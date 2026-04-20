Ft
Ft
16°C
8°C
Ft
Ft
16°C
8°C
04. 20.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 20.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar kormány Barátság kőolajvezeték európai bizottság

Az EU Bizottságnak nagyon pozitívak az első benyomásai az érkező Tisza-kormányról

2026. április 20. 13:10

A Bizottság azt is bejelentette, hogy igyekeznek azon, hogy a Barátság kőolajvezetéket megjavítsák.

2026. április 20. 13:10
null

Az Európai Bizottság rövid tájékoztatást adott a hétvégén a Magyarországon kialakuló új kormánnyal folytatott előzetes tárgyalások után – számolt be a Guardian. 

Olof Gill, a Bizottság helyettes főszóvivője az újságíróknak elmondta, hogy

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

 a találkozók „rendkívül konstruktívak és pozitív hangvételűek voltak”.

Hozzátette, hogy ez „nagyon hasznos kiindulópont a szükséges munkához, különösen annak érdekében, hogy felszabadítsák a magyar emberek javát szolgáló forrásokat”.

Amikor a magyar kormány Ukrajnával kapcsolatos álláspontjáról kérdezték, Gill nem kívánt további részleteket elárulni, de azt mondta:

„A lényeg az, hogy együttműködünk a leendő magyar kormánnyal annak érdekében, hogy előrelépjünk egy sor olyan kérdésben, amelyek túl sokáig voltak blokkolva.”

Ezen kívül Gillt a Barátság vezetéken történő olajszállítások helyreállításával kapcsolatos, bejelentett előrelépésekről is kérdezték, mire azt válaszolta, hogy a Bizottság „megpróbált koordináló szerepet betölteni, közvetítőként fellépni, hogy előrelépést érjen el ebben a kérdésben”.

Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Matthys

Összesen 45 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
templar62
2026. április 20. 15:00
Similis simili , ( szifilisz szifili ) , gaudet .
Válasz erre
0
0
templar62
2026. április 20. 14:57
Mitgegangen , Mitgefangen , Mitge.......... .
Válasz erre
1
0
csulak
2026. április 20. 14:55
hazug , aljas banda az egesz
Válasz erre
1
0
Hopszjuliska
2026. április 20. 14:54
"Az EU Bizottságnak nagyon pozitívak az első benyomásai az érkező Tisza-kormányról" - de boldog vagyok!!!! Csináltak már valamit? Vagy a hergeléssel elégedett a bizottság? Gratulálok! A sztálinista kontroll helyett kaptunk egy punjós kontrollt, "egyik 19 a másik egy híján 20"
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!