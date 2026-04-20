Az EU Bizottságnak nagyon pozitívak az első benyomásai az érkező Tisza-kormányról

Von der Leyen nem nyugodhat meg: ők pótolhatják Orbán Viktort az Európai Unióban
Négy ország is féken tarthatja a Bizottságot.
A Bizottság azt is bejelentette, hogy igyekeznek azon, hogy a Barátság kőolajvezetéket megjavítsák.
Az Európai Bizottság rövid tájékoztatást adott a hétvégén a Magyarországon kialakuló új kormánnyal folytatott előzetes tárgyalások után – számolt be a Guardian.
Olof Gill, a Bizottság helyettes főszóvivője az újságíróknak elmondta, hogy
a találkozók „rendkívül konstruktívak és pozitív hangvételűek voltak”.
Hozzátette, hogy ez „nagyon hasznos kiindulópont a szükséges munkához, különösen annak érdekében, hogy felszabadítsák a magyar emberek javát szolgáló forrásokat”.
Amikor a magyar kormány Ukrajnával kapcsolatos álláspontjáról kérdezték, Gill nem kívánt további részleteket elárulni, de azt mondta:
„A lényeg az, hogy együttműködünk a leendő magyar kormánnyal annak érdekében, hogy előrelépjünk egy sor olyan kérdésben, amelyek túl sokáig voltak blokkolva.”
Ezen kívül Gillt a Barátság vezetéken történő olajszállítások helyreállításával kapcsolatos, bejelentett előrelépésekről is kérdezték, mire azt válaszolta, hogy a Bizottság „megpróbált koordináló szerepet betölteni, közvetítőként fellépni, hogy előrelépést érjen el ebben a kérdésben”.
Ezt is ajánljuk a témában
