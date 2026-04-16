Von der Leyen nem nyugodhat meg: ők pótolhatják Orbán Viktort az Európai Unióban

Brüsszeli hír: Von der Leyen elveszi Magyarország vétójogát Magyar Péter győzelme után
Szlovákia, Csehország, Olaszország és Bulgária veheti át Magyarországtól azt a szerepet, amely megpróbálja féken tartani az Európai Unió vezetését.
A Politico és a Washington Post elemzése szerint Orbán Viktor esetleges távozása után sem várható teljes nyugalom az EU-ban – írja a Tvn24.
A lengyel portál szemléje szerint
több vezető – köztük Robert Fico szlovák miniszterelnök, Andrej Babiš cseh kormányfő, Giorgia Meloni olasz kormányfő és Radev Rumen bolgár politikus – potenciálisan átveheti Orbán EU-zavaró szerepét.
A Politico úgy tudja, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Orbán Viktor választási veresége után a vétójog korlátozását sürgeti.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.