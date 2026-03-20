„A mostani választás akár második Trianonhoz is vezethet” – bemutatták az Utolsó figyelmeztetést az Urániában

Úgy vélte, itt már nem pusztán a politikai játékszabályok sérülnek, hanem egy egész nemzettel szembeni tiszteletet veszik semmibe.

Ziobro arról is beszélt, hogy az Utolsó figyelmeztetés vetítése alatt egyszerre érzett tiszteletet és aggodalmat:

tiszteletet a magyar nemzet iránt, amely még védekezni tud, és

aggodalmat amiatt, nehogy Magyarország is ugyanoda jusson, ahová Lengyelországnak sikerült.

Meghatódva szólt arról, hogy Budapest a nehéz időkben befogadta őt, és elmondta: most érzi át igazán a lengyel–magyar barátság mélységét.

Érdemes komolyan venni

Orbán Balázs a film alkotóinak mondott köszönetet, és úgy fogalmazott, hogy az Utolsó figyelmeztetést érdemes komolyan venni. Szerinte a dokumentumfilm egyik legfontosabb tanulsága a politikai kétarcúság leleplezése: az, amikor valakik mást mondanak a választóknak, mint amit később cselekszenek.

Mint mondta, a magyar politika alapvetően egyenes műfaj, még akkor is, ha a szereplők sok kérdésben élesen vitatkoznak egymással. Az a gyakorlat azonban, amelyet ő „brüsszeli importnak” nevezett – vagyis hogy valaki gátlástalanul az ellenkezőjét teszi annak, amit ígért –, Közép-Európában idegen, és szerinte a választók lenézését jelenti.

Ezt »mélyen antidemokratikus hozzáállásnak« nevezte.

A politikus szerint a lengyel film legnagyobb figyelmeztetése éppen az, hogy a szép szavak mögött egészen más politikai valóság húzódhat meg. Azt mondta, reméli, Magyarországon még azok is átlátnak „a hazugság fátylán”, akiknek első hallásra tetszenek ezek az üzenetek. Úgy vélte, a film ehhez egy utolsó, nagyon erős megerősítést ad.

Nincs harmadik út

A beszélgetés egyik központi gondolata az volt, hogy a mai európai törésvonal már nem a klasszikus jobb–bal felosztás mentén húzódik. Orbán Balázs szerint ma a patrióták és a „brüsszeliták” között kell választani.

Előbbiek a nemzeti érdeket és a nemzeti jólétet tartják szem előtt,

utóbbiak viszont a brüsszeli ukázok végrehajtását.

Úgy fogalmazott:

Nincs harmadik út”, ezek közül kell dönteni, és a hazafiakat kell választani.

A jog fegyverré vált

Zbigniew Ziobro később arról is beszélt, hogy szerinte Lengyelországban és tágabban az Európai Unióban az elmúlt időszakban alapvetően változott meg a joghoz való viszony. A liberális demokrácia egykori ígérete az volt – mondta –, hogy minden hatalom felett ott áll a jog, és a jog előtt mindenki egyenlő. Ezzel szemben ma az a felfogás érvényesül, hogy

a jog elvei félretehetők valamiféle „nagyobb jó” érdekében, ha az megfelel a brüsszeli politikai akaratnak.

Úgy fogalmazott, Donald Tusk azt a jogot alkalmazza, „amit ők jogként értelmeznek”.

A volt lengyel igazságügy-miniszter külön kitért arra is, hogy a patrióta ellenzéket Lengyelországban tudatosan dehumanizálják és démonizálják a tömegtájékoztatás segítségével, miközben állandó nyomás alatt tartják. Éppen ezért arra figyelmeztette a magyarokat, hogy ne hagyják magukat becsapni, ne essenek a jól működő propaganda áldozatául.

Különösen a fiatalokat intette óvatosságra, mert – mint mondta – Lengyelországban is őket vették célba Tuskék.

Átverni és ellopni a jövőt

Ez a fiatalokkal kapcsolatos figyelmeztetés később újra előkerült. Ziobro a magyar választás várható eredményéről szólva kijelentette, hogy teljes szívvel szurkol Orbán Viktornak, a Fidesznek és magyar barátainak. Hangsúlyozta: ha Magyarországon is úgy alakulnak a dolgok, mint Lengyelországban, akkor a fiatalok viszonylag gyorsan rá fognak jönni, hogy Magyar Péter mögött nem a magyar érdekeket képviselő program áll.

Elárulta, hogy Donald Tusk Lengyelországban százpontos programot hirdetett, de abból mindössze két pontot teljesített, és főként a fiatalok fizették meg ennek az árát:

a körükben rendkívül magas lett a munkanélküliség.

A fiatalokról úgy beszélt, mint akik érzelmesebbek, ezért különösen fontos, hogy józan ésszel, hideg fejjel gondolják végig döntésük súlyát.

Brüsszeli és ukrán satuban

A magyar kampányra rátérve Orbán Balázs arról beszélt, hogy jelenleg kétirányú, nyílt nyomásgyakorlás zajlik Magyarországgal szemben. Az egyik irány Ukrajna felől érkezik. Szerinte Zelenszkij azt szeretné, ha minden ország feltétel nélkül támogatná Ukrajnát, azonnal felvennék az országot az Európai Unióba, és a kedvükért lemondanának az olcsó orosz energiáról. Orbán Balázs szerint ezek a követelések a magyar érdekekkel nyilvánvalóan ellentétesek, és ezt a magyar emberek is világosan látják. Úgy fogalmazott:

Zelenszkij „zsarol, fenyeget, nyíltan beavatkozik”, hogy olyan kormány kerüljön hatalomra Magyarországon, amely végrehajtja az ő akaratát.

A másik nyomásgyakorlási irány szerinte Brüsszelből jön. Orbán Balázs szerint az uniós központ ma már szinte kizárólag az ukrajnai háború támogatásának logikájában gondolkodik, miközben Magyarország álláspontja az, hogy Európának csak akkor lehet jövője, ha béke lesz. Elmondása szerint Brüsszel ennek érdekében nap mint nap újabb büntetéseket szab ki Magyarországra, és visszatartja az országnak járó uniós forrásokat. Megjegyezte:

ezeknek a pénzeknek a megszerzésére Orbán Viktornak van reális esélye, és jelen formájukban még Magyar Péternek sem adnák oda, „mert egy az egyben Ukrajnának akarják juttatni”.

Közbelép az algoritmus

A beszélgetésen szóba került az online tér szerepe is. Szalai Zoltán felvetette: a magyar kampányban korábban nem látott mértékű online befolyásolás zajlik, és külön figyelmet érdemel, hogy a varsói Facebook-központ Magyarország-felelőse vállaltan baloldali kötődésű ember. Ziobro erre reagálva azt mondta, attól tart,