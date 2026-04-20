„Európa saját ambíciójának áldozatává vált, hogy erkölcsi vezető legyen egy új szabályokkal működő világban” – mondta újságíróknak. Az EU-szkeptikus és oroszbarát poltikus győzelme pofon Brüsszelnek azután, hogy a múlt héten nyíltan ünnepelték Orbán Viktor bukását.

A tegnap esti bolgár választásokra érkezett első reakciók egyikeként a Kreml a Reuters jelentése szerint kijelentette, hogy mély benyomást tettek rájuk Radev szavai a Moszkvával folytatandó pragmatikus párbeszédről.

Dmitrij Peszkov a következőket mondta:

„Természetesen Radev szavai... valamint más európai vezetők kijelentései arról, hogy készek a problémákat párbeszéd útján megoldani, vonzóak számunkra.”

A kampány során Radev az Oroszországgal való szorosabb együttműködés szükségességéről beszélt, ami aggodalmakat váltott ki a jövőbeli kormányának Moszkvához való hozzáállásával kapcsolatban, többek között az energiaimport tekintetében.