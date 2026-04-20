04. 20.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
bulgária rumen radev szófia brüsszel európa

Brüsszel aggódhat: euroszkeptikus miniszterelnököt választott Bulgária

2026. április 20. 13:51

Rumen Radnev ráadásul szorosabb együttműködést tervez Moszkvával.

2026. április 20. 13:51
A legfrissebb eredmények  megerősítik, hogy Rumen Radev abszolút többséget szerez az új parlamentben, és mintegy 130 mandátumot szerez a 240 fős parlamentben – írta a Guardian. 

Ez a földcsuszamlásszerű győzelem az első olyan esetet jelenti, amikor egyetlen párt szerez abszolút parlamenti többséget Bulgáriában 1997 óta, amikor egy jobboldali, Európa-párti csoportosulás nyert.

De a jövőbeli Brüsszel-Szófia közötti feszültségek előjeleiként Radev kijelentette, hogy 

„egy erős Bulgáriának és egy erős Európának szüksége van kritikus gondolkodásra és pragmatizmusra.”

„Európa saját ambíciójának áldozatává vált, hogy erkölcsi vezető legyen egy új szabályokkal működő világban” – mondta újságíróknak. Az EU-szkeptikus és oroszbarát poltikus győzelme pofon Brüsszelnek azután, hogy a múlt héten nyíltan ünnepelték Orbán Viktor bukását.

A tegnap esti bolgár választásokra érkezett első reakciók egyikeként a Kreml a Reuters jelentése szerint kijelentette, hogy mély benyomást tettek rájuk Radev szavai a Moszkvával folytatandó pragmatikus párbeszédről.

Dmitrij Peszkov a következőket mondta:

„Természetesen Radev szavai... valamint más európai vezetők kijelentései arról, hogy készek a problémákat párbeszéd útján megoldani, vonzóak számunkra.”

A kampány során Radev az Oroszországgal való szorosabb együttműködés szükségességéről beszélt, ami aggodalmakat váltott ki a jövőbeli kormányának Moszkvához való hozzáállásával kapcsolatban, többek között az energiaimport tekintetében.

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Medici
•••
2026. április 20. 14:53 Szerkesztve
Az Orbán víz alá nyomásához kellett 16 év. Alighanem itt elég lesz max.16 hét.
templar62
2026. április 20. 14:43
Gott mit uns .
fatman
2026. április 20. 14:19
úgy érzem, holnaptól súlyos jogállamisági problémák lesznek Bulgáriában... és persze óriási volt az orosz beavatkozás a választásokba... :)))))
fatman
2026. április 20. 14:14
hát, átadtuk a stafétabotot a küllők között... :))) felkészül: Románia... :) bárki, aki a mocskos kurva ursula von der pfizert megszopatja: a barátunk! :)))
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!