket szállítson Kijevnek.

Mindez azonban nem jelenti azt, hogy automatikusan Orbán Viktor szerepébe lépne az Európai Unióban. Uniós diplomaták szerint nem várható, hogy Bulgária átvegye a „fő bomlasztó” szerepet, ugyanakkor a bizonytalanság fennmarad. Radev ugyanis

  • következetesen tagadja, hogy a Kremlhez igazodna,
  • támogatja az EU-tagságot és
  • külpolitikai kérdésekben inkább szándékosan homályosan fogalmaz.

A helyzetet jól mutatja közeli szövetségesének megjegyzése is, miszerint:

A bolgárok nem akarnak közelebbi kapcsolatokat Oroszországgal, hanem inkább (…) a NATO-ban és az EU-ban való aktív részvételt.”

Elemzők ugyanakkor óvatosságra intenek. Dimitar Keranov szerint:

A korrupt rendszer továbbra is fennáll”, és bár „a stabilitás puszta lehetősége is jelentős (…) a stabilitás nem reform”.

A szakértő még élesebben fogalmazott az Oroszországhoz fűződő viszony kapcsán:

Egy Kreml-barát vezető egy NATO- és EU-tagállam élén, a Fekete-tenger térségében (…) rossz hír az EU és Ukrajna számára.”

***

Fotó: Nikolay DOYCHINOV / AFP

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
szemlelo-2
2026. április 20. 17:34
A bolgárok még sokkal jobban függnek a brüsszeli pénzektől, így nem lesz nehéz őket kordában tartani.
fatman
2026. április 20. 17:13
meglássuk... jó, a balkánon általában pénzért sok minden megvásárolható, de azt nem hiszem, h nagyon rajonganak majd az olyan ötletekért, mint pl a külpolitikai határozatokban az egyhangúság eltörlése... vagy a buzipropaganda, vagy a háború támogatása... NO MIGRATION NO GENDER NO WAR
Magyarorszag-elveszett
2026. április 20. 17:03
Nem is kell átvenni csak rá kell fogni egy ciklus alatt és ugyan az lesz mint Magyarországon. Jönnek újból a kommunisták a jussukért.
patópál
2026. április 20. 16:58
Az úniós diplomaták jobban tudják, mit akar Radev, mint ő maga.
