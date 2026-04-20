Olyan történhet az EU legszegényebb országában vasárnap, amitől még Brüsszelben is idegesek lehetnek
Rumen Radev, az ország korábbi elnöke új pártot alapítot, és jó esélye van a választások megnyerésére. Kérdés, lesz-e többsége.
Rumen Radnev ráadásul szorosabb együttműködést tervez Moszkvával.
A legfrissebb eredmények megerősítik, hogy Rumen Radev abszolút többséget szerez az új parlamentben, és mintegy 130 mandátumot szerez a 240 fős parlamentben – írta a Guardian.
Ez a földcsuszamlásszerű győzelem az első olyan esetet jelenti, amikor egyetlen párt szerez abszolút parlamenti többséget Bulgáriában 1997 óta, amikor egy jobboldali, Európa-párti csoportosulás nyert.
De a jövőbeli Brüsszel-Szófia közötti feszültségek előjeleiként Radev kijelentette, hogy
„egy erős Bulgáriának és egy erős Európának szüksége van kritikus gondolkodásra és pragmatizmusra.”
„Európa saját ambíciójának áldozatává vált, hogy erkölcsi vezető legyen egy új szabályokkal működő világban” – mondta újságíróknak. Az EU-szkeptikus és oroszbarát poltikus győzelme pofon Brüsszelnek azután, hogy a múlt héten nyíltan ünnepelték Orbán Viktor bukását.
A tegnap esti bolgár választásokra érkezett első reakciók egyikeként a Kreml a Reuters jelentése szerint kijelentette, hogy mély benyomást tettek rájuk Radev szavai a Moszkvával folytatandó pragmatikus párbeszédről.
Dmitrij Peszkov a következőket mondta:
„Természetesen Radev szavai... valamint más európai vezetők kijelentései arról, hogy készek a problémákat párbeszéd útján megoldani, vonzóak számunkra.”
A kampány során Radev az Oroszországgal való szorosabb együttműködés szükségességéről beszélt, ami aggodalmakat váltott ki a jövőbeli kormányának Moszkvához való hozzáállásával kapcsolatban, többek között az energiaimport tekintetében.
A Bizottság azt is bejelentette, hogy igyekeznek azon, hogy a Barátság kőolajvezetéket megjavítsák.